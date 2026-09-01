Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladi

·22·Sport
Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladi

Chelsi yarimhimoyachisi Enso Fernandes oʻz kumiri Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagani munosabati bilan chuqur va taʼsirli xotiralari bilan boʻlishdi. Goal.com xabar qilishicha, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi 39 yoshida xalqaro maydonlarni tark etishga qaror qilgan va bu qadam butun futbol olamida katta aks-sado berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Afsonaviy hujumchi Argentina terma jamoasi safidagi yorqin faoliyatiga Ispaniyaga qarshi kechgan 2026 yilgi jahon chempionati finalidan soʻng yakun yasadi. Mamlakat tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan va eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida xalqaro maydonni tark etayotgan Lionel Messining bu qaroriga uning otasi Xorxening avgust oyidagi fojiali vafoti ham sabab boʻlgani aytilmoqda.

Shundan soʻng, Chelsi safida toʻp suruvchi 25 yoshli Enso Fernandes oʻzining Instagram sahifasida milliy jamoa sardoriga hurmat bajo keltirdi. U bolaligida oddiy muxlis boʻlganidan tortib, Messi bilan birga jahon chempioni unvonini qoʻlga kurguniga qadar bosib oʻtgan uzoq yoʻlini yodga oldi.

Bolalikdagi orzular va unutilmas lahzalar

Fernandes oʻsmirlik chogʻida Messining 2016 yildagi qisqa muddatli nafaqaga chiqish qaroridan qattiq qaygʻurganini yashirmadi. Oʻshanda yosh futbolchi oʻzi va kumiri orasidagi yosh farqini doimiy ravishda hisoblab yurganini esladi.

“Men shunchaki yosh bola edim va sening yoshing bilan oʻzimning yoshim orasidagi farqni hisoblab koʻrardim: bir kun kelib sen bilan birga oʻynay olarmikinman, deb oʻylardim”, — deb yozdi Fernandes oʻz murojaatida. U bu orzu Qatarda amalga oshib, nafaqat birga toʻp surishgani, balki jahon chempioniga aylanishganini taʼkidladi.

Sardorning insoniy fazilatlari

Argentinalik yarimhimoyachi faqatgina sportdagi yutuqlarni emas, balki Messining insoniy fazilatlarini ham alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yulduz futbolchi terma jamoaga ilk bor kelgan yosh oʻyinchini juda iliq qarshi olib, oʻz maslahatlari va samimiy munosabati bilan doimo qoʻllab-quvvatlagan.

“Sen menga har doim iliq soʻz, maslahat yoki quchoq berding. Men buni hech qachon unutmayman”, — deya yakunladi oʻz soʻzlarini Enso Fernandes.

Enso FernandesLionel MessiArgentinaChelsiJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)