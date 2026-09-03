iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarli

·47·Texno
iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarli

iPhone 17 Pro 100 ming futdan ortiq, ya’ni 30 kilometrdan balandlikdan Yerga tashlanganiga qaramay, shikastlanmadi va ishlashda davom etdi. G‘ayrioddiy tajriba natijasida qurilma Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi.

Rekord sinovi Shvetsiyaning Kiruna shahrida mobil aksessuarlar ishlab chiqaruvchi RHINOSHIELD kompaniyasi hamda Buyuk Britaniyadagi Sent Into Space tashkiloti hamkorligida o‘tkazildi.

Ginnesning rekordlar kitobi ma’lumotlariga ko‘ra, telefon 30 607 metr, ya’ni 100 418 fut va 8 dyuym balandlikdan tashlangan. Bu telefon g‘ilof ichida tabiiy yer shakllari ustiga tashlangan eng yuqori balandlik bo‘yicha rekord hisoblanadi.

Mazkur balandlik yo‘lovchi samolyotlarining odatiy parvoz balandligidan uch baravardan ko‘proq, Everest tog‘ining balandligidan esa uch baravardan ziyod.

Telefon maxsus g‘ilof bilan himoyalangan

iPhone 17 Pro ekstremal sinov davomida RHINOSHIELD AirX himoya g‘ilofiga joylangan. Yuqori balandlikka aerostat orqali ko‘tarilgan uskuna belgilangan nuqtada telefonni erkin tushirish imkonini bergan.

Sinov qurilmani nafaqat kuchli zarbaga, balki balandlikdagi og‘ir tashqi sharoitlarga ham duchor qilgan. Bu oddiy telefonni bir necha metr balandlikdan tushirishdan ancha murakkab tajriba edi.

Shunga qaramay, iPhone 17 Pro omon qoldi. Telefon yerga qaytarilgandan so‘ng tekshirilib, qo‘ng‘iroq qilish, suratga olish va sensorli ekran kabi funksiyalari ishlayotgani aniqlandi. Himoya g‘ilofida ham ko‘zga tashlanadigan zarar qayd etilmadi.

Ginnesning rekordlar kitobi natijani rasman tan olib, rekordni RHINOSHIELD va Sent Into Space kompaniyalariga qayd etdi.

Rekordning asosiy maqsadi nima edi?

Tashkilotchilar tajriba orqali AirX himoya g‘ilofining zarbaga chidamliligini namoyish qilishni maqsad qilgan. Shuning uchun bu natija himoyasiz iPhone ham shunday balandlikdan tushib, zararsiz qoladi degani emas.

RHINOSHIELD ma’lum qilishicha, AirX g‘ilofi mono-material dizayniga ega bo‘lib, zarbadan himoya bilan birga qayta ishlash imkoniyatini ham hisobga olgan holda yaratilgan.

Shu tariqa, ushbu rekord smartfonlar chidamliligini sinashda odatiy «telefonni tushirib ko‘rish» tajribasini yangi darajaga olib chiqdi — sinov Yerdan bir necha fut emas, balki stratosfera chegarasiga yaqin balandlikda o‘tkazildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20John Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiJohn Ternus Apple'dan yiliga $55 mlnlik aksiya oladiBugun, 14:01Rocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiRocket Lab kosmosga navbatdagi Electron raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 13:55Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi grafenli isitkichni taqdim etdiBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi