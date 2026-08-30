Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)

·18·Madaniyat
Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)

Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Kun.uz'ga bergan intervyusida muxlislar bilan suratga tushish borasida duch keladigan turli munosabatlar haqida gapirdi.

San’atkor ayrim holatlarda odamlar bilan suratga tushmasa, uni «kibr bo‘lib ketibdi» yoki «mug‘ombirlik qilyapti», deb o‘ylashlaridan xafa bo‘lishini aytdi. Shu munosabat bilan u hayotida yuz bergan bir voqeani esladi.

Xonandaning aytishicha, bir kuni o‘g‘li qattiq betob bo‘lib qolgan. U farzandini zudlik bilan shifoxonaga olib borgan va shifokor ko‘rigidan o‘tkazgan.

«O‘g‘limni qattiq mazasi qochib qoldi. Infeksion kasalliklar shifoxonasiga olib borib, ichkariga kirib ketganimni ko‘rgan odamlar bor ekan. Shifokor dori-darmon yozib berib, “tez olib keling”, dedi.

Dori olish uchun chiqsam, atrofimni o‘rab olib, “Rasmga tushaylik”, deyishdi. “Ey insonlar, men bolamni olib keldim. Hozir emas, ozgina bolam tuzalib, ko‘nglim yorishsin. Keyin nima desangiz ham qilaman, rasmga tushaman, xohlasangiz qo‘shiq ham aytib beraman. Men ham otaman-ku”, dedim», — deya xotirladi Jaloliddin Ahmadaliyev.

Xonanda bunday vaziyatda ham uning xatti-harakatini «kibr» deb baholaganlar bo‘lganini aytdi.

«Shunda ham atrofimda “kibrlanma”, “bunday qilma”, degan gaplar bo‘ldi. Bu kerak emas. Biz ham hamma qatori odammiz-ku. Shuning uchun shunday noto‘g‘ri o‘y va tushunchalarni olib tashlash kerak. Kayfiyat har doim ham yuqori bo‘lavermaydi. Lekin shunday paytlarda ham kulib yurishga majburmiz.

Aytmoqchimanki, men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman», — dedi xonanda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Protez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiProtez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:53Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiBoy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiKecha, 20:46Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Kecha, 18:39Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Kecha, 18:20G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)Kecha, 17:54«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)Kecha, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi