Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildi
Apple kompaniyasining navbatdagi yirik taqdimotiga atigi sakkiz kun qolgan bir paytda, tarmoqda kutilayotgan qurilmalarning yangi maketlari paydo boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli YouTube-blogger Lyuis Xilzenteger ("Unbox Therapy" kanali muallifi) oʻzining navbatdagi videosida iPhone 18 Pro Max hamda kompaniyaning ilk bukiladigan smartfoni deb taxmin qilinayotgan iPhone Ultra modelining maketlarini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bukiladigan iPhone Ultra dizaynidagi oʻzgarishlarTaqdim etilgan maketlar orasida eng koʻp eʼtiborni tortadigani aynan bukiladigan iPhone Ultra qurilmasi boʻldi. Muallifning taʼkidlashicha, ushbu yangi versiya avvalgilariga nisbatan ancha puxta ishlab chiqilgan boʻlib, boʻlajak seriyali smartofonning tashqi koʻrinishini aniqroq aks ettirishi mumkin. Qurilmaning korpusi vizual jihatdan qalinlashgani, uning burchaklari va qirralari esa yanada yumshoq shaklga ega boʻlgani koʻzga tashlanadi.
Shuningdek, asosiy kameralar bloki dizayni ham sezilarli darajada qayta koʻrib chiqilgan. Uning tashqi koʻrinishi Apple kompaniyasining hozirgi kundagi umumiy dizayn uslubiga yanada yaqinlashgan. Konstruktiv oʻzgarishlar bukiladigan mexanizmga ham taʼsir koʻrsatgan boʻlib, sharnir qismi korpus ichiga chuqurroq oʻrnatilgan va yon qirralardan unchalik boʻrtib chiqmagan.
Maket tahlili shuni koʻrsatadiki, muhandislar USB-C porti hamda dinamiklarning joylashuvini ham oʻzgartirgan. Bu kabi yaxshilanishlar qurilmaning kundalik foydalanishdagi qulayligini oshirishga qaratilgan boʻlib, texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
iPhone 18 Pro Max ranglar palitrasiOʻz navbatida, iPhone 18 Pro Max modellarining maketlari internetda avvalroq eʼlon qilingan namunalardan deyarli farq qilmaydi. Biroq video davomida ushbu flagman qurilmaning toʻrtta taxminiy ranglar gammasi yaqqol koʻrsatib berildi.
Ushbu ranglar qatoriga quyidagilar kiritilgan:
- Sin-goluboy (ochiq koʻk)
- Qizil-malinali
- Oq rang
- Qora rang
…