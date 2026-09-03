Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildi

·53·Sport
Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildi

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) mamlakat tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatiga bagʻishlangan misli koʻrilmagan umummilliy hurmat bajo keltirilishini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu taʼsirli qaror futbolchining terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon ortidan qabul qilingan boʻlib, bu butun Argentina futbol jamoatchiligini chuqur taʼsirga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AFA tarqatgan rasmiy bayonotga koʻra, dam olish kunlari boʻlib oʻtadigan barcha ichki chempionat uchrashuvlarida oʻyin vaqti bir lahzaga toʻxtatiladi. Ushbu oʻziga xos aksiya erkaklar va ayollar oʻrtasidagi barcha divizionlar hamda musobaqalarni qamrab olib, mamlakatning har bir goʻshasida 39 yoshli hujumchining ulkan xizmatlari eʼtirof etilishini taʼminlaydi.

Tarixiy daqiqalar va oʻyinlar davomidagi olqishlar

Rejaga muvofiq, kelgusi tur oʻyinlarining birinchi boʻlimi 10-daqiqasiga kelib barcha uchrashuvlar bir vaqtning oʻzida toʻxtatiladi. Stadionga yigʻilgan minglab muxlislar va futbolchilar Lionel Messining Argentina milliy jamoasidagi betakror faoliyatini sharaflab bir daqiqa davomida qarsak chalishadi.

Shuningdek, AFA klublarga stadionlardagi zamonaviy ekranlar imkoniyatidan foydalangan holda sobiq Barselona va PSJ yulduzining yorqin oʻyinlari hamda gollari aks etgan videolarni namoyish etish boʻyicha koʻrsatma berdi. Bu esa muxlislarga futbol afsonasining 2005-yilda boshlangan va yigirma bir yil davom etgan shonli yoʻlini yana bir bor yodga olish imkonini beradi.

Afsonaviy faoliyatning yakuni

Lionel Messi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qoʻlda yozilgan taʼsirli xabarni qoldirib, terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaganini tasdiqlagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, yoshi va jismoniy holati buni taqozo etgani bois, bu ogʻir, biroq muqarrar qaror boʻlgan. 2026-yilgi jahon chempionati finalidan soʻng futbolchi milliy libosni boshqa kiymasligini maʼlum qilgandi.

Faoliyati davomida Messi Argentina terma jamoasi safida rekord darajadagi 125 ta golga mualliflik qilib, mamlakatning barcha vaqtsizdagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi. U oltita jahon chempionatida maydonga tushib, nihoyat 2022-yilda chempionlik kubogini bosh uzra baland koʻtardi va Argentinaning 36 yillik huzursiz kutuviga nuqta qoʻydi.

AFA rahbariyati bu kabi keng koʻlamli ehtirom mamlakat futboli rivojiga ulkan hissa qoʻshgan sportchiga munosib minnatdorchilik bildirishning yagona yoʻli ekanini taʼkidladi. Argentina futboli oʻzining sevimli sardori bilan xayrlashar ekan, stadionlardagi bir daqiqalik sukut va olqishlar uning merosi abadiy qolishini yana bir bor isbotlaydi.

Lionel MessiArgentinaAFAFutbolTerma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliO‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliBugun, 11:17Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiGermaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiBugun, 06:01Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiXavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiBugun, 01:18Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)