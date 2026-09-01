Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladi
Chelsi yarimhimoyachisi Enso Fernandes oʻz kumiri Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagani munosabati bilan chuqur va taʼsirli xotiralari bilan boʻlishdi. Goal.com xabar qilishicha, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi 39 yoshida xalqaro maydonlarni tark etishga qaror qilgan va bu qadam butun futbol olamida katta aks-sado berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Afsonaviy hujumchi Argentina terma jamoasi safidagi yorqin faoliyatiga Ispaniyaga qarshi kechgan 2026 yilgi jahon chempionati finalidan soʻng yakun yasadi. Mamlakat tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan va eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida xalqaro maydonni tark etayotgan Lionel Messining bu qaroriga uning otasi Xorxening avgust oyidagi fojiali vafoti ham sabab boʻlgani aytilmoqda.
Shundan soʻng, Chelsi safida toʻp suruvchi 25 yoshli Enso Fernandes oʻzining Instagram sahifasida milliy jamoa sardoriga hurmat bajo keltirdi. U bolaligida oddiy muxlis boʻlganidan tortib, Messi bilan birga jahon chempioni unvonini qoʻlga kurguniga qadar bosib oʻtgan uzoq yoʻlini yodga oldi.
Bolalikdagi orzular va unutilmas lahzalarFernandes oʻsmirlik chogʻida Messining 2016 yildagi qisqa muddatli nafaqaga chiqish qaroridan qattiq qaygʻurganini yashirmadi. Oʻshanda yosh futbolchi oʻzi va kumiri orasidagi yosh farqini doimiy ravishda hisoblab yurganini esladi.
“Men shunchaki yosh bola edim va sening yoshing bilan oʻzimning yoshim orasidagi farqni hisoblab koʻrardim: bir kun kelib sen bilan birga oʻynay olarmikinman, deb oʻylardim”, — deb yozdi Fernandes oʻz murojaatida. U bu orzu Qatarda amalga oshib, nafaqat birga toʻp surishgani, balki jahon chempioniga aylanishganini taʼkidladi.
Sardorning insoniy fazilatlariArgentinalik yarimhimoyachi faqatgina sportdagi yutuqlarni emas, balki Messining insoniy fazilatlarini ham alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yulduz futbolchi terma jamoaga ilk bor kelgan yosh oʻyinchini juda iliq qarshi olib, oʻz maslahatlari va samimiy munosabati bilan doimo qoʻllab-quvvatlagan.
“Sen menga har doim iliq soʻz, maslahat yoki quchoq berding. Men buni hech qachon unutmayman”, — deya yakunladi oʻz soʻzlarini Enso Fernandes.
…