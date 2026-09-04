Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildi
Argentina terma jamoasidan ketganini e’lon qilgan Lionel Messiga jurnalist Veronika Brunati ta’sirli maqola orqali minnatdorlik bildirdi. Unda jurnalist 2014 yilda turmush o‘rtog‘i, jurnalist Xorxe “El Topo” Lopes halok bo‘lganidan keyin Messi unga qanday yordam taklif qilganini oshkor qildi.
Xorxe “El Topo” Lopes 2014 yilgi Jahon chempionati vaqtida Braziliyada politsiyadan qochayotgan jinoyatchilar boshqaruvidagi avtomobil taksini urib yuborishi oqibatida halok bo‘lgan edi. Uning vafoti Brunati va uning farzandlari uchun og‘ir musibat bo‘lgan.
Brunati yozishicha, fojiadan keyin Messi uni Joan Gamper mashg‘ulot bazasiga taklif qilgan. Futbolchi jurnalistni quchoqlab, undan: “Sen uchun, Agus va Lusiya uchun nima qila olaman?” deb so‘ragan.
Messining uning ikki nafar farzandi ismlarini eslab qolgani Brunati uchun alohida taassurotli bo‘lgan. Jurnalistning aytishicha, Messi unga yordam berishga tayyor ekanini yana bir bor ta’kidlagan.
Brunati esa undan moddiy yoki boshqa yordam emas, faqat farzandlari bilan uchrashishini so‘raganini esladi:
“Messi menga: «Men sizlarga yordam bermoqchiman. Ular uchun nima qila olaman?» dedi. Men esa: «Lionel Messi bo‘lib qoling. Farzandlarim sizni ko‘rganda xursand bo‘lishadi. Ular ko‘p yig‘lashadi. Men faqat ularning yana kulishini ko‘rishni istayman», dedim”, — deb yozadi jurnalist.
Brunati Messi unga og‘ir kunlarni yengib o‘tishda kuch va ilhom bag‘ishlaganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi jurnalistning ikki nafar farzandi bilan yolg‘iz holda dunyo bo‘ylab safar qilib, Argentina terma jamoasi o‘yinlarini yoritishda davom etishiga ruhiy dalda bergan.
“Messi tufayli mening hayotim yaxshiroq bo‘ldi. El Toponing hayoti ham, farzandlarimning hayoti ham. Chunki Messi — beqiyos baxt”, — deb yozdi Brunati.
Jurnalistning ta’kidlashicha, Messining eng katta merosi uning qo‘lga kiritgan sovrinlari yoki o‘rnatgan rekordlarigina emas. Uning odamlarga ulashgan baxti, mehribonligi va qiyin vaziyatda ko‘rsatgan insoniy qo‘llab-quvvati ham katta ahamiyatga ega.
Brunati maqolasi yakunida Messiga barcha qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi.
…