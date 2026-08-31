Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi

·29·O‘zbekiston
Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi

Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Jinping o‘rtasida strategik ahamiyatga ega bo‘lgan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi.

Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari XXR Raisiga O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yo‘llagan samimiy qutlovi hamda ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga qo‘shayotgan ulkan shaxsiy hissasi uchun minnatdorlik bildirdi. Muloqot chog‘ida kelgusi yilda diplomatik aloqalar o‘rnatilganiga 35 yil to‘lishi va ushbu sanani keng nishonlash dasturini tayyorlash taklif etildi.

Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi

$30 milliardlik savdo va $60 milliardlik investitsiya portfeli

Muzokaralar markazida savdo-iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari turdi:

  • 30 milliard dollarlik yangi maqsad: O‘tgan yili o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 18 milliard dollarga yetgan bo‘lsa, endilikda bu ko‘rsatkichni yaqin yillarda 30 milliard dollarga yetkazish bo‘yicha yangi strategik marra belgilandi;

  • 60 milliard dollarlik loyihalar: Hozirda qo‘shma investitsiya loyihalari portfeli qariyb 60 milliard dollarni tashkil etmoqda, O‘zbekistonda esa 6 mingdan ortiq Xitoy ishtirokidagi korxona faoliyat yuritmoqda;

  • BYD va sanoat kooperatsiyasi: Yuqori texnologik hamkorlik namunasi sifatida BYD kompaniyasi bilan elektromobillar ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va mahalliylashtirishni chuqurlashtirish qo‘llab-quvvatlandi.

Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi

Tinch atom, energetika va kosmik tadqiqotlar

Hamkorlikning yangi va yuqori texnologik yo‘nalishlari belgilab olindi:

  • Tinch atom va muqobil energiya: O‘zbekiston an’anaviy va «yashil» energetika bilan birga Xitoyning yetakchi kompaniyalarini mamlakatdagi tinch atom loyihalariga jalb etishdan manfaatdor ekanini bildirdi;

  • Kosmos va raqamli texnologiyalar: Tomonlar raqamli iqtisodiyot, mineral resurslarni qayta ishlash hamda kosmosni o‘zlashtirish sohalaridagi sheriklikni istiqbolli yo‘nalishlar qatorida qayd etdilar;

  • Moliyaviy integratsiya: Xitoyning yetakchi moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishga kelishib olindi.

Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladi

«Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li va gumanitar aloqalar

Transport bog‘liqligi va xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini mustahkamlash masalalari:

  • Asr loyihasi: Yevroosiyo transport ekotizimining ajralmas bo‘g‘iniga aylanadigan «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishi jadal sur’atlarda davom etmoqda;

  • Aviaqatnovlar va vizasiz rejim: Vizasiz tartib doirasida ikki davlat shaharlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaparvozlar geografiyasini kengaytirish rejalashtirildi;

  • Ta’lim va madaniyat: O‘zbekiston madaniyat kunlarini o‘tkazish, «Lu Ban ustaxonalari» va Konfutsiy institutlari faoliyatini kengaytirish hamda o‘zbek yoshlarining Xitoy OTMlarida tahsil olishi uchun kvotalarni ko‘paytirishga alohida e’tibor qaratildi.

Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev XXR Raisi Si Jinpingni O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariBugun, 22:05Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiShavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiBugun, 21:56Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBugun, 21:40O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiBugun, 16:06Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBugun, 16:02PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiPhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?