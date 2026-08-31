Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi
Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Jinping o‘rtasida strategik ahamiyatga ega bo‘lgan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari XXR Raisiga O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yo‘llagan samimiy qutlovi hamda ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shayotgan ulkan shaxsiy hissasi uchun minnatdorlik bildirdi. Muloqot chog‘ida kelgusi yilda diplomatik aloqalar o‘rnatilganiga 35 yil to‘lishi va ushbu sanani keng nishonlash dasturini tayyorlash taklif etildi.
$30 milliardlik savdo va $60 milliardlik investitsiya portfeli
Muzokaralar markazida savdo-iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari turdi:
30 milliard dollarlik yangi maqsad: O‘tgan yili o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 18 milliard dollarga yetgan bo‘lsa, endilikda bu ko‘rsatkichni yaqin yillarda 30 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha yangi strategik marra belgilandi;
60 milliard dollarlik loyihalar: Hozirda qo‘shma investitsiya loyihalari portfeli qariyb 60 milliard dollarni tashkil etmoqda, O‘zbekistonda esa 6 mingdan ortiq Xitoy ishtirokidagi korxona faoliyat yuritmoqda;
BYD va sanoat kooperatsiyasi: Yuqori texnologik hamkorlik namunasi sifatida BYD kompaniyasi bilan elektromobillar ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va mahalliylashtirishni chuqurlashtirish qo‘llab-quvvatlandi.
Tinch atom, energetika va kosmik tadqiqotlar
Hamkorlikning yangi va yuqori texnologik yo‘nalishlari belgilab olindi:
Tinch atom va muqobil energiya: O‘zbekiston an’anaviy va «yashil» energetika bilan birga Xitoyning yetakchi kompaniyalarini mamlakatdagi tinch atom loyihalariga jalb etishdan manfaatdor ekanini bildirdi;
Kosmos va raqamli texnologiyalar: Tomonlar raqamli iqtisodiyot, mineral resurslarni qayta ishlash hamda kosmosni o‘zlashtirish sohalaridagi sheriklikni istiqbolli yo‘nalishlar qatorida qayd etdilar;
Moliyaviy integratsiya: Xitoyning yetakchi moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishga kelishib olindi.
«Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li va gumanitar aloqalar
Transport bog‘liqligi va xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini mustahkamlash masalalari:
Asr loyihasi: Yevroosiyo transport ekotizimining ajralmas bo‘g‘iniga aylanadigan «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishi jadal sur’atlarda davom etmoqda;
Aviaqatnovlar va vizasiz rejim: Vizasiz tartib doirasida ikki davlat shaharlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaparvozlar geografiyasini kengaytirish rejalashtirildi;
Ta’lim va madaniyat: O‘zbekiston madaniyat kunlarini o‘tkazish, «Lu Ban ustaxonalari» va Konfutsiy institutlari faoliyatini kengaytirish hamda o‘zbek yoshlarining Xitoy OTMlarida tahsil olishi uchun kvotalarni ko‘paytirishga alohida e’tibor qaratildi.
Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev XXR Raisi Si Jinpingni O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif etdi.
…