Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdi

·1·Jamiyat
Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdi

O‘zbekiston Mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Yangi Toshkent osmonida harbiy samolyotlar ishtirokida namoyishli parvoz tashkil etildi. Uzbekistan Air Force Telegram kanali manyovrga tayyorgarlik jarayoni aks etgan videoni e’lon qildi.

O‘zbekiston Harbiy-havo kuchlarining Su-25 samolyotlari maxsus parvoz davomida osmonda ko‘k, oq va yashil rangdagi tutun izlarini qoldirib, davlat bayrog‘i ranglarini aks ettirdi.

Harbiy samolyotlarning uchib o‘tishi prezident Shavkat Mirziyoyev nutq so‘zlash uchun sahnaga chiqqan vaqtda sodir bo‘ldi.

Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdi

Yangi Toshkent osmonidagi ushbu havo namoyishi mustaqillik bayramiga bag‘ishlangan tantanali tadbirlarning e’tiborli lavhalaridan biri bo‘ldi.

Bayramona parvoz aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalib, ko‘plab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Kecha, 14:1715 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiKecha, 11:05Yunusobodda elektromobil yonib ketdiYunusobodda elektromobil yonib ketdiKecha, 11:02Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiRasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiKecha, 08:34Qarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangQarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangKecha, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi