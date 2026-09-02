Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildi

·22·Texno
Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildi

Apple kompaniyasining navbatdagi yirik taqdimotiga atigi sakkiz kun qolgan bir paytda, tarmoqda kutilayotgan qurilmalarning yangi maketlari paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli YouTube-blogger Lyuis Xilzenteger ("Unbox Therapy" kanali muallifi) oʻzining navbatdagi videosida iPhone 18 Pro Max hamda kompaniyaning ilk bukiladigan smartfoni deb taxmin qilinayotgan iPhone Ultra modelining maketlarini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bukiladigan iPhone Ultra dizaynidagi oʻzgarishlar

Taqdim etilgan maketlar orasida eng koʻp eʼtiborni tortadigani aynan bukiladigan iPhone Ultra qurilmasi boʻldi. Muallifning taʼkidlashicha, ushbu yangi versiya avvalgilariga nisbatan ancha puxta ishlab chiqilgan boʻlib, boʻlajak seriyali smartofonning tashqi koʻrinishini aniqroq aks ettirishi mumkin. Qurilmaning korpusi vizual jihatdan qalinlashgani, uning burchaklari va qirralari esa yanada yumshoq shaklga ega boʻlgani koʻzga tashlanadi.

Shuningdek, asosiy kameralar bloki dizayni ham sezilarli darajada qayta koʻrib chiqilgan. Uning tashqi koʻrinishi Apple kompaniyasining hozirgi kundagi umumiy dizayn uslubiga yanada yaqinlashgan. Konstruktiv oʻzgarishlar bukiladigan mexanizmga ham taʼsir koʻrsatgan boʻlib, sharnir qismi korpus ichiga chuqurroq oʻrnatilgan va yon qirralardan unchalik boʻrtib chiqmagan.

Maket tahlili shuni koʻrsatadiki, muhandislar USB-C porti hamda dinamiklarning joylashuvini ham oʻzgartirgan. Bu kabi yaxshilanishlar qurilmaning kundalik foydalanishdagi qulayligini oshirishga qaratilgan boʻlib, texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

iPhone 18 Pro Max ranglar palitrasi

Oʻz navbatida, iPhone 18 Pro Max modellarining maketlari internetda avvalroq eʼlon qilingan namunalardan deyarli farq qilmaydi. Biroq video davomida ushbu flagman qurilmaning toʻrtta taxminiy ranglar gammasi yaqqol koʻrsatib berildi.

Ushbu ranglar qatoriga quyidagilar kiritilgan:

  • Sin-goluboy (ochiq koʻk)
  • Qizil-malinali
  • Oq rang
  • Qora rang
Mazkur maketlar Apple muxlislariga kelgusi flagmanlar qanday koʻrinish olishi mumkinligi haqida dastlabki tasavvur beradi. Asosiy eʼtibor 9-sentabrga rejalashtirilgan rasmiy tadbirga qaratilgan boʻlib, unda kompaniya barcha sir-asrorlarni ochib berishi kutilmoqda.

AppleiPhoneiPhone UltraiPhone 18 Pro MaxTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi