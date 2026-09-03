Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdi

·0·Texno
Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdi

Aerokosmik sanoatining yetakchi kompaniyalaridan biri boʻlgan Rocket Lab navbatdagi muvaffaqiyatli missiyani amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yengil sinfidagi Electron raketasini Yangi Zelandiyadagi LC-1B kosmodromidan muvaffaqiyatli uchirib, Yerdan pastki orbitaga navbatdagi kosmik apparatni muvaffaqiyatli yetkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Owl Around The World» deb nomlangan ushbu joriy missiya Rocket Lab tarixidagi Electron raketasining 94-chi parvozi boʻlib tarixga kirdi. Mazkur muvaffaqiyatli start kompaniyaning texnik jihatdan naqadar barqaror va ishonchli ekanini yana bir bor tasdiqladi hamda uning tijorat bozoridagi mavqeini yanada mustahkamladi.

StriX-9 kosmik apparati orbitada

Ushbu parvoz davomida Yaponiyaning Synspective kompaniyasiga tegishli boʻlgan StriX-9 sunʼiy yoʻldoshi orbitaga muvaffaqiyatli chiqarildi. Mazkur ilgʻor apparat taxminan 575 kilometr balandlikdagi pastki yeroldi orbitasidan joy oldi va Yaponiya hududi uzra sayyoramiz yuzasini kuzatish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Yangi kosmik apparat Synspective kompaniyasining mavjud orbital guruhiga qoʻshilib, radar yordamida Yerni masofadan turib kuzatish ishlarini davom ettiradi. Uning asosiy vazifasi Yaponiya hududi va uning atrofidagi yuzaki oʻzgarishlarni operativ tarzda qayd etishdan iborat.

SAR texnologiyasining ahamiyati

StriX-9 sunʼiy yoʻldoshi oʻzida sintez qilingan apertura radari (SAR) ilgʻor texnologiyasini mujassam etgan. Bu texnologiya ob-havo sharoiti yoki sutka vaqtidan qatʼi nazar Yer yuzasining aniq radiolokatsion maʼlumotlarini olish imkonini beradi.

Olingan maʼlumotlar shaharlarsozlikni rejalashtirish, yirik qurilish jarayonlari hamda infratuzilmani qattiq nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular tabiiy ofatlar roʻy bergan hududlarda tezkorlik bilan munosabat bildirish hamda oqibatlarni baholash ishlarida ham qoʻl keladi.

Uzoq muddatli hamkorlik istiqbollari

Mazkur missiya Rocket Lab uchun yaponiyalik hamkori manfaatlarini koʻzlab amalga oshirilgan 11-maxsus parvoz hisoblanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Rocket Lab 2020 yildan beri Synspective kompaniyasi uchun yagona eksklyuziv uchirish operatori maqomini saqlab kelmoqda.

Tomonlar oʻrtasidagi uzoq muddatli hamkorlik kelgusida ham davom etadi. Xususan, hamkorlar 2030 yilgacha qolgan sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish boʻyicha yana 16 ta yangi missiya yuzasidan oʻzaro kelishuv imzolaganlar.

Rocket LabElectronSynspectiveStriX-9Kosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiBugun, 12:57Apple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinApple iPhone Ultra dizaynida tub burilish yasashi mumkinBugun, 11:58Huawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiHuawei Watch GT 7 va GT 7 Pro xalqaro bozorga chiqdiBugun, 11:22Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi