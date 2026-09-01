Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)
«Manas» xalqaro aeroportida Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyonni kutib olgan qirg‘iz yoshlari uchun oddiy kutib olish marosimi kutilmagan tarzda esda qolarli voqeaga aylandi.
Prezident ularning sovg‘asiga javoban yoshlarga konvertlar topshirdi. Konvert ichida nima borligi esa keyinchalik ma’lum bo‘ldi.
Aeroportda qanday voqea yuz berdi?
31 avgust kuni Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon Qirg‘izistonga ishchi tashrif bilan keldi. Uni «Manas» xalqaro aeroportida Qirg‘iziston Vazirlar Mahkamasi raisi — prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Qosimaliyev kutib oldi.
Aeroportda prezidentni kutib olish marosimida qirg‘iz yoshlari ham ishtirok etdi.
Ular Eron rahbariga VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining rasmiy timsoli bo‘lgan qor barsi ko‘rinishidagi yumshoq o‘yinchoqni taqdim qildi.
Prezident sovg‘aga qanday javob qaytardi?
Pezeshkiyon yoshlarga konvertlar berdi. Dastlab uning ichida nima borligi ochiq aytilmagan.
Biroq keyinchalik konvertlarning har birida 100 yevrodan borligi ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Qirg‘iziston ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi.
Yoshlar Eron prezidentiga milliy ramzga aylangan timsolni sovg‘a qildi, Pezeshkiyon esa ularga shaxsiy sovg‘asi bilan javob qaytardi.
Prezidentga qanday sovg‘a berildi?
Aeroportda xorijiy delegatsiyalar rahbarlariga VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining talismani — Batay ismli qor barsi o‘yinchog‘i taqdim etilmoqda.
Qirg‘iziston hukumati ma’lumotiga ko‘ra, qor barsi mamlakatning milliy ramzlaridan biri va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining rasmiy timsoli hisoblanadi.
Talismanning nomi «ba» — bars va «tay» — tayanch ma’nolarini anglatuvchi qismlardan tashkil topgan. U kuch, erkinlik, ichki barqarorlik va milliy ildizlar bilan bog‘liqlik g‘oyalarini ifodalaydi.
Pezeshkiyon Qirg‘izistonga nima uchun keldi?
Eron prezidentining tashrifi faqat Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari bilan cheklanmaydi.
Mas’ud Pezeshkiyon Bishkekda:
Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi yig‘ilishida;
«SHHT plyus» formatidagi yuqori darajadagi uchrashuvda;
VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarining ochilish marosimida
ishtirok etishi rejalashtirilgan.
Bu voqeaning e’tiborli jihati nimada?
Aeroportdagi qisqa muloqot rasmiy tashrifning eng ko‘p muhokama qilingan epizodlaridan biriga aylandi.
Bir tomonda Qirg‘izistonning milliy ramzi aks etgan Batay o‘yinchog‘i, ikkinchi tomonda esa Eron prezidentining yoshlarga bergan konvertlari turdi.
Konvertlar ochilganidan so‘ng ularda 100 yevrodan borligi ma’lum bo‘lishi esa voqeaga yanada qiziqish uyg‘otdi.
Shu tariqa Pezeshkiyonning Qirg‘izistonga tashrifi nafaqat siyosiy uchrashuvlar, balki aeroportdagi samimiy sovg‘a almashinuvi bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi.
…