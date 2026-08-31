«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?
Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘tkazilayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti doirasida Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi hamda Rossiya Prezidenti Vladimir Putin o‘rtasida muhim yuzma-yuz muloqot bo‘lib o‘tdi. «Interfaks» axborot agentligining xabar berishicha, hind yetakchisi Rossiya prezidenti bilan muzokaralar chog‘ida yana bir bor Ukrainadagi qurolli mojaroni to‘xtatish va diplomatik yechimga o‘tishga chaqirdi.
Narendra Modi urushning global oqibatlari tobora xavfli tus olayotganini ochiq ta’kidladi.
«Harbiy harakatlarni tugatish kerak»: Modining asosiy bayonoti
Hindiston Bosh vaziri uchrashuv davomida qon to‘kilishiga chek qo‘yish zarurligini qat’iy bildirdi:
Ochiq ogohlantirish: «Urushning har bir kuni butun insoniyatni orqaga tortmoqda. Harbiy harakatlarni tugatishga o‘tish kerak», deya ta’kidladi Narendra Modi;
Ilk yuzma-yuz uchrashuv: Ikki davlat yetakchilari Vladimir Putinning 2025 yil dekabr oyida Hindistonga amalga oshirgan davlat tashrifidan so‘ng ilk bor to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashib, muhokama olib bordi;
Muloqotning davomi: Tomonlar o‘zaro muloqotni shu oyning o‘zida Nyu-Dehlida bo‘lib o‘tadigan BRIKS sammiti doirasida ham davom ettirishlarini ma’lum qilishdi.
Narendra Modining izchil diplomatik pozitsiyasi
Hindiston rahbari bunga qadar ham xalqaro maydonda va oliy darajadagi uchrashuvlarda Ukraina inqirozini faqat muzokaralar yo‘li bilan hal etish kerakligini bir necha bor ta’kidlagan:
Samarqand sammiti (2022 yil): «Bugungi davr urush davri emas. Biz siz bilan telefon orqali ham ko‘p gaplashganmiz: demokratiya, diplomatiya va muloqot — dunyoga ta’sir ko‘rsatadigan asosiy vositalardir», deya Putinga yuzlangan edi;
Moskva tashrifi (2024 yil): «Bombalar, qurollar va o‘qlar yomg‘iri ostida muammoga yechim topish hamda tinchlik bo‘yicha muzokaralar muvaffaqiyatli kechishi imkonsiz», deya keskin fikr bildirgan;
Kiyev safari: Modi shu yilning o‘zida Kiyevga tashrif buyurib, ikki tomonni dialog va muzokaralar stoliga qaytishga chaqirgan edi.
…