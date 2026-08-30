Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldi

·19·Madaniyat
Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldi

Qiziqchi va so‘z ustasi Avaz Oxun intervyularidan birida san’atkorlarda uchraydigan «yulduzlik kasalligi» haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Unga «Yulduzlik kasalligiga uchraganmisiz?» degan savol berildi. Qiziqchi bu savolga ochiq javob berib, o‘zi ham bunday holatni boshdan kechirganini tan oldi.

«Ha, uchraganman. Bu kasallikka uchramagan odamning o‘zi yo‘q. Kimdir uning davosini topadi, kimdir topa olmaydi. Ayrimlarda esa bu kasallik xronik bo‘lib ketgan», — dedi Avaz Oxun.

Shundan so‘ng undan «Yulduzlik kasalligiga chalinganingizni qaysi simptomlardan sezgansiz?» deb so‘raldi.

Qiziqchining aytishicha, inson bunday o‘zgarishlarni avvalo o‘zida seza boshlaydi.

«O‘zingizda his qilasiz bu narsani. Balki insonda ozgina manmansirash paydo bo‘lar, o‘zingizni tutishingiz o‘zgarar, boshqacha bo‘lib qolarsiz. Bu tabiiy holat. Balki bu kasallik emasdir, balki shunday bo‘lishi kerakdir.

San’atkor odamlar, masalan, biroz sirliroq bo‘lishi kerak, balki. Bilmadim. Lekin “yulduzlik kasalim yo‘q”, deb ayta olmayman», — deya ochiq javob berdi Avaz Oxun.

Qiziqchining bu iqrori ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Bugun, 01:55Protez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiProtez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:53Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiBoy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiKecha, 20:46Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Kecha, 18:39Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Kecha, 18:20G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)Kecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi