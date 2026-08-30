AQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadi

·7·Dunyo
AQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadi

AQSHda yovvoyi hayvonlarni ushlash va ularni o‘rganish uchun vertolyotlardan foydalaniladi. Bunday operatsiyalar tabiatni muhofaza qilish mutaxassislari va olimlar tomonidan turli maqsadlarda o‘tkaziladi.

Jumladan, hayvonlarni boshqa hududga ko‘chirish, ularning sog‘lig‘ini tekshirish, ilmiy tadqiqotlar uchun namuna olish yoki harakatini kuzatish maqsadida GPS-treker o‘rnatish zarur bo‘lganda maxsus guruhlar jalb etiladi.

Ayrim operatsiyalarda mutaxassis vertolyotdan turib hayvonni maxsus arqon yoki to‘r yordamida ushlaydi. Bu usul katta va harakatchan yovvoyi hayvonlarni xavfsiz tarzda tutish imkonini beradi.

Bunday jarayonda vertolyot uchuvchisining mahorati alohida ahamiyatga ega. U yerdagi hayvon va vertolyotdagi mutaxassis harakatini hisobga olib, vertolyotni aniq boshqarishi kerak.

Shuningdek, operatsiyalar hayvonga ham, mutaxassislarga ham imkon qadar kam xavf tug‘dirishi uchun maxsus qoidalar asosida amalga oshiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiKecha, 22:49Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiKecha, 22:44«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiKecha, 22:35«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladiKecha, 22:26Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiKecha, 21:43Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Kecha, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi