Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladi
Jahon futboli tarixidagi eng yorqin va buyuk sahifalardan biri o‘z nihoyasiga yetdi. Argentina milliy jamoasi sardori, jahon chempioni Lionel Messi 31 avgust kuni «albiseleste» libosidagi uzoq va shonli xalqaro faoliyatini rasman yakunlashini e’lon qilgan edi. Butun bir millatga 36 yillik tanaffusdan so‘ng mundial kubogini qaytarib bergan sardor bilan xayrlashuv munosabati bilan Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) mamlakat miqyosida hayratlanarli va misli ko‘rilmagan umumxalq tashabbusini e’lon qildi.
Ramziy «10-raqam»ga ehtirom: Uchrashuvlar qanday to‘xtatiladi?
Assotsiatsiya qaroriga ko‘ra, milliy jamoa libosida 10-raqam ostida mo‘jizalar ko‘rsatgan sardorga hurmat bajo keltirish maqsadida navbatdagi barcha uchrashuvlar maxsus ssenariy asosida kechadi:
Barcha ligalar birdamligi: Mazkur aksiya nafaqat erkaklar, balki ayollar o‘rtasidagi milliy chempionatning barcha liga va divizionlaridagi navbatdagi tur bahslarini to‘liq qamrab oladi;
10-daqiqadagi tarixiy to‘xtalish: Har bir o‘yinda vaqt tablosida 10-daqiqa ko‘rinishi bilan hakamlar hushtagi yangrab, to‘p to‘xtatiladi va o‘yin bir daqiqaga to‘liq muzlatiladi;
Maydondagi umumiy olqish: Bahsning barcha ishtirokchilari — futbolchilar, zaxira o‘rindig‘idagilar, hakamlar va murabbiylar shtabi bir daqiqa davomida to‘xtovsiz qarsaklar bilan afsonaviy yulduzga minnatdorlik bildirishadi;
Tribunalar jo‘rligi: Stadionlarga tashrif buyurgan o‘n minglab muxlislar ham mazkur birdamlik to‘lqiniga qo‘shilib, ommaviy olqish namoyishini o‘tkazadi;
Ekranlarda maxsus rolik: O‘yin to‘xtatilgan ushbu bir daqiqalik pauzada arenalarning ulkan tablolarida AFA tomonidan tayyorlangan, Messining termadagi eng hayajonli lahzalari va tarixiy g‘alabalari jamlangan maxsus videorolik namoyish etiladi.
Ulug‘vor eraning yakuni: Messining milliy jamoadagi merosi
Lionel Messining Argentina termasidagi faoliyati chinakam drama, sabr-toqat va yakuniy triumf tarixi bo‘ldi. Ko‘plab tanqidlar va boy berilgan finallardan so‘ng, u o‘z jamoasini avval Amerika kubogi (Kopa Amerika), so‘ng «Finalissima» va nihoyat 2022 yilda Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati shohsupasiga olib chiqdi. Uning ketishi nafaqat Argentina, balki global sport hamjamiyati uchun ham bir buyuk futbol davrining ramziy intihosi sifatida qabul qilinmoqda.
Sizningcha, Lionel Messining Argentina libosidagi eng unutilmas va yurakka yaqin lahzasi qaysi edi: 2022 yilgi Jahon kubogidagi g‘alabami yoki «Marakana»da uzoq kutilgan Amerika kubogini boshi uzra ko‘targani? Messi Argentina milliy jamoasida o‘z missiyasini to‘liq bajarib ketdimi? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…