Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildi
Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shahboz Sharif bilan muhim uchrashuv o‘tkazdi.
Muloqot avvalida davlatimiz rahbari Pokiston tomonini Shanxay hamkorlik tashkilotiga (SHHT) raislikni qabul qilib olayotgani bilan samimiy muborakbod etdi. Ikki davlat rahbarlari joriy yilning fevral oyida Islomobod shahriga amalga oshirilgan tarixiy tashrif va oliy darajadagi kelishuvlar O‘zbekiston-Pokiston aloqalarini mutlaqo yangi sifat bosqichiga olib chiqqanini mamnuniyat bilan qayd etishdi.
Strategik tarmoqlar va yangi «yo‘l xaritasi»
Muzokaralar chog‘ida savdo-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni keskin oshirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish hamda Markaziy va Janubiy Osiyoni bog‘lovchi transport-logistika yo‘laklarini rivojlantirish masalalari markaziy mavzu bo‘ldi.
Uchrashuv yakunida quyidagi asosiy sohalardagi qo‘shma loyihalarni jadallashtirish maqsadida kompleks «yo‘l xaritasi»ni qabul qilishga kelishib olindi:
To‘qimachilik va yengil sanoat: Ikki tomonlama xomashyo va tayyor mahsulot yetkazib berishni kengaytirish;
Tibbiyot va farmatsevtika: Zamonaviy dori-darmon va tibbiy buyumlar ishlab chiqarish bo‘yicha kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish;
Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi: Agrar tarmoqda yangi texnologiyalarni qo‘llash va eksport hajmini oshirish.
Hududlararo aloqalar: Xiva forumi va madaniy hamkorlik
Ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy-gumanitar va hududlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarish bo‘yicha aniq tadbirlar belgilab olindi:
Xivadagi Hududlararo forum: Joriy yilda qadimiy va navqiron Xiva shahrida ikki davlat viloyat va hududlari rahbarlari, tadbirkorlari ishtirokida keng qamrovli Hududlararo forum o‘tkaziladi;
Pokistonda O‘zbekiston kunlari: Shuningdek, Pokistonda O‘zbekiston madaniyati va milliy kinosi kunlarini yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha rejalar tasdiqlandi.
…