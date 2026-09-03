Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildi
Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatiga bagʻishlangan misli koʻrilmagan umummilliy hurmat bajo keltirilishini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu taʼsirli qaror futbolchining terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon ortidan qabul qilingan boʻlib, bu butun Argentina futbol jamoatchiligini chuqur taʼsirga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AFA tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, dam olish kunlari boʻlib oʻtadigan barcha ichki chempionat uchrashuvlarida oʻyin vaqti bir lahzaga toʻxtatiladi. Ushbu oʻziga xos aksiya erkaklar va ayollar oʻrtasidagi barcha divizionlar hamda musobaqalarni qamrab olib, mamlakatning har bir goʻshasida 39 yoshli hujumchining ulkan xizmatlari eʼtirof etilishini taʼminlaydi.
Tarixiy daqiqalar va oʻyinlar davomidagi olqishlarRejaga muvofiq, kelgusi tur oʻyinlarining birinchi boʻlimi 10-daqiqasiga kelib barcha uchrashuvlar bir vaqtning oʻzida toʻxtatiladi. Stadionga yigʻilgan minglab muxlislar va futbolchilar Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi betakror faoliyatini sharaflab bir daqiqa davomida qarsak chalishadi.
Shuningdek, AFA klublarga stadionlardagi zamonaviy ekranlar imkoniyatidan foydalangan holda sobiq Barselona va PSJ yulduzining yorqin oʻyinlari hamda gollari aks etgan videolarni namoyish etish boʻyicha koʻrsatma berdi. Bu esa muxlislarga futbol afsonasining 2005-yilda boshlangan va yigirma bir yil davom etgan shonli yoʻlini yana bir bor yodga olish imkonini beradi.
Afsonaviy faoliyatning yakuniLionel Messi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qoʻlda yozilgan taʼsirli xabarni qoldirib, terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaganini tasdiqlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yoshi va jismoniy holati buni taqozo etgani bois, bu ogʻir, biroq muqarrar qaror boʻlgan. 2026-yilgi jahon chempionati finalidan soʻng futbolchi milliy libosni boshqa kiymasligini maʼlum qilgandi.
Faoliyati davomida Messi Argentina terma jamoasi safida rekord darajadagi 125 ta golga mualliflik qilib, mamlakatning barcha vaqtsizdagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi. U oltita jahon chempionatida maydonga tushib, nihoyat 2022-yilda chempionlik kubogini bosh uzra baland koʻtardi va Argentinaning 36 yillik huzursiz kutuviga nuqta qoʻydi.
AFA rahbariyati bu kabi keng koʻlamli ehtirom mamlakat futboli rivojiga ulkan hissa qoʻshgan sportchiga munosib minnatdorchilik bildirishning yagona yoʻli ekanini taʼkidladi. Argentina futboli oʻzining sevimli sardori bilan xayrlashar ekan, stadionlardagi bir daqiqalik sukut va olqishlar uning merosi abadiy qolishini yana bir bor isbotlaydi.
…