Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)

·53·Dunyo
Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)

«Manas» xalqaro aeroportida Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyonni kutib olgan qirg‘iz yoshlari uchun oddiy kutib olish marosimi kutilmagan tarzda esda qolarli voqeaga aylandi.

Prezident ularning sovg‘asiga javoban yoshlarga konvertlar topshirdi. Konvert ichida nima borligi esa keyinchalik ma’lum bo‘ldi.

Aeroportda qanday voqea yuz berdi?

31 avgust kuni Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon Qirg‘izistonga ishchi tashrif bilan keldi. Uni «Manas» xalqaro aeroportida Qirg‘iziston Vazirlar Mahkamasi raisi — prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Qosimaliyev kutib oldi.

Aeroportda prezidentni kutib olish marosimida qirg‘iz yoshlari ham ishtirok etdi.

Ular Eron rahbariga VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining rasmiy timsoli bo‘lgan qor barsi ko‘rinishidagi yumshoq o‘yinchoqni taqdim qildi.

Prezident sovg‘aga qanday javob qaytardi?

Pezeshkiyon yoshlarga konvertlar berdi. Dastlab uning ichida nima borligi ochiq aytilmagan.

Biroq keyinchalik konvertlarning har birida 100 yevrodan borligi ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Qirg‘iziston ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi.

Yoshlar Eron prezidentiga milliy ramzga aylangan timsolni sovg‘a qildi, Pezeshkiyon esa ularga shaxsiy sovg‘asi bilan javob qaytardi.

Prezidentga qanday sovg‘a berildi?

Aeroportda xorijiy delegatsiyalar rahbarlariga VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining talismani — Batay ismli qor barsi o‘yinchog‘i taqdim etilmoqda.

Qirg‘iziston hukumati ma’lumotiga ko‘ra, qor barsi mamlakatning milliy ramzlaridan biri va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining rasmiy timsoli hisoblanadi.

Talismanning nomi «ba» — bars va «tay» — tayanch ma’nolarini anglatuvchi qismlardan tashkil topgan. U kuch, erkinlik, ichki barqarorlik va milliy ildizlar bilan bog‘liqlik g‘oyalarini ifodalaydi.

Pezeshkiyon Qirg‘izistonga nima uchun keldi?

Eron prezidentining tashrifi faqat Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari bilan cheklanmaydi.

Mas’ud Pezeshkiyon Bishkekda:

  • Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi yig‘ilishida;

  • «SHHT plyus» formatidagi yuqori darajadagi uchrashuvda;

  • VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining ochilish marosimida

ishtirok etishi rejalashtirilgan.

Bu voqeaning e’tiborli jihati nimada?

Aeroportdagi qisqa muloqot rasmiy tashrifning eng ko‘p muhokama qilingan epizodlaridan biriga aylandi.

Bir tomonda Qirg‘izistonning milliy ramzi aks etgan Batay o‘yinchog‘i, ikkinchi tomonda esa Eron prezidentining yoshlarga bergan konvertlari turdi.

Konvertlar ochilganidan so‘ng ularda 100 yevrodan borligi ma’lum bo‘lishi esa voqeaga yanada qiziqish uyg‘otdi.

Shu tariqa Pezeshkiyonning Qirg‘izistonga tashrifi nafaqat siyosiy uchrashuvlar, balki aeroportdagi samimiy sovg‘a almashinuvi bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiMisr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiKecha, 23:56Olimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiOlimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiKecha, 23:49Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kecha, 23:22«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?Kecha, 22:16Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichKecha, 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi