Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdi

·8·Sport
Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi xalqaro miyqyosdagi faoliyatiga yakun etkazganini rasman eʼlon qildi va bu butun futbol olamida katta aks-sado berdi. 39 yoshli hujumchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali terma jamoadagi tarixiy davriga yakun yasayotganini maʼlum qildi. Uning bu qarori millionlab muxlislar uchun kutilmagan boʻlsa-da, tabiiy bir qadam sifatida qabul qilindi, chunki vaqt oʻtib har bir buyuk bobning yakuni kelishi muqarrar edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mashhur murabbiy Joze Mourinyo argentinalik futbol afsonasining ushbu qaroriga oʻzining samimiy munosabatini bildirib, maxsus izoh qoldirgan. Faoliyati davomida Lionel Messi bilan koʻp bor raqobatlashgan portugaliyalik mutaxassis futbolchining boy merosini yuksak baholadi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida futbolchiga atalgan iliq soʻzlarini yozib qoldirdi.

Tarixiy meros va Mourinyoning eʼtirofi

Chelsi va Real Madrid klublarini boshqargan vaqtlarida Lionel Messiga qarshi koʻp bor taktik janglar olib borgan Joze Mourinyo faxriy hujumchining erishgan yutuqlarini alohida eʼtirof etdi. Mourinyo oʻzining Instagramʼdagi izohida quyidagilarni yozdi: "Ajoyib va unutilmas xalqaro faoliyatingiz muborak boʻlsin. Kelgusi Amerika kubogi va keyingi jahon chempionati avvalgidek boʻlmaydi".

Darhaqiqat, 2022-yilgi Jahon chempionati gʻolibi Argentina terma jamoasi safida oʻtkazgan 207 ta uchrashuvda 10 tadan ortiq — aniqrogʻi 125 ta gol urib, milliy jamoa rekordchisiga aylangan edi. 2005-yildan beri boshlangan bu uzoq va shonli davr jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Hujumchi uchun terma jamoadan ketish qarori juda ogʻir kechganini, biroq bu vaqt kelgani va yoshlarga yoʻl ochish kerakligini taʼkidladi.

Yangi avlod va klubdagi kelajak

Lionel Messi oʻzining xayrlashuv bayonotida vaqt uchib oʻtayotgani va barcha narsaning oʻz vaqti borligini alohida taʼkidladi. "Men terma jamoa safida oʻynagim kelgan, kelajakda ham sevaman va bu men uchun sharaf. Bor kuchimni berdim, boshqa beradigan narsam qolmadi. Qolaversa, orqamdan kelayotgan juda isteʼdodli yosh oʻyinchilar bor va ular oʻz imkoniyatiga ega boʻlishlari kerak", — deya yozdi hujumchi oʻz bayonotida.

Endilikda tajribali futbolchi bor eʼtiborini AQShning Inter Mayami klubidagi faoliyatiga qaratadi. MLS vakili bilan 2028-yilning oxirigacha amal qiladigan shartnomaga ega boʻlgan futbolchi Shimoliy Amerikada oʻzining yorqin oʻyinlarini davom ettiradi. Shu tariqa, Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi oʻzining afsonaviy sardorisiz yangi bosqichga qadam qoʻymoqda va kelgusi yirik turnirlarga tayyorgarlik koʻrishda davom etmoqda.

Lionel MessiJose MourinoInter MayamiArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)