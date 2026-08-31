Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldi
Apple kompaniyasida tarixiy oʻzgarish yuz berdi — uzoq yillar davomida muvaffaqiyatli rahbarlik qilgan Tim Kuk bosh direktor lavozimidagi faoliyatini yakunladi. Bloomberg va boshqa nufuzli nashrlar tarqatgan xabarlarga koʻra, Kuk xodimlarga yoʻllagan soʻnggi xabarnomasida oʻrnini kompaniyaning apparat taʼminoti muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezidenti Jon Ternusga boʻshatib berishini eʼlon qildi. Ushbu tayinlov Apple oʻzining keyingi taraqqiyot bosqichida yana-da koʻproq apparat mahsulotlari va innovatsion qurilmalarni yaratishga eʼtibor qaratishidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tim Kuk xodimlarga yoʻllagan maktubida kompaniyani boshqarish sharaf muyassar boʻlganidan cheksiz minnatdor ekanini taʼkidlab, oʻzining lavozimidan ketayotganini, biroq Appleʼdan umuman ketmayotganini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Jon Ternusdan boshqa hech kim dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlarni yaratish sirini bunchalik chuqur tushuna olmaydi. Yangi bosh direktor oʻzining muhandislik faoliyati davomida kompaniyaning butun qurilmalar qatoriga rahbarlik qilgan boʻlib, eng soʻnggi ultra yupqa iPhone Air, hamyonbop MacBook Neo hamda eshitish salomatligi funksiyalariga ega AirPods kabi eʼtiborga molik mahsulotlarni chiqarishga boshchilik qilgan.
Sunʼiy intellekt davrida apparat taʼminotining oʻrniHozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi qurilmalarga boʻlgan talabni ham tubdan oʻzgartirmoqda. Sunʼiy intellekt davrida apparat taʼminoti nafaqat protsessor chiplari, balki foydalanuvchilar korporativ sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirishda foydalanadigan vositalar sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ushbu yilda Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt talablaridan kelib chiqqan holda, yangi Mac mini va Mac Studio modellarini oʻtgan yillardagiga nisbatan ertaroq bozorga taqdim etdi.
Ternusning rahbariyat tepasiga kelishi Apple kelajagida apparat va mahsulot ijrosiga ustuvor ahamiyat qaratilishini koʻrsatadi. Shu bilan birga, Tim Kuk oʻzining xayrlashuv maktubida sunʼiy intellekt, xizmatlar, davlat tartibga solishi yoki Xitoy bilan bogʻliq kelgusidagi murakkab chaqiriqlarga koʻp ham toʻxtalib oʻtmagan. U koʻproq kompaniya madaniyati, umumiy qadriyatlar hamda dunyoni yaxshiroq tomonga oʻzgartirish imkoniyati va masʼuliyatiga urgʻu bergan.
Kukning yangi roli va Apple jamoasiga minnatdorlikTim Kuk Appleʼni tark etmaydi, balki ijrochi rahbar (executive chairman) lavozimida qoladi. U bu lavozimda AQSh rahbariyati hamda Xitoy hukumati bilan siyosiy aloqalarni boshqarishda davom etadi. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Apple hamjamiyatiga oʻzining cheksiz minnatdorligini bildirib, bosh direktor sifatidagi soʻnggi kunida barchaga muhabbat yoʻlladi va kelgusi qadamlarni katta hayajon bilan kutishini yozdi.
Kuk oʻz maktubida Stiv Jobsning koinotda iz qoldirish haqidagi mashhur soʻzlarini eslab oʻtdi. Uning fikricha, Apple buni oʻzining kimligi, eʼtiqodi, qadriyatlari hamda dunyoga boʻlgan qarashlari tufayli amalga oshira oladi. Shunday qilib, Apple tarixida yangi sahifa ochilmoqda va bu davr yangi rahbar Jon Ternus boshchiligidagi texnologik yutuqlarga boy boʻlishi kutilmoqda.
…