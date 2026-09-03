Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldi
Soʻnggi rusumdagi buklanuvchi smartfonlar bozorida yangi muhokama boshlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Samsung Galaxy Z Fold 8 smartfonining egiluvchan ichki ekranida noodatiy nuqson aniqlandi — qurilmaning burchaklari yengil bosilganda ichkariga biroz choʻkmoqda. Ushbu holat texnologiya ixlosmandlari orasida qiziqish va xavotirlarni keltirib chiqarayotgani sababli, mutaxassislar vaziyatni sinchkovlik bilan oʻrganishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo ilk bor oddiy foydalanuvchi tomonidan aniqlangan. U qurilma displeyini yumshoq mato yordamida tozalayotgan vaqtda burchaklar salgina qimirlashini sezib qolgan va bu holat norma ekanini bilish uchun Samsung rasmiy forumiga murojaat qilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham mazkur holat aks etgan qisqa videolar faol muhokama qilinmoqda, garchi hozircha ommaviy shikoyatlar qayd etilmagan boʻlsa-da.
Konstruktiv xususiyatlar va taxminlarMuhokama qatnashchilarining fikricha, ekran qismlarining bunday yumshoqligi buklanuvchan displey tuzilishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Yaʼni, panelning chekka qismlari markaziy qismiga nisbatan kamroq qattiqlikka ega boʻlishi tabiiy holat. Shunga qaramay, mutaxassislar foydalanuvchilarga ekranni qasddan bosishni davom ettirmaslikni va shubhali holatlar yuzaga kelganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilishni tavsiya etishmoqda.
Qayd etish joizki, mazkur holat Samsung kompaniyasining Galaxy Z Fold 8 modeli mustahkamligi borasidagi bayonotlari fonida alohida eʼtiborga loyiq. Janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmada titan plyonkali FlexTitanium texnologiyasidan hamda OLED-panel ostidagi maxsus tayanch plastinkadan foydalangan. Shuningdek, qurilmaning mexanik qismi 500 000 marta buklanishga bardosh berishiga moʻljallangani aytilgan edi.
Mustaqil sinovlar natijalariMustaqil laboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, Galaxy Z Fold 8 umuman olganda jiddiy mexanik yuklamalarga bardosh bera oladi. Biroq, taʼkidlanishicha, Ultra versiyasi kompaniyaning ekstremal test paytida ichki displeyi ishdan chiqqan tarixdagi ilk yirik buklanuvchi modeli boʻldi. Shu bilan birga, ekranlarning yuqori qatlami hali ham oson chiziluvchan yumshoq plastmassadan tayyorlanganicha qolmoqda.
Hozirgi vaqtda Samsung kompaniyasi mazkur muammo yuzasidan rasmiy bayonot bermagan va uni kamchilik sifatida tan olgani yoʻq. Ishlab chiqaruvchi avvalgidek zavod himoya plyonkasini shaxsan olib tashlamaslikni va ichki displeyga ortiqcha hamda kuchli bosim oʻtkazmaslikni qатtiq tavsiya qilmoqda. Foydalanuvchilar esa kelgusida chiqishi mumkin boʻlgan yangilanishlar va rasmiy tushuntirishlarni kutishmoqda.
…