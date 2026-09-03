O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvali

·65·Sport
O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvali

O‘zbekiston Superligasida chempionlik va sovrinli o‘rinlar uchun kurash hal qiluvchi pallaga kirmoqda. Bugun, 3 sentyabr kuni milliy chempionatimizning 20-tur uchrashuvlariga rasman start beriladi. Uch kun davom etadigan tur dasturi muxlislarga turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan keskin to‘qnashuvlarni, xususan, Qarshidagi markaziy qarama-qarshilik hamda poytaxtdagi shiddatli bahsni taqdim etadi.

Olmaliqdagi ochilish va juma kungi «qaynoq» to‘qnashuvlar

Tur taqvimi jamoalarga nafas rostlash uchun fursat qoldirmaydigan darajada zich tuzilgan:

  • Ilk qadam Olmaliqda: 20-tur pardasini bugun soat 19:00 da Olmaliqda OKMK hamda ligada o‘z o‘rnini mustahkamlashga urinayotgan «Xorazm» jamoalari ochib beradi;

  • Turning bosh markazi — Qarshi: 4 sentyabr kuni futbol ishqibozlari haqiqiy klassik to‘qnashuv — «Nasaf» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari o‘rtasidagi prinsipial voha-vodiy derbisiga guvoh bo‘lishadi. Oltin medallar sari dadil borayotgan qarshiliklar uchun bu bahs jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda;

  • Poytaxtdagi shiddat: Juma oqshomida Toshkentda «Paxtakor» stadioniga liganing eng jo‘shqin muxlislariga ega bo‘lgan «Andijon» klubi tashrif buyuradi.

Superliga 20-turning to‘liq taqvimi va boshlanish vaqtlari

Barcha bahslar uch kun mobaynida quyidagi jadval asosida o‘tkaziladi:

  • 3 sentyabr (payshanba):

    • 19:00 — «OKMK» — «Xorazm»

  • 4 sentyabr (juma):

    • 18:00 — «Bunyodkor» — «Surxon»

    • 19:00 — «Navbahor» — «Lokomotiv»

    • 19:00 — «Nasaf» — «Neftchi» (Turning markaziy o‘yini)

    • 20:15 — «Paxtakor» — «Andijon»

  • 5 sentyabr (shanba):

    • 18:00 — «So‘g‘diyona» — «Mash’al»

    • 18:00 — «Qo‘qon-1912» — «Dinamo»

    • 20:15 — «Qizilqum» — «Buxoro»

Mazkur tur natijalari ham chempionlik poygasidagi ochkolar farqiga, ham quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan klublarning kurashiga jiddiy ta’sir o‘tkazishi aniq.

Sizningcha, 20-turning markaziy uchrashuvi — «Nasaf» va «Neftchi» bahsida qaysi jamoa 3 ochkoni qo‘lga kiritadi? «Paxtakor» o‘z maydonida «Andijon» qarshiligini sindira oladimi? Sevimli jamoangiz uchun qanday hisobni taxmin qilyapsiz? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21Germaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiGermaniya kubogi: Harri Keynning dubli «Bavariya»ni keyingi bosqichga olib chiqdiBugun, 06:01Xavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiXavyer Tebas Rodrini «Oltin toʻp»ga loyiq deb topdiBugun, 01:18Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)