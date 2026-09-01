Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi xalqaro miyqyosdagi faoliyatiga yakun etkazganini rasman eʼlon qildi va bu butun futbol olamida katta aks-sado berdi. 39 yoshli hujumchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali terma jamoadagi tarixiy davriga yakun yasayotganini maʼlum qildi. Uning bu qarori millionlab muxlislar uchun kutilmagan boʻlsa-da, tabiiy bir qadam sifatida qabul qilindi, chunki vaqt oʻtib har bir buyuk bobning yakuni kelishi muqarrar edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mashhur murabbiy Joze Mourinyo argentinalik futbol afsonasining ushbu qaroriga oʻzining samimiy munosabatini bildirib, maxsus izoh qoldirgan. Faoliyati davomida Lionel Messi bilan koʻp bor raqobatlashgan portugaliyalik mutaxassis futbolchining boy merosini yuksak baholadi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida futbolchiga atalgan iliq soʻzlarini yozib qoldirdi.
Tarixiy meros va Mourinyoning eʼtirofiChelsi va Real Madrid klublarini boshqargan vaqtlarida Lionel Messiga qarshi koʻp bor taktik janglar olib borgan Joze Mourinyo faxriy hujumchining erishgan yutuqlarini alohida eʼtirof etdi. Mourinyo oʻzining Instagramʼdagi izohida quyidagilarni yozdi: "Ajoyib va unutilmas xalqaro faoliyatingiz muborak boʻlsin. Kelgusi Amerika kubogi va keyingi jahon chempionati avvalgidek boʻlmaydi".
Darhaqiqat, 2022-yilgi Jahon chempionati gʻolibi Argentina terma jamoasi safida oʻtkazgan 207 ta uchrashuvda 10 tadan ortiq — aniqrogʻi 125 ta gol urib, milliy jamoa rekordchisiga aylangan edi. 2005-yildan beri boshlangan bu uzoq va shonli davr jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Hujumchi uchun terma jamoadan ketish qarori juda ogʻir kechganini, biroq bu vaqt kelgani va yoshlarga yoʻl ochish kerakligini taʼkidladi.
Yangi avlod va klubdagi kelajakLionel Messi oʻzining xayrlashuv bayonotida vaqt uchib oʻtayotgani va barcha narsaning oʻz vaqti borligini alohida taʼkidladi. "Men terma jamoa safida oʻynagim kelgan, kelajakda ham sevaman va bu men uchun sharaf. Bor kuchimni berdim, boshqa beradigan narsam qolmadi. Qolaversa, orqamdan kelayotgan juda isteʼdodli yosh oʻyinchilar bor va ular oʻz imkoniyatiga ega boʻlishlari kerak", — deya yozdi hujumchi oʻz bayonotida.
Endilikda tajribali futbolchi bor eʼtiborini AQShning Inter Mayami klubidagi faoliyatiga qaratadi. MLS vakili bilan 2028-yilning oxirigacha amal qiladigan shartnomaga ega boʻlgan futbolchi Shimoliy Amerikada oʻzining yorqin oʻyinlarini davom ettiradi. Shu tariqa, Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi oʻzining afsonaviy sardorisiz yangi bosqichga qadam qoʻymoqda va kelgusi yirik turnirlarga tayyorgarlik koʻrishda davom etmoqda.
…