Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkich
Foto: bbc.com
Daniyaning Shimoliy Yutlandiya mintaqasida arxeologiya va tarix ixlosmandlarini hayratda qoldirgan misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi. Mahalliy fuqaro o‘z tomorqasida yer qazish ishlarini olib borayotganda, Daniya tarixidagi eng yirik vikinglar davriga oid kumush boylikka duch keldi.
Qayd etilishicha, topilgan kumush buyumlarning umumiy og‘irligi 18,5 kilogrammni tashkil etib, jami 700 dan ortiq noyob qismlardan iborat.
Oddiy qurilishdan tarixiy sensatsiyagacha
Rebil kommunasida yashovchi fuqaro o‘z uyi hovlisida yangi terrasa qurmoqchi bo‘lgan:
Kutilmagan zarba: Yer qazish paytida belkurak qattiq narsaga urilgan. Fuqaro dastlab buni oddiy eski to‘siq qoldig‘i yoki sopol idish siniqlari deb o‘ylagan;
Qo‘lda qazilgan boylik: Qazishni ehtiyotkorlik bilan davom ettirgan uy egasi sopol ko‘za va uning atrofida sochilib yotgan yuzlab kumush taqinchoqlar, qadimiy tangalar hamda sof kumush quymalarni topib olgan.
Tarixiy tahlil: X asr moliyaviy sirlari
Shimoliy Yutlandiya tarixiy muzeyi olimlari mazkur topilma vikinglar sivilizatsiyasini o‘rganishda yangi sahifa ochishini bildirmoqda:
Og‘irlik va qiymat tizimi: Sopol idish ichida kumush quymalar og‘irligiga qarab aniq tartibda joylashtirilgan bo‘lib, bu vikinglar boylikni hisob-kitob va savdoda ma’lum moliyaviy qiymat bilan ishlatganini isbotlaydi;
Angliya va Arab tangalari: Xazina ichidan turli sivilizatsiyalarga tegishli pullar chiqdi. Angliya tangalari qirol Eduard hukmronlik qilgan yillarda — 899–924 yillar oralig‘ida zarb etilgan. Arab kumush tangalari ham aynan shu davrga to‘g‘ri keladi;
Davr xulosasi: Arxeologlar ushbu dalillarga tayanib, ulkan xazinaning ko‘milish vaqtini X asr boshlariga tegishli deb baholadi.
…