Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)

·67·Madaniyat
Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)

“Qodirxon” seriali orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo‘lgan aktrisa Marjona Mirzaaliyeva 5 yillik tanaffusdan so‘ng yana serialda suratga tushayotganini ma’lum qildi.

Aktrisa Instagram sahifasida yangi “Hayotim seniki” nomli serialda uning hamkori kim bo‘lishini ham ochiqladi. Ma’lum bo‘lishicha, Marjonaning yangi loyihadagi juftligi “Qodirxon” serialida ham u bilan birga rol ijro etgan aktyor Davron Asqarov bo‘ladi.

“5 yillik tanaffusdan so‘ng bizni yana bir serialda juftlik sifatida ko‘rishni xohlaganlar uchun — yangi serialda ko‘rishguncha”, — deya yozdi Marjona Mirzaaliyeva.

Aktrisaning ushbu xabari muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Kuzatuvchilarning aksariyati Marjona va Davronni yana bir loyihada juftlik sifatida ko‘rishdan xursand ekanini bildirib, ularning ekrandagi bir-biriga juda mos tushishini yozishgan.

Hozircha “Hayotim seniki” serialining qachon namoyish etilishi haqida aniq ma’lumot berilmagan. Ijodkorlar loyiha tez orada taqdim etilishini ma’lum qilgan.

Sizningcha, Marjona Mirzaaliyeva va Davron Asqarov yangi serialda juftlik sifatida bir-biriga qanchalik mos tushadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Bugun, 14:22Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Bugun, 13:44Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Bugun, 11:48Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiZebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiBugun, 11:10Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Bugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi