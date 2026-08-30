Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradi

·18·Texno
Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradi

Apple kompaniyasi anʼanaviy sotuvlar grafigiga oʻzgartirish kiritib, kelgusida taqdim etiladigan iPhone 18 smartfonlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish sanasini oʻzgartirishi kutilmoqda. MacWorld nashrining ihonchli manbalarga tayanib tarqatgan maʼlumotlariga koʻra, bu yilgi taqvim AQShdagi xotira kuniga toʻgʻri kelgani sababli odatdagi tartibdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy eʼlonlarga asosan, yangi qurilmalar namoyish etiladigan anʼanaviy kuzgi taqdimot 9-sentabr sanasiga belgilangan. Biroq oldindan buyurtma berish jarayoni odatdagidek taqdimotdan keyingi juma kuni emas, balki 12-sentabr, shanba kuni boshlanishi maʼlum boʻldi.

Grafik oʻzgarishining sabablari

Ushbu oʻzgarishga 2001-yil 11-sentabrda AQShda sodir etilgan terakt qurbonlarini xotirlash kuni sabab boʻlgan. Juma kuni ushbu motam sanasiga toʻgʻri kelgani sababli kompaniya xavfsizlik va axloqiy nuqtayi nazardan savdo boshlanishini bir kunga surishga qaror qilgan.

Taʼkidlash joizki, Apple bunday amaliyotga ilk bor duch kelayotgani yoʻq. 2015-yilda ham shunday holat kuzatilgan boʻlib, oʻshanda iPhone 6s hamda iPhone 6s Plus modellari uchun dastlabki buyurtmalar xuddi shunday sababga koʻra shanba kuni ochilgan edi.

Kutilayotgan boshqa qurilmalar

9-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan yirik taqdimotda kompaniya nafaqat asosiy smartfonlar liniyasini, balki bir qator boshqa muhim qurilmalarni ham namoyish etishi kutilmoqda. Ularning qatoriga Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 aqlli soatlari ham kiradi.

Bundan tashqari, texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotayotgan tarixda ilk bor chiqarilayotgan buklama dizayndagi iPhone Ultra ham shu tadbirda koʻrsatilishi kutilmoqda. Biroq mazkur innovatsion qurilmaning savdoga chiqish muddati qolgan modellarnikidan farq qilishi mumkin.

Ayrim maʼlumotlarga koʻra, ilk buklama smartfon uchun buyurtmalarni qabul qilish jarayoni sentabr oyining ikkinchi yarmigagina moʻljallangan. Bu esa yangi turdagi gadjetni ishlab chiqarish va bozorga chiqarish jarayonlari oʻziga xos bosqichma-bosqich amalga oshirilishidan dalolat beradi.

AppleIPhone 18IPhone UltraTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiKecha, 23:57Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiKecha, 18:28Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiKecha, 17:56Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi