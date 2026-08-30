TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdi

·16·Texno
TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdi

Teksas universiteti muhandislari TSMC kompaniyasi bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt vazifalariga moslashtirilgan oʻta tejamkor SOT-MRAM nomli magnit xotira chipini ishlab chiqib, sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi texnologiya yuqori tezlik, past energiya sarfi hamda elektr taʼminoti oʻchirilganda ham maʼlumotlarni saqlab qolish qobiliyatini oʻzida mujassam etgan boʻlib, kelgusida qurilmalarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtkazilgan sinovlar davomida eksperimental chiplar yuqori samaradorlik koʻrsatdi. Jumladan, xotira katagidagi bitta bitni 0 va 1 holatlari oʻrtasida oʻtkazish jarayoni atigi 2 nanosekundni tashkil etib, taxminan 2 pikodjouv energiya talab qildi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ayrim muqobil xotira texnologiyalari birgina operatsiya uchun yuzlab pikodjouv energiya sarflagan holda bir necha barobar yoki hatto oʻnlab marta sekinroq ishlashi mumkin.

Texnologiyaning oʻziga xos xususiyatlari

SOT-MRAM xotirasining asosiy xususiyati uzoq vaqt davomida uning kamchiligi sifatida baholab kelingan: har bir katak faqat ikkita holatni — 0 yoki 1 ni saqlay oladi. Biroq neyrotarmoqlar odatda maʼlumotlarning murakkabroq koʻrinishlari bilan ishlashi sababli, bu holat sunʼiy intellekt vazifalari uchun yetarli emas edi. Shu bois olimlar maqbul hisob-kitob aniqligini saqlab qolgan holda, mavjud algoritmlarni ikkilik koʻrinishga moslashtirishga majbur boʻldilar.

Yangi eksperimental chiplar bir vaqtning oʻzida bir nechta murakkab vazifalarda, jumladan, neyrotarmoqlar infereysi, binar neyrotarmoqlarni oʻqitish hamda ehtimollik graflarini modellashtirish jarayonlarida sinovdan oʻtkazildi. Olingan natijalar SOT-MRAM texnologiyasi hisob-kitoblar markaziy serverda emas, balki bevosita yakuniy qurilmaning oʻzida bajariladigan periferik sunʼiy intellekt tizimlari uchun nihoyatda qiziqarli boʻlishi mumkinligini koʻrsatdi.

Amaliy ahamiyati va istiqbollar

Mazkur texnologiyaning joriy etilishi real vaqt rejimida ishlaydigan aqlli qurilmalar uchun katta qulayliklar yaratadi. Misol uchun, robotlashtirilgan qoʻl datchiklardan kelgan maʼlumotlarni oʻzi qayta ishlab, maʼlumotlarni bulutli serverlarga yubormasdan turib, haroratning keskin koʻtarilishiga deyarli darhol reaksiya bildira oladi. Bu esa maʼlumotlarni uzatish hamda uzoqdagi serverlarda qayta ishlash uchun ketadigan vaqtni qisqartirib, energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shunga qaramay, bunday tizimlar bulutli hisob-kitoblardan toʻlaqonli voz kecha olmaydi. Yuqori aniqlik yoki salmoqli hisoblash quvvatini talab qiluvchi murakkab vazifalar uchun qurilmalar avvalgidek GPU bilan jihozlangan serverlarga maʼlumot uzatishda davom etadi. Kelgusida SOT-MRAM bazasidagi ixtisoslashtirilgan tezlatkichlar bugungi kunda CPU orqali bajariladigan lokal sunʼiy intellekt hisob-kitoblarining bir qismini oʻz zimmasiga olishi mumkin.

Biroq texnologiyaning amaliyotga joriy etilishigacha hali ancha vaqt bor. Mutaxassislar oldida chiplarning barqarorligini oshirish va alohida kataklar orasidagi parametrlar tafovutini kamaytirish kabi vazifalar turibdi, chunki hozirgi bosqichda bu omillar neyrotarmoqlar ishining aniqligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TSMCSOT-MRAMSunʼiy intellektTexnologiyaXotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiKecha, 23:57Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiKecha, 18:28Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi