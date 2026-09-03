iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarli
iPhone 17 Pro 100 ming futdan ortiq, ya’ni 30 kilometrdan balandlikdan Yerga tashlanganiga qaramay, shikastlanmadi va ishlashda davom etdi. G‘ayrioddiy tajriba natijasida qurilma Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.
Rekord sinovi Shvetsiyaning Kiruna shahrida mobil aksessuarlar ishlab chiqaruvchi RHINOSHIELD kompaniyasi hamda Buyuk Britaniyadagi Sent Into Space tashkiloti hamkorligida o‘tkazildi.
Ginnesning rekordlar kitobi ma’lumotlariga ko‘ra, telefon 30 607 metr, ya’ni 100 418 fut va 8 dyuym balandlikdan tashlangan. Bu telefon g‘ilof ichida tabiiy yer shakllari ustiga tashlangan eng yuqori balandlik bo‘yicha rekord hisoblanadi.
Mazkur balandlik yo‘lovchi samolyotlarining odatiy parvoz balandligidan uch baravardan ko‘proq, Everest tog‘ining balandligidan esa uch baravardan ziyod.
Telefon maxsus g‘ilof bilan himoyalangan
iPhone 17 Pro ekstremal sinov davomida RHINOSHIELD AirX himoya g‘ilofiga joylangan. Yuqori balandlikka aerostat orqali ko‘tarilgan uskuna belgilangan nuqtada telefonni erkin tushirish imkonini bergan.
Sinov qurilmani nafaqat kuchli zarbaga, balki balandlikdagi og‘ir tashqi sharoitlarga ham duchor qilgan. Bu oddiy telefonni bir necha metr balandlikdan tushirishdan ancha murakkab tajriba edi.
Shunga qaramay, iPhone 17 Pro omon qoldi. Telefon yerga qaytarilgandan so‘ng tekshirilib, qo‘ng‘iroq qilish, suratga olish va sensorli ekran kabi funksiyalari ishlayotgani aniqlandi. Himoya g‘ilofida ham ko‘zga tashlanadigan zarar qayd etilmadi.
Ginnesning rekordlar kitobi natijani rasman tan olib, rekordni RHINOSHIELD va Sent Into Space kompaniyalariga qayd etdi.
Rekordning asosiy maqsadi nima edi?
Tashkilotchilar tajriba orqali AirX himoya g‘ilofining zarbaga chidamliligini namoyish qilishni maqsad qilgan. Shuning uchun bu natija himoyasiz iPhone ham shunday balandlikdan tushib, zararsiz qoladi degani emas.
RHINOSHIELD ma’lum qilishicha, AirX g‘ilofi mono-material dizayniga ega bo‘lib, zarbadan himoya bilan birga qayta ishlash imkoniyatini ham hisobga olgan holda yaratilgan.
Shu tariqa, ushbu rekord smartfonlar chidamliligini sinashda odatiy «telefonni tushirib ko‘rish» tajribasini yangi darajaga olib chiqdi — sinov Yerdan bir necha fut emas, balki stratosfera chegarasiga yaqin balandlikda o‘tkazildi.
…