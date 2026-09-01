Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandi

·4·Dunyo
Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandi

Tovuq go‘shti dunyoda eng ommabop go‘sht turiga aylandi. So‘nggi o‘n yilliklarda unga bo‘lgan talabning ortishi ishlab chiqarish hajmini ham keskin oshirdi. Bu haqda Financial Times xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, 2006–2023 yillar oralig‘ida dunyoda tovuq yetishtirish hajmi sezilarli darajada oshgan. 2006 yilda dunyoda taxminan 48,3 milliard dona tovuq bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib bu ko‘rsatkich 76,2 milliard donaga yetgan.

Tovuq go‘shtiga talab ayniqsa Osiyo-Tinch okeani mintaqasi, Amerika va Yevropada yuqori. Tovuqning nisbatan arzonligi, tez yetishtirilishi va turli taomlarga mos kelishi uning ommalashishiga xizmat qilmoqda. FAO ma’lumotlariga ko‘ra, tovuq dunyodagi eng muhim parranda turi bo‘lib, parranda go‘shti ishlab chiqarishining asosiy qismini ta’minlaydi.

Tovuq go‘shtining yana bir ustunligi — uning turli qismlarini alohida bozorlarga yo‘naltirish imkoniyati. Masalan, G‘arb mamlakatlarida xaridorlar orasida unchalik mashhur bo‘lmagan tovuq panjalari Xitoyda talab yuqori bo‘lgan mahsulotlardan biri hisoblanadi.

Mutaxassislar fikricha, aholi soni va xarid qobiliyatining o‘sishi, shuningdek, shaharlashuv jarayoni parranda mahsulotlariga bo‘lgan talabni kelgusida ham oshirishi mumkin. FAO ham aholi ko‘payishi, daromadlar o‘sishi va urbanizatsiya parrandachilik sanoati rivojiga turtki berayotganini ta’kidlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiBugun, 09:40Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiBugun, 09:12Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Bugun, 07:30Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiMisr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiKecha, 23:56Olimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiOlimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiKecha, 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi