«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?

·54·Dunyo
«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?

Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘tkazilayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti doirasida Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi hamda Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasida muhim yuzma-yuz muloqot bo‘lib o‘tdi. «Interfaks» axborot agentligining xabar berishicha, hind yetakchisi Rossiya prezidenti bilan muzokaralar chog‘ida yana bir bor Ukrainadagi qurolli mojaroni to‘xtatish va diplomatik yechimga o‘tishga chaqirdi.

Narendra Modi urushning global oqibatlari tobora xavfli tus olayotganini ochiq ta’kidladi.

«Harbiy harakatlarni tugatish kerak»: Modining asosiy bayonoti

Hindiston Bosh vaziri uchrashuv davomida qon to‘kilishiga chek qo‘yish zarurligini qat’iy bildirdi:

  • Ochiq ogohlantirish: «Urushning har bir kuni butun insoniyatni orqaga tortmoqda. Harbiy harakatlarni tugatishga o‘tish kerak», deya ta’kidladi Narendra Modi;

  • Ilk yuzma-yuz uchrashuv: Ikki davlat yetakchilari Vladimir Putinning 2025 yil dekabr oyida Hindistonga amalga oshirgan davlat tashrifidan so‘ng ilk bor to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashib, muhokama olib bordi;

  • Muloqotning davomi: Tomonlar o‘zaro muloqotni shu oyning o‘zida Nyu-Dehlida bo‘lib o‘tadigan BRIKS sammiti doirasida ham davom ettirishlarini ma’lum qilishdi.

Narendra Modining izchil diplomatik pozitsiyasi

Hindiston rahbari bunga qadar ham xalqaro maydonda va oliy darajadagi uchrashuvlarda Ukraina inqirozini faqat muzokaralar yo‘li bilan hal etish kerakligini bir necha bor ta’kidlagan:

  • Samarqand sammiti (2022 yil): «Bugungi davr urush davri emas. Biz siz bilan telefon orqali ham ko‘p gaplashganmiz: demokratiya, diplomatiya va muloqot — dunyoga ta’sir ko‘rsatadigan asosiy vositalardir», deya Putinga yuzlangan edi;

  • Moskva tashrifi (2024 yil): «Bombalar, qurollar va o‘qlar yomg‘iri ostida muammoga yechim topish hamda tinchlik bo‘yicha muzokaralar muvaffaqiyatli kechishi imkonsiz», deya keskin fikr bildirgan;

  • Kiyev safari: Modi shu yilning o‘zida Kiyevga tashrif buyurib, ikki tomonni dialog va muzokaralar stoliga qaytishga chaqirgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichBugun, 21:46Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiBugun, 18:22Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBraziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBugun, 17:17Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 16:10Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar