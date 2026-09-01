Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqda
Texnologiya olamidagi eng yirik oʻzgarishlardan biri sifatida Apple kompaniyasida bosh direktor Tim Cook oʻz lavozimini tark etdi va uning ortidan bir qator yuqori martabali rahbarlar ham oʻz lavozimlaridan voz kecha boshladi. Bloomberg xabariga koʻra, kompaniyada uzoq yillardan beri App Store boʻlimiga rahbarlik qilib kelgan Fil Schiller ham oʻz lavozimini tark etdi. Bu esa korporatsiyada yangi rahbarlik davri boshlanayotganidan darak beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Fil Schiller Apple safida 1987-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda (orada atigi toʻrt yillik tanaffus boʻlgan) va u App Store’ni 2015-yilda boshqarishni boshlagan edi. Biroq Schiller kompaniyani toʻliq tark etmaydi. U kompaniyaga ulkan texnik yoki yetakchilik hissasi qoʻshgan shaxslarga beriladigan Apple Fellow maqomini saqlab qoladi va nomaʼlum loyihalar ustida ishlaydi. Biroq insayderlarning fikricha, bu lavozim uning nafaqaga chiqish sari tashlagan katta qadami boʻlishi mumkin.
Sud jarayonlari va App Store boshqaruvidagi oʻzgarishlarSchiller oʻz faoliyati davomida Epic Games kompaniyasi bilan App Storeʼdagi ichki toʻlov tizimlari boʻyicha boʻlib oʻtgan yirik sud jarayonini boshqargan edi. 2020-yilda Epic Games Appleʼni noqonuniy monopoliyada ayblab sudga murojaat qilgan edi. Monopoliya boʻyicha daʼvolar rad etilgan va sud asosiy qismda Apple foydasiga qaror chiqargan boʻlsa-da, kompaniya dasturchilarga tashqi toʻlov variantlariga havola berish imkoniyatini taʼminlashga majbur qilingan edi. Mazkur huquqiy kurash hozir ham davom etmoqda.
Schiller ketgach, App Storeʼning kundalik operatsiyalari Appleʼda 14 yildan ortiq vaqtdan beri ishlab kelayotgan va butun faoliyatini aynan shu boʻlimga bagʻishlagan Carson Oliverga topshiriladi. Shuningdek, Bloomberg maʼlumotiga koʻra, App Store marketing departamentidan Eddy Cue boshchiligidagi xizmatlar boʻlimiga oʻtkazilmoqda. TechCrunch bu oʻtish jarayoni yuzasidan Appleʼga murojaat qilib, qoʻshimcha maʼlumot olgan.
Yuqori martabali rahbarlarning ketma-ket isteʼfosiSchillerning ketishi iPhone ishlab chiqaruvchi kompaniyadagi boshqa yirik kadrlar yoʻqotishlari toʻlqinining davomi boʻldi. Yaqinda kompaniyaning bosh operatsion direktori Jeff Williams 27 yillik faoliyatidan soʻng dekabr oyida nafaqaga chiqqani maʼlum qilingan edi. Shuningdek, Atrof-muhit, siyosat va ijtimoiy tashabbuslar boʻyicha vitse-prezident Lisa Jackson hamda bosh юрист Kate Adams ham dekabrda oʻz lavozimlarini tark etishi eʼlon qilingan edi.
Apple Pay rahbari Jennifer Bailey ham kompaniyada 20 yildan ortiq ishlagandan soʻng oktyabr oyida nafaqaga chiqishi kutilmoqda. Iyul oyida esa Vision Pro garniturasiga masʼul boʻlgan Apple vitse-prezidenti Paul Meade kompaniyani tark etib, OpenAI safiga qoʻshilgan edi. Meade ketganidan soʻng Apple Vision Pro jamoasini qisqartirib, ikki hafta oldingi holatga koʻra taxminan 100 nafar xodimni ishdan boʻshatgan.
Endilikda kompaniya bosh direktori lavozimini egallagan John Ternus zimmasiga Apple safini yangi avlod korporativ rahbarlari bilan toʻldirish hamda boshqa koʻplab murakkab vazifalarni hal qilish majburiyati yuklanmoqda.
…