Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqda

·2·Texno
Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqda

Texnologiya olamidagi eng yirik oʻzgarishlardan biri sifatida Apple kompaniyasida bosh direktor Tim Cook oʻz lavozimini tark etdi va uning ortidan bir qator yuqori martabali rahbarlar ham oʻz lavozimlaridan voz kecha boshladi. Bloomberg xabariga koʻra, kompaniyada uzoq yillardan beri App Store boʻlimiga rahbarlik qilib kelgan Fil Schiller ham oʻz lavozimini tark etdi. Bu esa korporatsiyada yangi rahbarlik davri boshlanayotganidan darak beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Fil Schiller Apple safida 1987-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda (orada atigi toʻrt yillik tanaffus boʻlgan) va u App Store’ni 2015-yilda boshqarishni boshlagan edi. Biroq Schiller kompaniyani toʻliq tark etmaydi. U kompaniyaga ulkan texnik yoki yetakchilik hissasi qoʻshgan shaxslarga beriladigan Apple Fellow maqomini saqlab qoladi va nomaʼlum loyihalar ustida ishlaydi. Biroq insayderlarning fikricha, bu lavozim uning nafaqaga chiqish sari tashlagan katta qadami boʻlishi mumkin.

Sud jarayonlari va App Store boshqaruvidagi oʻzgarishlar

Schiller oʻz faoliyati davomida Epic Games kompaniyasi bilan App Storeʼdagi ichki toʻlov tizimlari boʻyicha boʻlib oʻtgan yirik sud jarayonini boshqargan edi. 2020-yilda Epic Games Appleʼni noqonuniy monopoliyada ayblab sudga murojaat qilgan edi. Monopoliya boʻyicha daʼvolar rad etilgan va sud asosiy qismda Apple foydasiga qaror chiqargan boʻlsa-da, kompaniya dasturchilarga tashqi toʻlov variantlariga havola berish imkoniyatini taʼminlashga majbur qilingan edi. Mazkur huquqiy kurash hozir ham davom etmoqda.

Schiller ketgach, App Storeʼning kundalik operatsiyalari Appleʼda 14 yildan ortiq vaqtdan beri ishlab kelayotgan va butun faoliyatini aynan shu boʻlimga bagʻishlagan Carson Oliverga topshiriladi. Shuningdek, Bloomberg maʼlumotiga koʻra, App Store marketing departamentidan Eddy Cue boshchiligidagi xizmatlar boʻlimiga oʻtkazilmoqda. TechCrunch bu oʻtish jarayoni yuzasidan Appleʼga murojaat qilib, qoʻshimcha maʼlumot olgan.

Yuqori martabali rahbarlarning ketma-ket isteʼfosi

Schillerning ketishi iPhone ishlab chiqaruvchi kompaniyadagi boshqa yirik kadrlar yoʻqotishlari toʻlqinining davomi boʻldi. Yaqinda kompaniyaning bosh operatsion direktori Jeff Williams 27 yillik faoliyatidan soʻng dekabr oyida nafaqaga chiqqani maʼlum qilingan edi. Shuningdek, Atrof-muhit, siyosat va ijtimoiy tashabbuslar boʻyicha vitse-prezident Lisa Jackson hamda bosh юрист Kate Adams ham dekabrda oʻz lavozimlarini tark etishi eʼlon qilingan edi.

Apple Pay rahbari Jennifer Bailey ham kompaniyada 20 yildan ortiq ishlagandan soʻng oktyabr oyida nafaqaga chiqishi kutilmoqda. Iyul oyida esa Vision Pro garniturasiga masʼul boʻlgan Apple vitse-prezidenti Paul Meade kompaniyani tark etib, OpenAI safiga qoʻshilgan edi. Meade ketganidan soʻng Apple Vision Pro jamoasini qisqartirib, ikki hafta oldingi holatga koʻra taxminan 100 nafar xodimni ishdan boʻshatgan.

Endilikda kompaniya bosh direktori lavozimini egallagan John Ternus zimmasiga Apple safini yangi avlod korporativ rahbarlari bilan toʻldirish hamda boshqa koʻplab murakkab vazifalarni hal qilish majburiyati yuklanmoqda.

AppleTim CookFil SchillerApp StoreTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaKecha, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinKecha, 20:54Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiKecha, 19:27Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi