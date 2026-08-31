Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdi
Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlari Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi keskin va shiddatli kurashlarga boy bo‘lmoqda. «Manchester Siti» «Liverpul»ning 27 yoshli hujumkor o‘yinchisi Kodi Gakpo uchun bonuslar bilan birga jami 85 million funt sterlinglik rasmiy taklif yuborgan edi. Biroq mersisaydliklar ushbu bitimdan voz kechishga qaror qilishdi.
Insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, voqealar rivoji «shaharliklar»ni tezkor ravishda boshqa nishonlarga o‘tishga majbur qildi.
«Liverpul» nega Gakponi sotmadi?
Kelishuvning barbod bo‘lishi va «Enfild»dagi qaror bo‘yicha asosiy tafsilotlar:
O‘rinbosar topilmadi: «Liverpul» rahbariyati Kodi Gakponi faqat uning o‘rniga munosib futbolchi topilgan taqdirdagina qo‘yib yuborishini bildirgan edi. Munosib o‘rinbosar topishning imkoni bo‘lmagani sababli klub niderlandiyalik vingerni jamoada saqlab qolishni ma’qul ko‘rdi;
Futbolchining roziligi: «Siti»ning taklifi rasman rad etilgach, 27 yoshli hujumchining o‘zi ham «Liverpul»da qolishga to‘liq rozilik bildirdi.
Ndiaye va «Tottenhem» atrofidagi chigal vaziyat
Gakpo bo‘yicha xavf yuzaga kelishi bilan «Manchester Siti» «Everton» vingeri Iliman Ndiayening agentlari bilan shoshilinch aloqaga chiqdi:
«Tottenhem» rejasi to‘xtab qoldi: Avvalroq Ndiayening «Tottenhem»ga o‘tishi, uning o‘rniga Risharlison «Everton»ga qaytishi kutilayotgan edi. Biroq braziliyalik hujumchi sobiq jamoasiga qaytishga to‘liq rozilik bermagani sababli ushbu bitim xavf ostida qoldi;
«Siti»ning aralashuvi: Manchesterliklar vaziyatdan foydalanib, senegallik futbolchi bo‘yicha muzokaralarni jadallashtirmoqda.
«Siti»ning keyingi nishonlari: Ndiaye va Enso Fernandes
Gakpo transferi yopilgach, «Manchester Siti» bor e’tiborini ikkita yirik xaridga qaratdi:
Iliman Ndiaye: Qanot hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun «Everton» futbolchisi bilan shartnoma imzolash;
Enso Fernandes: Shuningdek, «shaharliklar» yarimhimoyani kuchaytirish maqsadida Londonning «Chelsi» klubi a’zosi Enso Fernandes transferi bo‘yicha jiddiy harakatlarni boshladi.
…