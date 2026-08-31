Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahriga tashrif doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi.
Muloqot avvalida amerikalik diplomat davlatimiz rahbarini O‘zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etib, AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi.
O‘zbekiston va AQSH: Strategik sheriklikda yangi bosqich
Muzokaralar chog‘ida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni hayotga tatbiq etish, siyosiy muloqotni mustahkamlash hamda savdo-investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalari ko‘rib chiqildi:
Ijobiy dinamika: Ikki davlat o‘rtasidagi parlamentlararo va hududlararo aloqalar izchil rivojlanayotgani, o‘zaro savdo aylanmasi ortib borayotgani alohida qayd etildi;
Yuqori darajadagi ishonch: Tomonlar strategik sheriklikni yanada kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar.
Muhim minerallar, sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalar
Muloqotda iqtisodiy va texnologik hamkorlikning eng istiqbolli yo‘nalishlari bo‘yicha qo‘shma tashabbuslarni ilgari surishga kelishib olindi:
Kritikal resurslar va energetika: Muhim minerallarni qazib olish va qayta ishlash, energetika hamda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
Raqamli kelajak va AI: Sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, IT va raqamli iqtisodiyot loyihalarini rivojlantirish;
Agrar tarmoq: Qishloq xo‘jaligida zamonaviy va resurstejamkor agrotexnologiyalarni qo‘llash.
«S5+1» sammiti va Investitsiya kengashi
Mintaqaviy va xalqaro hamkorlik doirasidagi muhim qadamlar:
«S5+1» formati: Markaziy Osiyo va AQSH o‘rtasidagi «S5+1» diplomatik platformasi doirasida kutilayotgan bo‘lajak tadbirlarga puxta tayyorgarlik ko‘rish belgilandi;
Ishbilarmonlik va investitsiya kengashi: O‘zbekiston-Amerika investitsiyaviy kengashining navbatdagi yig‘ilishini yuqori saviyada tashkil etish va yangi kelishuvlar paketini tayyorlashga alohida e’tibor qaratildi.
…