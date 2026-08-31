Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar

·26·Iqtisodiyot
Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakat moliyaviy tizimidagi pul massasi bo‘yicha yangilangan hisobotini e’lon qildi. Unga ko‘ra, iyul oyida keng ma’nodagi pul massasi 9,4 trln so‘mga ortib, 2026 yilning 1 avgust holatiga ko‘ra jami 434,5 trillion so‘mni tashkil etdi.

Xususan, milliy valyutadagi pul massasi 7,3 trln so‘mga ko‘payib, 361,2 trln so‘mga yetgan bo‘lsa, chet el valyutasidagi depozitlar qoldig‘i 2 trln so‘mga, tor ma’nodagi pul massasi esa 1,4 trln so‘mga oshdi.

Pul massasi tushunchalari: Tor va keng ko‘rsatkichlar nimani anglatadi?

Markaziy bank inflyatsiya, iqtisodiy o‘sish va moliyaviy barqarorlikni baholashda ushbu ikki asosiy ko‘rsatkichdan foydalanadi:

  • Tor ma’nodagi pul massasi (M1): Iqtisodiyotda eng tez va oson sarflash mumkin bo‘lgan «harakatchan» mablag‘lar. Bunga aholi va korxonalarning qo‘lidagi naqd pullari hamda banklardagi talab qilib olinguncha depozitlar kiradi. Ular kundalik xaridlar, xizmatlar va tezkor hisob-kitoblarda bevosita qatnashadi;

  • Keng ma’nodagi pul massasi (M2): Barcha naqd va naqdsiz mablag‘larni, shu jumladan milliy va xorijiy valyutadagi muddatli hamda jamg‘arma depozitlarini to‘liq qamrab oladi. Ular iqtisodiyotning umumiy xarid qobiliyati, investitsion salohiyati va aholining jamg‘arma zaxiralarini ko‘rsatadi.

Naqd pullar 76,3 trln so‘mlik rekordga chiqdi, ammo ulushi qisqarmoqda

Ichki bozordagi naqd pul aylanmasi va naqdsiz hisob-kitoblar dinamikasi bo‘yicha muhim faktlar:

  • Rekord naqd mablag‘: Iyul oyida muomalaga chiqarilgan naqd pul qoldig‘i 1 trln 25 mlrd so‘mga ko‘payib, 1 avgust holatiga 76,3 trillion so‘mlik rekord marraga yetdi. Yil boshidan buyon bu ko‘rsatkich 7,8 trln so‘mga oshgan;

  • Depozitlarning keskin o‘sishi: Milliy valyutadagi boshqa depozitlar yil davomida 35,1 trln so‘mga, faqat iyul oyining o‘zida esa 5,9 trln so‘mga o‘sdi;

  • Naqd pulning umumiy ulushi pasaymoqda: Muomaladagi naqd pul hajmi mutlaq miqdorda oshayotgan bo‘lsa-da, umumiy pul massasidagi ulushi izchil kamaymoqda:

    • 2013 yilda — 23,6%;

    • 2025 yilda — 18,9%;

    • 2026 yil avgust holatiga — 17,5%.

  • Raqamli moliya ustunligi: So‘nggi bir yilda naqd pulning o‘sish sur’ati (27,5%) umumiy pul massasi o‘sishidan (37,6%) sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu esa iqtisodiyotda bank kartalari, onlayn to‘lovlar va depozitlar tezroq rivojlanayotganini tasdiqlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadiBugun, 11:09O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)Kecha, 16:15Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiOilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiKecha, 13:311 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?Kecha, 13:27Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!28.08, 19:47999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi28.08, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi