Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldi

·19·Texno
Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldi

Apple kompaniyasida tarixiy oʻzgarish yuz berdi — uzoq yillar davomida muvaffaqiyatli rahbarlik qilgan Tim Kuk bosh direktor lavozimidagi faoliyatini yakunladi. Bloomberg va boshqa nufuzli nashrlar tarqatgan xabarlarga koʻra, Kuk xodimlarga yoʻllagan soʻnggi xabarnomasida oʻrnini kompaniyaning apparat taʼminoti muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezidenti Jon Ternusga boʻshatib berishini eʼlon qildi. Ushbu tayinlov Apple oʻzining keyingi taraqqiyot bosqichida yana-da koʻproq apparat mahsulotlari va innovatsion qurilmalarni yaratishga eʼtibor qaratishidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tim Kuk xodimlarga yoʻllagan maktubida kompaniyani boshqarish sharaf muyassar boʻlganidan cheksiz minnatdor ekanini taʼkidlab, oʻzining lavozimidan ketayotganini, biroq Appleʼdan umuman ketmayotganini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Jon Ternusdan boshqa hech kim dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlarni yaratish sirini bunchalik chuqur tushuna olmaydi. Yangi bosh direktor oʻzining muhandislik faoliyati davomida kompaniyaning butun qurilmalar qatoriga rahbarlik qilgan boʻlib, eng soʻnggi ultra yupqa iPhone Air, hamyonbop MacBook Neo hamda eshitish salomatligi funksiyalariga ega AirPods kabi eʼtiborga molik mahsulotlarni chiqarishga boshchilik qilgan.

Sunʼiy intellekt davrida apparat taʼminotining oʻrni

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi qurilmalarga boʻlgan talabni ham tubdan oʻzgartirmoqda. Sunʼiy intellekt davrida apparat taʼminoti nafaqat protsessor chiplari, balki foydalanuvchilar korporativ sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirishda foydalanadigan vositalar sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ushbu yilda Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt talablaridan kelib chiqqan holda, yangi Mac mini va Mac Studio modellarini oʻtgan yillardagiga nisbatan ertaroq bozorga taqdim etdi.

Ternusning rahbariyat tepasiga kelishi Apple kelajagida apparat va mahsulot ijrosiga ustuvor ahamiyat qaratilishini koʻrsatadi. Shu bilan birga, Tim Kuk oʻzining xayrlashuv maktubida sunʼiy intellekt, xizmatlar, davlat tartibga solishi yoki Xitoy bilan bogʻliq kelgusidagi murakkab chaqiriqlarga koʻp ham toʻxtalib oʻtmagan. U koʻproq kompaniya madaniyati, umumiy qadriyatlar hamda dunyoni yaxshiroq tomonga oʻzgartirish imkoniyati va masʼuliyatiga urgʻu bergan.

Kukning yangi roli va Apple jamoasiga minnatdorlik

Tim Kuk Appleʼni tark etmaydi, balki ijrochi rahbar (executive chairman) lavozimida qoladi. U bu lavozimda AQSh rahbariyati hamda Xitoy hukumati bilan siyosiy aloqalarni boshqarishda davom etadi. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Apple hamjamiyatiga oʻzining cheksiz minnatdorligini bildirib, bosh direktor sifatidagi soʻnggi kunida barchaga muhabbat yoʻlladi va kelgusi qadamlarni katta hayajon bilan kutishini yozdi.

Kuk oʻz maktubida Stiv Jobsning koinotda iz qoldirish haqidagi mashhur soʻzlarini eslab oʻtdi. Uning fikricha, Apple buni oʻzining kimligi, eʼtiqodi, qadriyatlari hamda dunyoga boʻlgan qarashlari tufayli amalga oshira oladi. Shunday qilib, Apple tarixida yangi sahifa ochilmoqda va bu davr yangi rahbar Jon Ternus boshchiligidagi texnologik yutuqlarga boy boʻlishi kutilmoqda.

AppleTim CookJohn TernusTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaBugun, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinBugun, 20:54Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiBugun, 19:27Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiBugun, 18:59AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi