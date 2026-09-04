Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimi
Argentina terma jamoasi safidagi faoliyatiga yakun yasagan Lionel Messi oʻzining klubdagi kelajagi borasida ham muhim qarorlarga yaqin turibdi. Hozirda Amerika Qoʻshma Shtatlarining Inter Miami klubi shartnomasi asosida toʻp surayotgan afsonaviy hujumchining amaldagi kelishuvi 2028-yilgacha moʻljallangan. Goal.com xabar berishicha, MLSʼning sobiq yulduzi Shaka Hislop argentinalik futbolchi mazkur shartnoma shartlarini toʻliq bajarishi va shundan soʻng klubda elchilik lavozimini egallashi mumkinligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi 2023-yilda AQSh chempionatiga koʻchib oʻtgan edi. Inter Miami klubi xoʻjayinlaridan biri Devid Bekhemning saʼy-harakatlari tufayli amalga oshgan ushbu transfer Florida shtati jamoasi uchun tarixiy burilish yasadi. Barselona safida yorqin oʻyinlari bilan tanilgan hujumchi AQShga keliboq Leagues Cup va MLS kubogi musobaqalarida zafar quchdi, shuningdek, bir nechta MVP mukofotlarini qoʻlga kiritib, stadionlarni toʻldirgan muxlislar olqishiga sazovor boʻldi.
Kelajakdagi rejalar va shartnoma shartlariInter Miami rahbariyati Lionel Messi bilan tuzilgan dastlabki bitim muddatini uzaytirishga muvaffaq boʻlgan edi. Shunga qaramay, futbolchining yoshi va jismoniy holati sababli mazkur shartnoma oxirigacha bajariladimi yoki yoʻqmi degan savollar tez-tez tugʻilib turadi. Futbol olamidagi eng koʻp sovrin yutgan oʻyinchi terma jamoadagi 207 ta oʻyindan iborat faoliyatiga nuqta qoʻyib, bor eʼtiborini faqat klubdagi oʻyinlarga qaratgan.
Lionel Messi maydonda hamon oʻzining yuqori darajasini namoyish etib kelmoqda. Jumladan, Monrealga qarshi kechgan uchrashuvda uning jamoasi 7:1 hisobida zafar quchib, hujumchi oʻz hisobiga yana toʻrtta gol yozdirib qoʻydi. Jamoada uning yaqin doʻstlari Luis Suares va Rodrigo De Paul toʻp surmoqda. Shuningdek, sobiq jamoadoshi Neymarning ham AQShga koʻchib oʻtib, afsonaviy MSN uchligini qayta tiklashi mumkinligi haqida gap-soʻzlar yuribdi.
Shaka Hislop fikricha Messi faoliyatini AQShda davom ettiradiFutbol eksperti va FC Dallas klubining sobiq darvozaboni Shaka Hislopning taʼkidlashicha, Lionel Messi oʻz shartnomasini oxirigacha hurmat qiladi. Uning fikricha, bunga asosiy sabablardan biri argentinalik futbolchining klubning yangi stadioni ochilishi va kelgusi rejalashtirish ishlarida bevosita bosh-qosh boʻlganidir.
Hislopning soʻzlariga koʻra, Messi shartnoma muddati tugagach, klubda elchilik rolini bajarishga oʻtadi va Mayamida qolishda davom etadi. Shuningdek, u jismoniy holati yoʻl qoʻysa, hujumchi maydonda ham oʻz shartnomasini toʻliq yakunlashini kutmoqda. Shu bilan birga, terma jamoadagi faoliyat yakunlangani va yosh oʻtgani bois uning keyingi jahon chempionatida maydonga tushishi kutilmayapti.
…