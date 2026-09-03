Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman aqlli soatlari — Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro global versiyalarini jahon bozoriga chiqardi. Mazkur taqdimot ilgʻor taqiladigan qurilmalar bozorida katta qiziqish uygʻotdi, chunki yangi gadjetlar nafaqat dizayn, balki sport funksiyalari va batareya quvvati boʻyicha ham jiddiy yangilanishlarni oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy model bozorga 46 va 41 millimetrli oʻlchamlarda hamda sakkiz хil rang variantida taqdim etildi. Yanada mustahkam tuzilishga intilgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Pro-versiya esa yuqori sifatli titan рамka, keramik bezak va maxsus sport tasmaga ega boʻldi.
Qishki sport turlariga ixtisoslashgan funksiyalarYangi aqlli soatlarning eng muhim yangiliklaridan biri bu qishki sport turlarini kengaytirilgan tarzda qoʻllab-quvvatlashidir. Qurilma hatto GPS signallari boʻlmagan taqdirda ham tana holati va balandlik oʻzgarishlarini tahlil qilgan holda changʻi va snoubordda uchish jarayonini aniq kuzatib borishga qodir. Huawei Watch GT 7 tushish jarayonlarini koʻtargichdagi vaqt bilan adashtirmasdan aniq farqlay oladi.
Shuningdek, Huawei Health ilovasi dunyo boʻylab uch mingdan ortiq togʻ-changʻi kurortlarining batafsil xaritalarini taqdim etadi. Foydalanuvchilar burilishlar sonini hisoblash, ortiqcha yuklamalarni oʻlchash hamda guruh aʼzolarining joylashuvini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi Team-Up funksiyasidan foydalanishlari mumkin.
Velosipedchilar uchun imkoniyatlar va sunʼiy intellektVelosport ixlosmandlari uchun ham maxsus qulayliklar yaratilgan boʻlib, ular orasida koʻtarilishlarni rejalashtirish, qiyalik hamda masofa boʻyicha maʼlumotlarni olish, shuningdek, xavfli burilishlar haqida oʻz vaqtida ogohlantirish funksiyalari mavjud. Mashgʻulotlar yakunlangach, sunʼiy intellekt tizimi umumiy yuklamani chuqur tahlil qiladi.
Ertalabki hisobot esa tush koʻrish davomiyligi, yurak ritmi oʻzgaruvchanligi va umumiy faollik koʻrsatkichlari asosida organizmning yangi kunga tayyorgarligini baholab beradi. Bu esa sportchilar va faol turmush tarzini yoʻlga qoʻyganlarga kundalik rejimni toʻgʻri taqsimlashda yordam beradi.
Avtonomlik va narxlar siyosatiKoʻp qatlamli kremniy akkumulyatorlar tufayli 46 millimetrli Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro modellari yengil foydalanish rejimida 21 kungacha quvvat saqlay oladi. Shu bilan birga, qurilmalar Curve Pay orqali kontaktsiz toʻlovlarni hamda uch oylik Health+ obunasiga ega Huawei MultiPass dasturini qoʻllab-quvvatlaydi.
Buyuk Britaniya bozorida Huawei Watch GT 7 modeli 280 funt sterlingdan, GT 7 Pro esa 380 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqarildi. Sentyabr boshidan oktabr oyining oʻrtalarigacha boʻlgan davrda xaridorlarga 50 funt sterlinglik maxsus chegirma kuponlari ham taqdim etilmoqda.
…