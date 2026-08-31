Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladi

·20·Texno
Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladi

AQSh tomonidan joriy etilgan sanksiyalar Xitoyni ilgʻor mikrochiplardan mahrum qilgan bir sharoitda, Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasi muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur korxona sunʼiy intellekt tezlatkichlari va yuqori unumdor hisoblash tizimlarida oʻta talabgir boʻlgan HBM3E xotirasini predseriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda kompaniya yangi texnologik jarayonning barqarorligini tekshirish, yaroqli kristallar chiqishini taʼminlash hamda koʻp qatlamli xotirani qadoqlash ishlarini amalga oshirmoqda. Shuningdek,tayyor mahsulotlarning talab qilinadigan xarakteristikalarga muvofiqligi sinovdan oʻtkazilmoqda.

Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish rejalari

Agar texnologik jarayonni oʻzlashtirish muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin haftalardayoq keng koʻlamli ishlab chiqarish bosqichiga oʻtish kutilmoqda. Bu esa Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin.

Sinov va tayyorgarlik jarayonlari bilan bir қаторda, CXMT oʻzining ishlab chiqarish bazasini ham sezilarli darajada kengaytirmoqda. Manbalarga koʻra, yil oxiriga qadar kompaniya korxonalarining umumiy quvvati oyiga taxminan 350 ming dona kremniy plastinasini qayta ishlash darajasiga yetishi kerak. Kelgusi yillarda esa yanada kengaytirish ishlari rejalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va xotira salohiyati

Garchi kompaniya oʻzining HBM3E xotirasining aniq texnik tavsiflarini hozircha ochiqlamagan boʻlsa-da, ushbu avlodga xos standart koʻrsatkichlar maʼlum. Odatda, bunday turdagi HBM yechimlarida stek uchun 1024-bitli interfeys qoʻllaniladi va maʼlumotlarni uzatish tezligi har bir kontakt uchun taxminan 9,6 Gbit/s hamda undan yuqoriroqni tashkil qilishi mumkin.

Xususan, 9,6 Gbit/s tezlikda ishlanganda bitta stekning nazorat oʻtkazish qobiliyati sekundiga 1,2 terabaytgacha yetishi mumkin. Bunda xotira hajmi foydalaniladigan DRAM kristallari va qatlamlar soniga qarab belgilanadi.

Misol uchun, 24 gigabitli kristallar qoʻllanilganda, sakkiz qatlamli stek 24 GB hajmqdagi xotirani taʼminlashga qodir boʻladi. Bu kabi yuqori koʻrsatkichlar zamonaviy hisoblash tizimlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

CXMTHBM3EXitoySuniy intellektMikrochiplar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaKecha, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinKecha, 20:54Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiKecha, 19:27Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi