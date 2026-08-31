Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?

·0·Dunyo
Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?

Okean tubida yangraydigan sirli kit ovozlari haligacha insoniyat uchun yechilmagan jumboq bo‘lib qolmoqda. Ammo olimlar sun’iy intellekt yordamida ularning o‘zaro muloqotini tushunishga tobora yaqinlashmoqda.

Ayniqsa, beluga kitlari turli chaqiriqlar va ovozlar orqali bir-biri bilan faol aloqa qilishi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ularning ayrim ovozlari ijtimoiy munosabatlar va guruhdagi muloqot bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Hozir olimlar minglab soatlik audioyozuvlarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qilmoqda. AI inson qulog‘i payqashi qiyin bo‘lgan takrorlanuvchi ovozlar va qonuniyatlarni aniqlashga yordam bermoqda.

Biroq olimlar hali kitlar «tili»ni to‘liq tarjima qilishgani yo‘q. Shunga qaramay, bu tadqiqotlar kelajakda dengiz jonzotlarining sirli muloqotini yaxshiroq tushunish va ularni muhofaza qilishga yordam berishi mumkin.

Balkim, insonlar kitlar bilan gaplasha olmas, ammo ularning ovozlaridagi yashirin ma’nolarni anglashga har qachongidan ham yaqinlashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?Bugun, 22:16Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichBugun, 21:46Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiBugun, 18:22Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBraziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBugun, 17:17Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar