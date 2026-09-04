Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimi

·62·Sport
Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimi

Argentina terma jamoasi safidagi faoliyatiga yakun yasagan Lionel Messi oʻzining klubdagi kelajagi borasida ham muhim qarorlarga yaqin turibdi. Hozirda Amerika Qoʻshma Shtatlarining Inter Miami klubi shartnomasi asosida toʻp surayotgan afsonaviy hujumchining amaldagi kelishuvi 2028-yilgacha moʻljallangan. Goal.com xabar berishicha, MLSʼning sobiq yulduzi Shaka Hislop argentinalik futbolchi mazkur shartnoma shartlarini toʻliq bajarishi va shundan soʻng klubda elchilik lavozimini egallashi mumkinligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi 2023-yilda AQSh chempionatiga koʻchib oʻtgan edi. Inter Miami klubi xoʻjayinlaridan biri Devid Bekhemning saʼy-harakatlari tufayli amalga oshgan ushbu transfer Florida shtati jamoasi uchun tarixiy burilish yasadi. Barselona safida yorqin oʻyinlari bilan tanilgan hujumchi AQShga keliboq Leagues Cup va MLS kubogi musobaqalarida zafar quchdi, shuningdek, bir nechta MVP mukofotlarini qoʻlga kiritib, stadionlarni toʻldirgan muxlislar olqishiga sazovor boʻldi.

Kelajakdagi rejalar va shartnoma shartlari

Inter Miami rahbariyati Lionel Messi bilan tuzilgan dastlabki bitim muddatini uzaytirishga muvaffaq boʻlgan edi. Shunga qaramay, futbolchining yoshi va jismoniy holati sababli mazkur shartnoma oxirigacha bajariladimi yoki yoʻqmi degan savollar tez-tez tugʻilib turadi. Futbol olamidagi eng koʻp sovrin yutgan oʻyinchi terma jamoadagi 207 ta oʻyindan iborat faoliyatiga nuqta qoʻyib, bor eʼtiborini faqat klubdagi oʻyinlarga qaratgan.

Lionel Messi maydonda hamon oʻzining yuqori darajasini namoyish etib kelmoqda. Jumladan, Monrealga qarshi kechgan uchrashuvda uning jamoasi 7:1 hisobida zafar quchib, hujumchi oʻz hisobiga yana toʻrtta gol yozdirib qoʻydi. Jamoada uning yaqin doʻstlari Luis Suares va Rodrigo De Paul toʻp surmoqda. Shuningdek, sobiq jamoadoshi Neymarning ham AQShga koʻchib oʻtib, afsonaviy MSN uchligini qayta tiklashi mumkinligi haqida gap-soʻzlar yuribdi.

Shaka Hislop fikricha Messi faoliyatini AQShda davom ettiradi

Futbol eksperti va FC Dallas klubining sobiq darvozaboni Shaka Hislopning taʼkidlashicha, Lionel Messi oʻz shartnomasini oxirigacha hurmat qiladi. Uning fikricha, bunga asosiy sabablardan biri argentinalik futbolchining klubning yangi stadioni ochilishi va kelgusi rejalashtirish ishlarida bevosita bosh-qosh boʻlganidir.

Hislopning soʻzlariga koʻra, Messi shartnoma muddati tugagach, klubda elchilik rolini bajarishga oʻtadi va Mayamida qolishda davom etadi. Shuningdek, u jismoniy holati yoʻl qoʻysa, hujumchi maydonda ham oʻz shartnomasini toʻliq yakunlashini kutmoqda. Shu bilan birga, terma jamoadagi faoliyat yakunlangani va yosh oʻtgani bois uning keyingi jahon chempionatida maydonga tushishi kutilmayapti.

Lionel MessiInter MiamiMLSShaka HislopFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?Bugun, 20:15Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBeva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 18:17Ayollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiAyollar Chempionlar ligasining yangi mavsumi: Italiya klublari raqiblari maʼlum boʻldiBugun, 17:19«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqidaBugun, 17:04Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)