Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?
Okean tubida yangraydigan sirli kit ovozlari haligacha insoniyat uchun yechilmagan jumboq bo‘lib qolmoqda. Ammo olimlar sun’iy intellekt yordamida ularning o‘zaro muloqotini tushunishga tobora yaqinlashmoqda.
Ayniqsa, beluga kitlari turli chaqiriqlar va ovozlar orqali bir-biri bilan faol aloqa qilishi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ularning ayrim ovozlari ijtimoiy munosabatlar va guruhdagi muloqot bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Hozir olimlar minglab soatlik audioyozuvlarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qilmoqda. AI inson qulog‘i payqashi qiyin bo‘lgan takrorlanuvchi ovozlar va qonuniyatlarni aniqlashga yordam bermoqda.
Biroq olimlar hali kitlar «tili»ni to‘liq tarjima qilishgani yo‘q. Shunga qaramay, bu tadqiqotlar kelajakda dengiz jonzotlarining sirli muloqotini yaxshiroq tushunish va ularni muhofaza qilishga yordam berishi mumkin.
Balkim, insonlar kitlar bilan gaplasha olmas, ammo ularning ovozlaridagi yashirin ma’nolarni anglashga har qachongidan ham yaqinlashmoqda.
…