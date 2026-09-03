Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladi
Xiaomi kompaniyasi o‘zining navbatdagi buklama flagmani ustida jadal ish olib bormoqda. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, yangi Xiaomi 18 Fold qurilmasi bozordagi shunga o‘xshash buklama smartfonlar orasida eng ulkan akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga qalinlik va vaznni oshirmasdan turib, yanada uzoqroq avtonom ishlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakili Lu Veybingning ma’lumot berishicha, smartfonga 6000 mA•soat sig‘imga ega Xiaomi Jinshajiang akkumulyatori o‘rnatiladi. Bunday yirik quvvat zaxirasini juda yupqa va yengil buklama korpusda joylashtirishga yangi ko‘p qatlamli batareya konstruksiyasi orqali erishilgan. Mutaxassislar buning evaziga ixchamlik va yuqori unumdorlikni mukammal muvozanatda saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
Ilg‘or batareya texnologiyalari va quvvatlash imkoniyatlariMazkur akkumulyatorning energiya zichligi litr uchun 920 W•soatni tashkil etadi, shuningdek, uning tarkibidagi kremniy miqdori 20 foizga oshirilgan. Ushbu texnologik yechimlar batareya o‘lchamini kattalashtirmasdan uning sig‘imini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Zamonaviy bozorda bu ko‘rsatkichlar o‘z sinfidagi eng ilg‘or natijalardan biri sanaladi.
Qurilma nafaqat sig‘imli batareya, balki tezkor quvvatlash texnologiyalari bilan ham ta’minlanadi. Xususan, Xiaomi 18 Fold 67 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida batareya quvvatini to‘liq tiklash imkonini taqdim etadi.
Displey va kamera imkoniyatlariAkkumulyatordan tashqari, ishlab chiqaruvchi qurilmaning boshqa texnik xususiyatlari haqida ham ayrim ma’lumotlarni oshkor qildi. Smartfon diagonali 7,58 dyuymli va 2:1 nisbatdagi ichki ekran bilan jihozlanadi. Displey xavfsizligi va mustahkamligini oshirish maqsadida ikki qavatli UTG ultra yupqa oyna qo‘llanilgan.
Foto imkoniyatlariga kelsak, qurilmaga 80 millimetrlik fokus masofasiga ega bo‘lgan zamonaviy periskopik obyektiv o‘rnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, smartfon korpusi 7-seriyali o‘ta mustahkam alyuminiy qotishmasidan yasalgan ramka bilan himoyalanadi, bu esa uning chidamliligini yanada oshiradi.
…