Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildi

·29·Sport
Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildi

Argentina terma jamoasidan ketganini e’lon qilgan Lionel Messiga jurnalist Veronika Brunati ta’sirli maqola orqali minnatdorlik bildirdi. Unda jurnalist 2014 yilda turmush o‘rtog‘i, jurnalist Xorxe “El Topo” Lopes halok bo‘lganidan keyin Messi unga qanday yordam taklif qilganini oshkor qildi.

Xorxe “El Topo” Lopes 2014 yilgi Jahon chempionati vaqtida Braziliyada politsiyadan qochayotgan jinoyatchilar boshqaruvidagi avtomobil taksini urib yuborishi oqibatida halok bo‘lgan edi. Uning vafoti Brunati va uning farzandlari uchun og‘ir musibat bo‘lgan.

Brunati yozishicha, fojiadan keyin Messi uni Joan Gamper mashg‘ulot bazasiga taklif qilgan. Futbolchi jurnalistni quchoqlab, undan: “Sen uchun, Agus va Lusiya uchun nima qila olaman?” deb so‘ragan.

Messining uning ikki nafar farzandi ismlarini eslab qolgani Brunati uchun alohida taassurotli bo‘lgan. Jurnalistning aytishicha, Messi unga yordam berishga tayyor ekanini yana bir bor ta’kidlagan.

Brunati esa undan moddiy yoki boshqa yordam emas, faqat farzandlari bilan uchrashishini so‘raganini esladi:

“Messi menga: «Men sizlarga yordam bermoqchiman. Ular uchun nima qila olaman?» dedi. Men esa: «Lionel Messi bo‘lib qoling. Farzandlarim sizni ko‘rganda xursand bo‘lishadi. Ular ko‘p yig‘lashadi. Men faqat ularning yana kulishini ko‘rishni istayman», dedim”, — deb yozadi jurnalist.

Brunati Messi unga og‘ir kunlarni yengib o‘tishda kuch va ilhom bag‘ishlaganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi jurnalistning ikki nafar farzandi bilan yolg‘iz holda dunyo bo‘ylab safar qilib, Argentina terma jamoasi o‘yinlarini yoritishda davom etishiga ruhiy dalda bergan.

“Messi tufayli mening hayotim yaxshiroq bo‘ldi. El Toponing hayoti ham, farzandlarimning hayoti ham. Chunki Messi — beqiyos baxt”, — deb yozdi Brunati.

Jurnalistning ta’kidlashicha, Messining eng katta merosi uning qo‘lga kiritgan sovrinlari yoki o‘rnatgan rekordlarigina emas. Uning odamlarga ulashgan baxti, mehribonligi va qiyin vaziyatda ko‘rsatgan insoniy qo‘llab-quvvati ham katta ahamiyatga ega.

Brunati maqolasi yakunida Messiga barcha qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiBugun, 17:19«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqidaBugun, 17:04Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiBugun, 16:51Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)