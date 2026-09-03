Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdi
Aerokosmik sanoatining yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan Rocket Lab navbatdagi muvaffaqiyatli missiyani amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yengil sinfidagi Electron raketasini Yangi Zelandiyadagi LC-1B kosmodromidan muvaffaqiyatli uchirib, Yerdan pastki orbitaga navbatdagi kosmik apparatni muvaffaqiyatli yetkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Owl Around The World» deb nomlangan ushbu joriy missiya Rocket Lab tarixidagi Electron raketasining 94-chi parvozi boʻlib tarixga kirdi. Mazkur muvaffaqiyatli start kompaniyaning texnik jihatdan naqadar barqaror va ishonchli ekanini yana bir bor tasdiqladi hamda uning tijorat bozoridagi mavqeini yanada mustahkamladi.
StriX-9 kosmik apparati orbitadaUshbu parvoz davomida Yaponiyaning Synspective kompaniyasiga tegishli boʻlgan StriX-9 sunʼiy yoʻldoshi orbitaga muvaffaqiyatli chiqarildi. Mazkur ilgʻor apparat taxminan 575 kilometr balandlikdagi pastki yeroldi orbitasidan joy oldi va Yaponiya hududi uzra sayyoramiz yuzasini kuzatish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.
Yangi kosmik apparat Synspective kompaniyasining mavjud orbital guruhiga qoʻshilib, radar yordamida Yerni masofadan turib kuzatish ishlarini davom ettiradi. Uning asosiy vazifasi Yaponiya hududi va uning atrofidagi yuzaki oʻzgarishlarni operativ tarzda qayd etishdan iborat.
SAR texnologiyasining ahamiyatiStriX-9 sunʼiy yoʻldoshi oʻzida sintez qilingan apertura radari (SAR) ilgʻor texnologiyasini mujassam etgan. Bu texnologiya ob-havo sharoiti yoki sutka vaqtidan qatʼi nazar Yer yuzasining aniq radiolokatsion maʼlumotlarini olish imkonini beradi.
Olingan maʼlumotlar shaharlarsozlikni rejalashtirish, yirik qurilish jarayonlari hamda infratuzilmani qattiq nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular tabiiy ofatlar roʻy bergan hududlarda tezkorlik bilan munosabat bildirish hamda oqibatlarni baholash ishlarida ham qoʻl keladi.
Uzoq muddatli hamkorlik istiqbollariMazkur missiya Rocket Lab uchun yaponiyalik hamkori manfaatlarini koʻzlab amalga oshirilgan 11-maxsus parvoz hisoblanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Rocket Lab 2020 yildan beri Synspective kompaniyasi uchun yagona eksklyuziv uchirish operatori maqomini saqlab kelmoqda.
Tomonlar oʻrtasidagi uzoq muddatli hamkorlik kelgusida ham davom etadi. Xususan, hamkorlar 2030 yilgacha qolgan sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish boʻyicha yana 16 ta yangi missiya yuzasidan oʻzaro kelishuv imzolaganlar.
…