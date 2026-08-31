Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkich

·0·Dunyo
Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkich

Foto: bbc.com

Daniyaning Shimoliy Yutlandiya mintaqasida arxeologiya va tarix ixlosmandlarini hayratda qoldirgan misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi. Mahalliy fuqaro o‘z tomorqasida yer qazish ishlarini olib borayotganda, Daniya tarixidagi eng yirik vikinglar davriga oid kumush boylikka duch keldi.

Qayd etilishicha, topilgan kumush buyumlarning umumiy og‘irligi 18,5 kilogrammni tashkil etib, jami 700 dan ortiq noyob qismlardan iborat.

Oddiy qurilishdan tarixiy sensatsiyagacha

Rebil kommunasida yashovchi fuqaro o‘z uyi hovlisida yangi terrasa qurmoqchi bo‘lgan:

  • Kutilmagan zarba: Yer qazish paytida belkurak qattiq narsaga urilgan. Fuqaro dastlab buni oddiy eski to‘siq qoldig‘i yoki sopol idish siniqlari deb o‘ylagan;

  • Qo‘lda qazilgan boylik: Qazishni ehtiyotkorlik bilan davom ettirgan uy egasi sopol ko‘za va uning atrofida sochilib yotgan yuzlab kumush taqinchoqlar, qadimiy tangalar hamda sof kumush quymalarni topib olgan.

Tarixiy tahlil: X asr moliyaviy sirlari

Shimoliy Yutlandiya tarixiy muzeyi olimlari mazkur topilma vikinglar sivilizatsiyasini o‘rganishda yangi sahifa ochishini bildirmoqda:

  • Og‘irlik va qiymat tizimi: Sopol idish ichida kumush quymalar og‘irligiga qarab aniq tartibda joylashtirilgan bo‘lib, bu vikinglar boylikni hisob-kitob va savdoda ma’lum moliyaviy qiymat bilan ishlatganini isbotlaydi;

  • Angliya va Arab tangalari: Xazina ichidan turli sivilizatsiyalarga tegishli pullar chiqdi. Angliya tangalari qirol Eduard hukmronlik qilgan yillarda — 899–924 yillar oralig‘ida zarb etilgan. Arab kumush tangalari ham aynan shu davrga to‘g‘ri keladi;

  • Davr xulosasi: Arxeologlar ushbu dalillarga tayanib, ulkan xazinaning ko‘milish vaqtini X asr boshlariga tegishli deb baholadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiBugun, 18:22Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBraziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBugun, 17:17Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 16:10Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar