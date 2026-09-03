Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldi

·37·Sport
Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldi

Londonda Mozes Itauma ustidan qozonilgan shov-shuvli g‘alabadan so‘ng og‘ir vazn toifasida yangi IBF jahon chempioniga aylangan xorvatiyalik Filip Xrgovichning keyingi rejalari va ringga qaytish vaqti oydinlashdi. «The Ring» nashrining nufuzli insayderi Mayk Koppindjer bokschining menejeri Keyt Konnolli bilan bo‘lgan muloqot tafsilotlarini oshkor qildi. Unga ko‘ra, chempionning navbatdagi bellashuvi 2027 yilning birinchi choragiga mo‘ljallanmoqda.

Ideal reja: Dyubua va Uordli to‘qnashuvi g‘olibiga qarshi birlashtiruvchi jang

Xrgovich lageri uchun bosh ustuvor vazifa — og‘ir vazn divizionidagi boshqa chempionlik kamarlarini birlashtirish hisoblanadi:

  • Unifikatsiya ambitsiyasi: «Men Keyt Konnolli bilan Filip Xrgovichning rejalari haqida batafsil gaplashdim. Ideal ssenariy sifatida Filip darhol birlashtiruvchi jangga chiqishni maqsad qilgan;

  • Nishondagi raqib: Jamoa Daniel Dyubua hamda Fabio Uordli o‘rtasidagi kechadigan to‘qnashuv g‘olibi bilan mutlaq chempionlik yo‘lida to‘qnash kelishni istayapti», — deya qayd etdi Mayk Koppindjer.

IBF to‘sig‘i: Frenk Sanches xavfi va Xorvatiyadagi katta shou

Biroq rejalar Xalqaro boks federatsiyasining (IBF) qat’iy reglamentiga duch kelishi mumkin:

  • Majburiy da’vogar: IBF reytingida birinchi raqamli da’vogar maqomida kubalik mahoratli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan xavfli bokschi Frenk Sanches turibdi. Federatsiya qoidalariga muvofiq, chempion avval kamarini rasmiy da’vogardan himoya qilishi talab etiladi;

  • Qaytish muddati: Jamoa katta ehtimol bilan birinchi navbatda aynan Sanchesga qarshi majburiy himoya jangini o‘tkazishga to‘g‘ri kelishini tushunib turibdi. Bahs 2027 yilning birinchi choragida (yanvar–mart) bo‘lib o‘tishi kutilmoqda;

  • Vatandagi chempionlik oqshomi: Insayderning ta’kidlashicha, agar raqib sifatida rasman Frenk Sanches tasdiqlansa, ushbu grandioz chempionlik himoyasi bahsini Filip Xrgovichning ona vatani — Xorvatiyada tashkil etish ehtimoli juda yuqori.

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan dam olish kunlari Londonda kechgan shiddatli jangning to‘qqizinchi raundida Filip Xrgovich britaniyalik istiqbolli yulduz Mozes Itaumani texnik nokautga uchratib, IBF jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan edi.

Sizningcha, Xrgovich uchun qaysi yo‘l to‘g‘ri: avval Frenk Sanchesga qarshi majburiy himoya jangini o‘tkazishmi yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri Dyubua — Uordli g‘olibi bilan mutlaq chempionlik uchun jang qilish? Xrgovich ushbu vaznda uzoq yillar yetakchilik qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiRonaldu shokda: o‘g‘li bir haftada 9 mln dollar sarfladiBugun, 14:27«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...Bugun, 13:46«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)