Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildi

·16·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildi

Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shahboz Sharif bilan muhim uchrashuv o‘tkazdi.

Muloqot avvalida davlatimiz rahbari Pokiston tomonini Shanxay hamkorlik tashkilotiga (SHHT) raislikni qabul qilib olayotgani bilan samimiy muborakbod etdi. Ikki davlat rahbarlari joriy yilning fevral oyida Islomobod shahriga amalga oshirilgan tarixiy tashrif va oliy darajadagi kelishuvlar O‘zbekiston-Pokiston aloqalarini mutlaqo yangi sifat bosqichiga olib chiqqanini mamnuniyat bilan qayd etishdi.

Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildi

Strategik tarmoqlar va yangi «yo‘l xaritasi»

Muzokaralar chog‘ida savdo-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni keskin oshirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish hamda Markaziy va Janubiy Osiyoni bog‘lovchi transport-logistika yo‘laklarini rivojlantirish masalalari markaziy mavzu bo‘ldi.

Uchrashuv yakunida quyidagi asosiy sohalardagi qo‘shma loyihalarni jadallashtirish maqsadida kompleks «yo‘l xaritasi»ni qabul qilishga kelishib olindi:

  • To‘qimachilik va yengil sanoat: Ikki tomonlama xomashyo va tayyor mahsulot yetkazib berishni kengaytirish;

  • Tibbiyot va farmatsevtika: Zamonaviy dori-darmon va tibbiy buyumlar ishlab chiqarish bo‘yicha kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish;

  • Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi: Agrar tarmoqda yangi texnologiyalarni qo‘llash va eksport hajmini oshirish.

Hududlararo aloqalar: Xiva forumi va madaniy hamkorlik

Ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy-gumanitar va hududlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarish bo‘yicha aniq tadbirlar belgilab olindi:

  • Xivadagi Hududlararo forum: Joriy yilda qadimiy va navqiron Xiva shahrida ikki davlat viloyat va hududlari rahbarlari, tadbirkorlari ishtirokida keng qamrovli Hududlararo forum o‘tkaziladi;

  • Pokistonda O‘zbekiston kunlari: Shuningdek, Pokistonda O‘zbekiston madaniyati va milliy kinosi kunlarini yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha rejalar tasdiqlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariBugun, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiBugun, 22:00Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBugun, 21:40O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiBugun, 16:06Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBugun, 16:02PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiPhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?