Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdi

·11·Texno
Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdi

Xitoyning Long March 6C (Chanchjen-6C) raketa-tashuvchisining yuqori pogʻonasi pastki yeroldi orbitasida kutilmagan nosozlik tufayli parlanib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻngilsiz hodisa yetti ta sunʼiy yoʻldosh muvaffaqiyatli uchirilganidan atigi ikki kun oʻtib sodir boʻlgan va oqibatda kosmosda oʻnlab, ehtimol yuzlab yangi qoldiqlar paydo boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, kosmik kema 25-avgust kuni Tayyuan kosmodromidan muvaffaqiyatli ravishda fazoga yoʻl olgan va rejadagi barcha apparatlarni orbitaga chiqargan. Biroq oradan taxminan qirq sakkiz soat oʻtgach, LeoLabs kuzatuv tizimlari orbitada qolgan yuqori pogʻona atrofida koʻplab yangi obyektlarni aniqlagan.

Kosmik chiqindilar koʻlami va xavfi

Parchalanish alomatlarini ilk bor Gʻarbiy Avstraliyadagi kompaniya radari qayd etgan. Shundan soʻng Yangi Zelandiyadagi boshqa stansiya kuzatuvlari ham bu holatni toʻliq tasdiqlagan. Dastlabki oʻlchovlarga koʻra, halokat 27-avgust kuni pogʻona taxminan 396 dan 482 kilometrgacha boʻlgan ellipssimon orbitada harakatlanayotgan paytda yuz bergan.

Hozircha hosil boʻlgan boʻlaklarning aniq soni nomaʼlumligicha qolmoqda. Mutaxassislar ushbu hodisa koʻlamini oʻnlab yoki yuzlab yangi parchalar diapazonida baholamoqda va ularning barchasi hozirda yaqin traektoriyalar boʻylab harakatni davom ettirmoqda.

Muntazam takrorlanayotgan holatlar

LeoLabs taqdim etgan statistik maʼlumotlarga qaraganda, bu Xitoyning Long March 6 oilasiga mansub raketa pogʻonalarining pastki yeroldi orbitasida parchalanishi bilan bogʻliq soʻnggi toʻrt yil ichidagi uchinchi shunday holatdir. Birlamchi shunday favqulodda holat 2022-yil 12-noyabrda qayd etilgan boʻlsa, ikkinchisi 2024-yil 6-avgustda sodir boʻlgan.

Shunga qaramay, mutaxassislar birmuncha tasalli beruvchi omillarni ham taʼkidlashmoqda. Xususan, orbitalarning nisbatan past balandlikda joylashgani vaziyatni biroz yumshatadi. Yuqori qatlam atmosferasining qarshiligi ushbu boʻlaklarning tezligini asta-sekin pasaytirib, ularning Yer atmosferasiga kirib borishi va bir necha yil ichida toʻliq yonib ketishini taʼminlaydi.

Hozirgi vaqtda raketa yuqori pogʻonasining parlanib ketishiga aniq nima sabab boʻlgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Vakolatli idoralar va mutaxassislar tomonidan texnik sabablarni aniqlash boʻyicha oʻrganishlar davom ettirilmoqda.

Kosmik chiqindilarLong March 6CLeoLabsXitoy kosmonavtikasiRaketa parchalanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiKecha, 23:57Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiKecha, 18:28Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiKecha, 17:56Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiKecha, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinKecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi