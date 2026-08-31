Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildi

·25·Dunyo
Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildi

Misrning hozirgi quruq va jazirama G‘arbiy cho‘lida olimlar 70 million yildan ortiq vaqt avval yashagan akulalarning qazilma tishlarini topishdi. Topilma Abu-Tartur platosida aniqlangan.

Tadqiqotchilar jami 14 ta toshqotgan akula tishini o‘rganib, ular kamida beshta yo‘qolib ketgan akula turiga tegishli ekanini aniqlashdi. Ilgarigi topilmalar bilan birga bu hududda aniqlangan qadimiy akula turlari soni kamida yettitaga yetgan.

Eng qizig‘i, bu joy millionlab yillar oldin hozirgi cho‘l emas, balki iliq va serhayot tropik dengiz bo‘lgan. Dengizda turli xil akulalar yashagan, suvda ozuqa miqdori ham yuqori bo‘lgan.

Ayrim topilgan turlar Misrda ilk bor qayd etilgan. Ular orasida Afrikada birinchi marta uchragan bo‘lishi mumkin bo‘lgan akula ham bor.

Olimlarning ta’kidlashicha, bu kashfiyot Misr cho‘lining o‘tmishi qanday bo‘lganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bugun qum va quruqlik hukmron bo‘lgan hudud millionlab yillar avval akulalar suzib yurgan dengiz bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiOlimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiKecha, 23:49Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kecha, 23:22«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?Kecha, 22:16Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichKecha, 21:46Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiKecha, 18:22Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBraziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borKecha, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi