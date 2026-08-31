Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladi
AQSh tomonidan joriy etilgan sanksiyalar Xitoyni ilgʻor mikrochiplardan mahrum qilgan bir sharoitda, Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasi muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur korxona sunʼiy intellekt tezlatkichlari va yuqori unumdor hisoblash tizimlarida oʻta talabgir boʻlgan HBM3E xotirasini predseriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda kompaniya yangi texnologik jarayonning barqarorligini tekshirish, yaroqli kristallar chiqishini taʼminlash hamda koʻp qatlamli xotirani qadoqlash ishlarini amalga oshirmoqda. Shuningdek,tayyor mahsulotlarning talab qilinadigan xarakteristikalarga muvofiqligi sinovdan oʻtkazilmoqda.
Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish rejalariAgar texnologik jarayonni oʻzlashtirish muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin haftalardayoq keng koʻlamli ishlab chiqarish bosqichiga oʻtish kutilmoqda. Bu esa Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin.
Sinov va tayyorgarlik jarayonlari bilan bir қаторda, CXMT oʻzining ishlab chiqarish bazasini ham sezilarli darajada kengaytirmoqda. Manbalarga koʻra, yil oxiriga qadar kompaniya korxonalarining umumiy quvvati oyiga taxminan 350 ming dona kremniy plastinasini qayta ishlash darajasiga yetishi kerak. Kelgusi yillarda esa yanada kengaytirish ishlari rejalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va xotira salohiyatiGarchi kompaniya oʻzining HBM3E xotirasining aniq texnik tavsiflarini hozircha ochiqlamagan boʻlsa-da, ushbu avlodga xos standart koʻrsatkichlar maʼlum. Odatda, bunday turdagi HBM yechimlarida stek uchun 1024-bitli interfeys qoʻllaniladi va maʼlumotlarni uzatish tezligi har bir kontakt uchun taxminan 9,6 Gbit/s hamda undan yuqoriroqni tashkil qilishi mumkin.
Xususan, 9,6 Gbit/s tezlikda ishlanganda bitta stekning nazorat oʻtkazish qobiliyati sekundiga 1,2 terabaytgacha yetishi mumkin. Bunda xotira hajmi foydalaniladigan DRAM kristallari va qatlamlar soniga qarab belgilanadi.
Misol uchun, 24 gigabitli kristallar qoʻllanilganda, sakkiz qatlamli stek 24 GB hajmqdagi xotirani taʼminlashga qodir boʻladi. Bu kabi yuqori koʻrsatkichlar zamonaviy hisoblash tizimlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
…