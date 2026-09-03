Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdi

·30·Texno
Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei kompaniyasi oʻzining yangi flagman aqlli soatlari — Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro global versiyalarini jahon bozoriga chiqardi. Mazkur taqdimot ilgʻor taqiladigan qurilmalar bozorida katta qiziqish uygʻotdi, chunki yangi gadjetlar nafaqat dizayn, balki sport funksiyalari va batareya quvvati boʻyicha ham jiddiy yangilanishlarni oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy model bozorga 46 va 41 millimetrli oʻlchamlarda hamda sakkiz хil rang variantida taqdim etildi. Yanada mustahkam tuzilishga intilgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Pro-versiya esa yuqori sifatli titan рамka, keramik bezak va maxsus sport tasmaga ega boʻldi.

Qishki sport turlariga ixtisoslashgan funksiyalar

Yangi aqlli soatlarning eng muhim yangiliklaridan biri bu qishki sport turlarini kengaytirilgan tarzda qoʻllab-quvvatlashidir. Qurilma hatto GPS signallari boʻlmagan taqdirda ham tana holati va balandlik oʻzgarishlarini tahlil qilgan holda changʻi va snoubordda uchish jarayonini aniq kuzatib borishga qodir. Huawei Watch GT 7 tushish jarayonlarini koʻtargichdagi vaqt bilan adashtirmasdan aniq farqlay oladi.

Shuningdek, Huawei Health ilovasi dunyo boʻylab uch mingdan ortiq togʻ-changʻi kurortlarining batafsil xaritalarini taqdim etadi. Foydalanuvchilar burilishlar sonini hisoblash, ortiqcha yuklamalarni oʻlchash hamda guruh aʼzolarining joylashuvini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi Team-Up funksiyasidan foydalanishlari mumkin.

Velosipedchilar uchun imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

Velosport ixlosmandlari uchun ham maxsus qulayliklar yaratilgan boʻlib, ular orasida koʻtarilishlarni rejalashtirish, qiyalik hamda masofa boʻyicha maʼlumotlarni olish, shuningdek, xavfli burilishlar haqida oʻz vaqtida ogohlantirish funksiyalari mavjud. Mashgʻulotlar yakunlangach, sunʼiy intellekt tizimi umumiy yuklamani chuqur tahlil qiladi.

Ertalabki hisobot esa tush koʻrish davomiyligi, yurak ritmi oʻzgaruvchanligi va umumiy faollik koʻrsatkichlari asosida organizmning yangi kunga tayyorgarligini baholab beradi. Bu esa sportchilar va faol turmush tarzini yoʻlga qoʻyganlarga kundalik rejimni toʻgʻri taqsimlashda yordam beradi.

Avtonomlik va narxlar siyosati

Koʻp qatlamli kremniy akkumulyatorlar tufayli 46 millimetrli Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro modellari yengil foydalanish rejimida 21 kungacha quvvat saqlay oladi. Shu bilan birga, qurilmalar Curve Pay orqali kontaktsiz toʻlovlarni hamda uch oylik Health+ obunasiga ega Huawei MultiPass dasturini qoʻllab-quvvatlaydi.

Buyuk Britaniya bozorida Huawei Watch GT 7 modeli 280 funt sterlingdan, GT 7 Pro esa 380 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqarildi. Sentyabr boshidan oktabr oyining oʻrtalarigacha boʻlgan davrda xaridorlarga 50 funt sterlinglik maxsus chegirma kuponlari ham taqdim etilmoqda.

HuaweiSmartWatchTexnologiyaGadjetlarSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinBugun, 11:58Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiBugun, 10:52Samsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiSamsung Galaxy Z Fold 8 foydalanuvchilari ekranning burilishiga duch keldiBugun, 10:23Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiBugun, 08:24Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiSun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdiBugun, 06:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi