AQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadi
AQSHda yovvoyi hayvonlarni ushlash va ularni o‘rganish uchun vertolyotlardan foydalaniladi. Bunday operatsiyalar tabiatni muhofaza qilish mutaxassislari va olimlar tomonidan turli maqsadlarda o‘tkaziladi.
Jumladan, hayvonlarni boshqa hududga ko‘chirish, ularning sog‘lig‘ini tekshirish, ilmiy tadqiqotlar uchun namuna olish yoki harakatini kuzatish maqsadida GPS-treker o‘rnatish zarur bo‘lganda maxsus guruhlar jalb etiladi.
Ayrim operatsiyalarda mutaxassis vertolyotdan turib hayvonni maxsus arqon yoki to‘r yordamida ushlaydi. Bu usul katta va harakatchan yovvoyi hayvonlarni xavfsiz tarzda tutish imkonini beradi.
Bunday jarayonda vertolyot uchuvchisining mahorati alohida ahamiyatga ega. U yerdagi hayvon va vertolyotdagi mutaxassis harakatini hisobga olib, vertolyotni aniq boshqarishi kerak.
Shuningdek, operatsiyalar hayvonga ham, mutaxassislarga ham imkon qadar kam xavf tug‘dirishi uchun maxsus qoidalar asosida amalga oshiriladi.
…