Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladi

·77·Sport
Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladi

Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va buyuk sahifalardan biri o‘z nihoyasiga yetdi. Argentina milliy jamoasi sardori, jahon chempioni Lionel Messi 31 avgust kuni «albiseleste» libosidagi uzoq va shonli xalqaro faoliyatini rasman yakunlashini e’lon qilgan edi. Butun bir millatga 36 yillik tanaffusdan so‘ng mundial kubogini qaytarib bergan sardor bilan xayrlashuv munosabati bilan Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) mamlakat miqyosida hayratlanarli va misli ko‘rilmagan umumxalq tashabbusini e’lon qildi.

Ramziy «10-raqam»ga ehtirom: Uchrashuvlar qanday to‘xtatiladi?

Assotsiatsiya qaroriga ko‘ra, milliy jamoa libosida 10-raqam ostida mo‘jizalar ko‘rsatgan sardorga hurmat bajo keltirish maqsadida navbatdagi barcha uchrashuvlar maxsus ssenariy asosida kechadi:

  • Barcha ligalar birdamligi: Mazkur aksiya nafaqat erkaklar, balki ayollar o‘rtasidagi milliy chempionatning barcha liga va divizionlaridagi navbatdagi tur bahslarini to‘liq qamrab oladi;

  • 10-daqiqadagi tarixiy to‘xtalish: Har bir o‘yinda vaqt tablosida 10-daqiqa ko‘rinishi bilan hakamlar hushtagi yangrab, to‘p to‘xtatiladi va o‘yin bir daqiqaga to‘liq muzlatiladi;

  • Maydondagi umumiy olqish: Bahsning barcha ishtirokchilari — futbolchilar, zaxira o‘rindig‘idagilar, hakamlar va murabbiylar shtabi bir daqiqa davomida to‘xtovsiz qarsaklar bilan afsonaviy yulduzga minnatdorlik bildirishadi;

  • Tribunalar jo‘rligi: Stadionlarga tashrif buyurgan o‘n minglab muxlislar ham mazkur birdamlik to‘lqiniga qo‘shilib, ommaviy olqish namoyishini o‘tkazadi;

  • Ekranlarda maxsus rolik: O‘yin to‘xtatilgan ushbu bir daqiqalik pauzada arenalarning ulkan tablolarida AFA tomonidan tayyorlangan, Messining termadagi eng hayajonli lahzalari va tarixiy g‘alabalari jamlangan maxsus videorolik namoyish etiladi.

Ulug‘vor eraning yakuni: Messining milliy jamoadagi merosi

Lionel Messining Argentina termasidagi faoliyati chinakam drama, sabr-toqat va yakuniy triumf tarixi bo‘ldi. Ko‘plab tanqidlar va boy berilgan finallardan so‘ng, u o‘z jamoasini avval Amerika kubogi (Kopa Amerika), so‘ng «Finalissima» va nihoyat 2022 yilda Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati shohsupasiga olib chiqdi. Uning ketishi nafaqat Argentina, balki global sport hamjamiyati uchun ham bir buyuk futbol davrining ramziy intihosi sifatida qabul qilinmoqda.

Sizningcha, Lionel Messining Argentina libosidagi eng unutilmas va yurakka yaqin lahzasi qaysi edi: 2022 yilgi Jahon kubogidagi g‘alabami yoki «Marakana»da uzoq kutilgan Amerika kubogini boshi uzra ko‘targani? Messi Argentina milliy jamoasida o‘z missiyasini to‘liq bajarib ketdimi? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliO‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliBugun, 11:17Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiGermaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiBugun, 06:01Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiXavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiBugun, 01:18Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)