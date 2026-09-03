Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladi

·31·Texno
Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladi

Xiaomi kompaniyasi o‘zining navbatdagi buklama flagmani ustida jadal ish olib bormoqda. ixbt.com nashrining xabar qilishicha, yangi Xiaomi 18 Fold qurilmasi bozordagi shunga o‘xshash buklama smartfonlar orasida eng ulkan akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga qalinlik va vaznni oshirmasdan turib, yanada uzoqroq avtonom ishlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakili Lu Veybingning ma’lumot berishicha, smartfonga 6000 mA•soat sig‘imga ega Xiaomi Jinshajiang akkumulyatori o‘rnatiladi. Bunday yirik quvvat zaxirasini juda yupqa va yengil buklama korpusda joylashtirishga yangi ko‘p qatlamli batareya konstruksiyasi orqali erishilgan. Mutaxassislar buning evaziga ixchamlik va yuqori unumdorlikni mukammal muvozanatda saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.

Ilg‘or batareya texnologiyalari va quvvatlash imkoniyatlari

Mazkur akkumulyatorning energiya zichligi litr uchun 920 W•soatni tashkil etadi, shuningdek, uning tarkibidagi kremniy miqdori 20 foizga oshirilgan. Ushbu texnologik yechimlar batareya o‘lchamini kattalashtirmasdan uning sig‘imini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Zamonaviy bozorda bu ko‘rsatkichlar o‘z sinfidagi eng ilg‘or natijalardan biri sanaladi.

Qurilma nafaqat sig‘imli batareya, balki tezkor quvvatlash texnologiyalari bilan ham ta’minlanadi. Xususan, Xiaomi 18 Fold 67 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida batareya quvvatini to‘liq tiklash imkonini taqdim etadi.

Displey va kamera imkoniyatlari

Akkumulyatordan tashqari, ishlab chiqaruvchi qurilmaning boshqa texnik xususiyatlari haqida ham ayrim ma’lumotlarni oshkor qildi. Smartfon diagonali 7,58 dyuymli va 2:1 nisbatdagi ichki ekran bilan jihozlanadi. Displey xavfsizligi va mustahkamligini oshirish maqsadida ikki qavatli UTG ultra yupqa oyna qo‘llanilgan.

Foto imkoniyatlariga kelsak, qurilmaga 80 millimetrlik fokus masofasiga ega bo‘lgan zamonaviy periskopik obyektiv o‘rnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, smartfon korpusi 7-seriyali o‘ta mustahkam alyuminiy qotishmasidan yasalgan ramka bilan himoyalanadi, bu esa uning chidamliligini yanada oshiradi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonlarGadjetlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinBugun, 11:58Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiHuawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiBugun, 11:22Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiSamsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiBugun, 10:23Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiSun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiBugun, 06:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi