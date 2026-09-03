Filip Xrgovichning navbatdagi jangi muddati va raqiblari ma’lum bo‘ldi
Londonda Mozes Itauma ustidan qozonilgan shov-shuvli g‘alabadan so‘ng og‘ir vazn toifasida yangi IBF jahon chempioniga aylangan xorvatiyalik Filip Xrgovichning keyingi rejalari va ringga qaytish vaqti oydinlashdi. «The Ring» nashrining nufuzli insayderi Mayk Koppindjer bokschining menejeri Keyt Konnolli bilan bo‘lgan muloqot tafsilotlarini oshkor qildi. Unga ko‘ra, chempionning navbatdagi bellashuvi 2027 yilning birinchi choragiga mo‘ljallanmoqda.
Ideal reja: Dyubua va Uordli to‘qnashuvi g‘olibiga qarshi birlashtiruvchi jang
Xrgovich lageri uchun bosh ustuvor vazifa — og‘ir vazn divizionidagi boshqa chempionlik kamarlarini birlashtirish hisoblanadi:
Unifikatsiya ambitsiyasi: «Men Keyt Konnolli bilan Filip Xrgovichning rejalari haqida batafsil gaplashdim. Ideal ssenariy sifatida Filip darhol birlashtiruvchi jangga chiqishni maqsad qilgan;
Nishondagi raqib: Jamoa Daniel Dyubua hamda Fabio Uordli o‘rtasidagi kechadigan to‘qnashuv g‘olibi bilan mutlaq chempionlik yo‘lida to‘qnash kelishni istayapti», — deya qayd etdi Mayk Koppindjer.
IBF to‘sig‘i: Frenk Sanches xavfi va Xorvatiyadagi katta shou
Biroq rejalar Xalqaro boks federatsiyasining (IBF) qat’iy reglamentiga duch kelishi mumkin:
Majburiy da’vogar: IBF reytingida birinchi raqamli da’vogar maqomida kubalik mahoratli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan xavfli bokschi Frenk Sanches turibdi. Federatsiya qoidalariga muvofiq, chempion avval kamarini rasmiy da’vogardan himoya qilishi talab etiladi;
Qaytish muddati: Jamoa katta ehtimol bilan birinchi navbatda aynan Sanchesga qarshi majburiy himoya jangini o‘tkazishga to‘g‘ri kelishini tushunib turibdi. Bahs 2027 yilning birinchi choragida (yanvar–mart) bo‘lib o‘tishi kutilmoqda;
Vatandagi chempionlik oqshomi: Insayderning ta’kidlashicha, agar raqib sifatida rasman Frenk Sanches tasdiqlansa, ushbu grandioz chempionlik himoyasi bahsini Filip Xrgovichning ona vatani — Xorvatiyada tashkil etish ehtimoli juda yuqori.
Eslatib o‘tamiz, o‘tgan dam olish kunlari Londonda kechgan shiddatli jangning to‘qqizinchi raundida Filip Xrgovich britaniyalik istiqbolli yulduz Mozes Itaumani texnik nokautga uchratib, IBF jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan edi.
Sizningcha, Xrgovich uchun qaysi yo‘l to‘g‘ri: avval Frenk Sanchesga qarshi majburiy himoya jangini o‘tkazishmi yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri Dyubua — Uordli g‘olibi bilan mutlaq chempionlik uchun jang qilish? Xrgovich ushbu vaznda uzoq yillar yetakchilik qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…