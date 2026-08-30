«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi

·33·Sport
«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi

Angliya Premer-ligasining 2-turida kutilmagan natija qayd etildi. Yozgi transfer oynasida katta xaridlarni amalga oshirgan Roberto De Zerbi boshchiligidagi «Tottenhem» o‘z maydonida «Nyukasl» klubini qabul qilib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

Shu tariqa, «olaqarg‘alar» mavsumdagi ilk g‘alabasini tantana qilib, ochkolarini 4 taga yetkazgan bo‘lsa, «shporlar» yangi mavsumning dastlabki ikki turida ochko ololmay (0 ochko), turnir jadvalining quyi qismiga tushib ketdi.

10 daqiqada hal bo‘lgan taqdir: Elanga va Vissaning gollari

Uchrashuv mehmonlarning aniq taktikasi va tezkor qarshi hujumlari foydasiga hal bo‘ldi:

  • 62-daqiqa (0:1): «Nyukasl» vingeri Entoni Elanga londonliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi;

  • 72-daqiqa (0:2): Oradan roppa-rosa 10 daqiqa o‘tib, Yoan Vissa raqib darvozasiga ikkinchi to‘pni kiritdi va mehmonlarning ishonchli g‘alabasini ta’minladi;

  • Muvaffaqiyatsiz debyut va Tonali omili: «Tottenhem»ning yangi hujumchisi Omar Marmushning debyut o‘yini kutilgandek chiqmadi va u samarali harakat amalga oshira olmadi. Maydon markazida harakat qilgan Sandro Tonali esa o‘zining sobiq jamoasi — «Nyukasl»ga qarshi o‘yinda 75-daqiqada zaxiraga olindi.

Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi

APL. 2-tur

«Tottenhem» — «Nyukasl» — 0:2

29 avgust, London, «Tottenhem Stedium»

Gollar: Elanga 62 (0:1), Vissa 72 (0:2).

Ogohlantirishlar: van de Ven 3, Niko 13, Botman 79.

  • «Tottenhem»: Kinski, Grey (Mur, 68), van Hekke, van de Ven, Robertson (Udoji, 68), Bentankur, Tonali (Solanke, 75), Porro, Tel (Quddus, 68), Fernandesh, Marmush;

  • «Nyukasl»: Gornichek, Dedich, Tiau, Botman, Holl, Niko (Stoyr, 71), Mayli, Elanga (Merfi, 82), Uillok (Voltemade, 71), Barns (Ture, 90+3), Vissa (Remzi, 82).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!Bugun, 00:11Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Kecha, 23:06UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Kecha, 23:01Shveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiShveysariyadan xushxabar: Dzyudochimiz «Katta Dubulg‘a» finalida kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 22:58Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kecha, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiKecha, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)