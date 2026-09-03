Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldi

·2·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldi

Soʻnggi rusumdagi buklanuvchi smartfonlar bozorida yangi muhokama boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Samsung Galaxy Z Fold 8 smartfonining egiluvchan ichki ekranida noodatiy nuqson aniqlandi — qurilmaning burchaklari yengil bosilganda ichkariga biroz choʻkmoqda. Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari orasida qiziqish va xavotirlarni keltirib chiqarayotgani sababli, mutaxassislar vaziyatni sinchkovlik bilan oʻrganishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo ilk bor oddiy foydalanuvchi tomonidan aniqlangan. U qurilma displeyini yumshoq mato yordamida tozalayotgan vaqtda burchaklar salgina qimirlashini sezib qolgan va bu holat norma ekanini bilish uchun Samsung rasmiy forumiga murojaat qilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham mazkur holat aks etgan qisqa videolar faol muhokama qilinmoqda, garchi hozircha ommaviy shikoyatlar qayd etilmagan boʻlsa-da.

Konstruktiv xususiyatlar va taxminlar

Muhokama qatnashchilarining fikricha, ekran qismlarining bunday yumshoqligi buklanuvchan displey tuzilishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Yaʼni, panelning chekka qismlari markaziy qismiga nisbatan kamroq qattiqlikka ega boʻlishi tabiiy holat. Shunga qaramay, mutaxassislar foydalanuvchilarga ekranni qasddan bosishni davom ettirmaslikni va shubhali holatlar yuzaga kelganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilishni tavsiya etishmoqda.

Qayd etish joizki, mazkur holat Samsung kompaniyasining Galaxy Z Fold 8 modeli mustahkamligi borasidagi bayonotlari fonida alohida eʼtiborga loyiq. Janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmada titan plyonkali FlexTitanium texnologiyasidan hamda OLED-panel ostidagi maxsus tayanch plastinkadan foydalangan. Shuningdek, qurilmaning mexanik qismi 500 000 marta buklanishga bardosh berishiga moʻljallangani aytilgan edi.

Mustaqil sinovlar natijalari

Mustaqil laboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, Galaxy Z Fold 8 umuman olganda jiddiy mexanik yuklamalarga bardosh bera oladi. Biroq, taʼkidlanishicha, Ultra versiyasi kompaniyaning ekstremal test paytida ichki displeyi ishdan chiqqan tarixdagi ilk yirik buklanuvchi modeli boʻldi. Shu bilan birga, ekranlarning yuqori qatlami hali ham oson chiziluvchan yumshoq plastmassadan tayyorlanganicha qolmoqda.

Hozirgi vaqtda Samsung kompaniyasi mazkur muammo yuzasidan rasmiy bayonot bermagan va uni kamchilik sifatida tan olgani yoʻq. Ishlab chiqaruvchi avvalgidek zavod himoya plyonkasini shaxsan olib tashlamaslikni va ichki displeyga ortiqcha hamda kuchli bosim oʻtkazmaslikni qатtiq tavsiya qilmoqda. Foydalanuvchilar esa kelgusida chiqishi mumkin boʻlgan yangilanishlar va rasmiy tushuntirishlarni kutishmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonEkranTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiSun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiBugun, 06:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiMapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiBugun, 01:24Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiBugun, 00:21Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi