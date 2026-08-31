Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdi

·28·Sport
Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdi

Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlari Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi keskin va shiddatli kurashlarga boy bo‘lmoqda. «Manchester Siti» «Liverpul»ning 27 yoshli hujumkor o‘yinchisi Kodi Gakpo uchun bonuslar bilan birga jami 85 million funt sterlinglik rasmiy taklif yuborgan edi. Biroq mersisaydliklar ushbu bitimdan voz kechishga qaror qilishdi.

Insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, voqealar rivoji «shaharliklar»ni tezkor ravishda boshqa nishonlarga o‘tishga majbur qildi.

«Liverpul» nega Gakponi sotmadi?

Kelishuvning barbod bo‘lishi va «Enfild»dagi qaror bo‘yicha asosiy tafsilotlar:

  • O‘rinbosar topilmadi: «Liverpul» rahbariyati Kodi Gakponi faqat uning o‘rniga munosib futbolchi topilgan taqdirdagina qo‘yib yuborishini bildirgan edi. Munosib o‘rinbosar topishning imkoni bo‘lmagani sababli klub niderlandiyalik vingerni jamoada saqlab qolishni ma’qul ko‘rdi;

  • Futbolchining roziligi: «Siti»ning taklifi rasman rad etilgach, 27 yoshli hujumchining o‘zi ham «Liverpul»da qolishga to‘liq rozilik bildirdi.

Ndiaye va «Tottenhem» atrofidagi chigal vaziyat

Gakpo bo‘yicha xavf yuzaga kelishi bilan «Manchester Siti» «Everton» vingeri Iliman Ndiayening agentlari bilan shoshilinch aloqaga chiqdi:

  • «Tottenhem» rejasi to‘xtab qoldi: Avvalroq Ndiayening «Tottenhem»ga o‘tishi, uning o‘rniga Risharlison «Everton»ga qaytishi kutilayotgan edi. Biroq braziliyalik hujumchi sobiq jamoasiga qaytishga to‘liq rozilik bermagani sababli ushbu bitim xavf ostida qoldi;

  • «Siti»ning aralashuvi: Manchesterliklar vaziyatdan foydalanib, senegallik futbolchi bo‘yicha muzokaralarni jadallashtirmoqda.

«Siti»ning keyingi nishonlari: Ndiaye va Enso Fernandes

Gakpo transferi yopilgach, «Manchester Siti» bor e’tiborini ikkita yirik xaridga qaratdi:

  • Iliman Ndiaye: Qanot hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun «Everton» futbolchisi bilan shartnoma imzolash;

  • Enso Fernandes: Shuningdek, «shaharliklar» yarimhimoyani kuchaytirish maqsadida Londonning «Chelsi» klubi a’zosi Enso Fernandes transferi bo‘yicha jiddiy harakatlarni boshladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 22:32O‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildiO‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildiBugun, 22:27Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBugun, 21:51Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun, 21:09Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 20:30Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaPyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)