O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvali
O‘zbekiston Superligasida chempionlik va sovrinli o‘rinlar uchun kurash hal qiluvchi pallaga kirmoqda. Bugun, 3 sentyabr kuni milliy chempionatimizning 20-tur uchrashuvlariga rasman start beriladi. Uch kun davom etadigan tur dasturi muxlislarga turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan keskin to‘qnashuvlarni, xususan, Qarshidagi markaziy qarama-qarshilik hamda poytaxtdagi shiddatli bahsni taqdim etadi.
Olmaliqdagi ochilish va juma kungi «qaynoq» to‘qnashuvlar
Tur taqvimi jamoalarga nafas rostlash uchun fursat qoldirmaydigan darajada zich tuzilgan:
Ilk qadam Olmaliqda: 20-tur pardasini bugun soat 19:00 da Olmaliqda OKMK hamda ligada o‘z o‘rnini mustahkamlashga urinayotgan «Xorazm» jamoalari ochib beradi;
Turning bosh markazi — Qarshi: 4 sentyabr kuni futbol ishqibozlari haqiqiy klassik to‘qnashuv — «Nasaf» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari o‘rtasidagi prinsipial voha-vodiy derbisiga guvoh bo‘lishadi. Oltin medallar sari dadil borayotgan qarshiliklar uchun bu bahs jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda;
Poytaxtdagi shiddat: Juma oqshomida Toshkentda «Paxtakor» stadioniga liganing eng jo‘shqin muxlislariga ega bo‘lgan «Andijon» klubi tashrif buyuradi.
Superliga 20-turning to‘liq taqvimi va boshlanish vaqtlari
Barcha bahslar uch kun mobaynida quyidagi jadval asosida o‘tkaziladi:
3 sentyabr (payshanba):
19:00 — «OKMK» — «Xorazm»
4 sentyabr (juma):
18:00 — «Bunyodkor» — «Surxon»
19:00 — «Navbahor» — «Lokomotiv»
19:00 — «Nasaf» — «Neftchi» (Turning markaziy o‘yini)
20:15 — «Paxtakor» — «Andijon»
5 sentyabr (shanba):
18:00 — «So‘g‘diyona» — «Mash’al»
18:00 — «Qo‘qon-1912» — «Dinamo»
20:15 — «Qizilqum» — «Buxoro»
Mazkur tur natijalari ham chempionlik poygasidagi ochkolar farqiga, ham quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan klublarning kurashiga jiddiy ta’sir o‘tkazishi aniq.
Sizningcha, 20-turning markaziy uchrashuvi — «Nasaf» va «Neftchi» bahsida qaysi jamoa 3 ochkoni qo‘lga kiritadi? «Paxtakor» o‘z maydonida «Andijon» qarshiligini sindira oladimi? Sevimli jamoangiz uchun qanday hisobni taxmin qilyapsiz? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…