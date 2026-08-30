«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi
Angliya Premer-ligasining 2-turida kutilmagan natija qayd etildi. Yozgi transfer oynasida katta xaridlarni amalga oshirgan Roberto De Zerbi boshchiligidagi «Tottenhem» o‘z maydonida «Nyukasl» klubini qabul qilib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
Shu tariqa, «olaqarg‘alar» mavsumdagi ilk g‘alabasini tantana qilib, ochkolarini 4 taga yetkazgan bo‘lsa, «shporlar» yangi mavsumning dastlabki ikki turida ochko ololmay (0 ochko), turnir jadvalining quyi qismiga tushib ketdi.
10 daqiqada hal bo‘lgan taqdir: Elanga va Vissaning gollari
Uchrashuv mehmonlarning aniq taktikasi va tezkor qarshi hujumlari foydasiga hal bo‘ldi:
62-daqiqa (0:1): «Nyukasl» vingeri Entoni Elanga londonliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi;
72-daqiqa (0:2): Oradan roppa-rosa 10 daqiqa o‘tib, Yoan Vissa raqib darvozasiga ikkinchi to‘pni kiritdi va mehmonlarning ishonchli g‘alabasini ta’minladi;
Muvaffaqiyatsiz debyut va Tonali omili: «Tottenhem»ning yangi hujumchisi Omar Marmushning debyut o‘yini kutilgandek chiqmadi va u samarali harakat amalga oshira olmadi. Maydon markazida harakat qilgan Sandro Tonali esa o‘zining sobiq jamoasi — «Nyukasl»ga qarshi o‘yinda 75-daqiqada zaxiraga olindi.
Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi
APL. 2-tur
«Tottenhem» — «Nyukasl» — 0:2
29 avgust, London, «Tottenhem Stedium»
Gollar: Elanga 62 (0:1), Vissa 72 (0:2).
Ogohlantirishlar: van de Ven 3, Niko 13, Botman 79.
«Tottenhem»: Kinski, Grey (Mur, 68), van Hekke, van de Ven, Robertson (Udoji, 68), Bentankur, Tonali (Solanke, 75), Porro, Tel (Quddus, 68), Fernandesh, Marmush;
«Nyukasl»: Gornichek, Dedich, Tiau, Botman, Holl, Niko (Stoyr, 71), Mayli, Elanga (Merfi, 82), Uillok (Voltemade, 71), Barns (Ture, 90+3), Vissa (Remzi, 82).
…