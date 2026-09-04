Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdi

·25·Dunyo
Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdi

Buyuk Britaniyalik 35 yoshli ayol Uelsning eng baland tog‘idan tushayotgan vaqtda holsizlanib, hushsiz holatga kelganidan so‘ng vafot etdi.

Sofi Gudiyer-Byord Snoudon tog‘idan, uelscha nomi Yr Wyddfa bo‘lgan cho‘qqidan pastga qarab tushayotganida tobora charchay boshlagan. Sayohatining yakuniy qismiga yaqinlashganda esa u to‘satdan yiqilib, hushsiz holatga tushgan.

Shoshilinch xizmatlarga zudlik bilan xabar berilgan. Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borib, yurak-o‘pka reanimatsiyasini amalga oshirishga uringan. Biroq Sofini qutqarib qolishning iloji bo‘lmagan.

Sudda o‘limning dastlabki ehtimoliy sababi jismoniy zo‘riqish natijasida yuzaga kelgan issiqlik zarbasi bo‘lishi mumkinligi ma’lum qilindi.

Birmingemlik go‘zallik sohasi xodimi bo‘lgan Sofi 35 yoshga to‘lganidan bir necha kun o‘tib, Yr Wyddfa — Snoudon tog‘ini zabt etish uchun yo‘lga chiqqan edi.

Uning vafoti Kayernarfon koronerlar sudida o‘tkazilgan dastlabki inkvest jarayonida rasman qayd etildi. Koroner Keyt Robertson Sofi tog‘da hushsiz holatga kelganidan ko‘p o‘tmay vafot etganini eshitgan.

Hozircha inkvest jarayoni keyinroq davom ettirish uchun qoldirilgan. Ish bo‘yicha to‘liq sud muhokamasi keyingi sanada o‘tkaziladi.

12 yoshli o‘g‘li uchun xayriya aksiyasi boshlandi

Sofi vafotidan keyin uning 12 yoshli o‘g‘lini qo‘llab-quvvatlash maqsadida xayriya mablag‘lari yig‘ish aksiyasi yo‘lga qo‘yildi.

Fojiali hodisa 10 iyul kuni sodir bo‘lgan.

Yr Wyddfa tog‘ining balandligi 3 ming futdan ziyod bo‘lib, har yili unga 600 mingdan ortiq sayyoh ko‘tariladi.

Shu bilan birga, Eryri Milliy bog‘i ma’muriyati tog‘ga chiqishni yengil qabul qilmaslik haqida ogohlantiradi. Mutaxassislar tog‘da ob-havo sharoitlari juda tez o‘zgarib ketishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Sayyohlarga, ayniqsa havo issiq bo‘lgan paytlarda, yetarli miqdorda oziq-ovqat va ichimlik olib yurish tavsiya etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiLuish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiBugun, 17:02Qozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiQozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiBugun, 16:29«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydiBugun, 14:30Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Bugun, 14:262,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiBugun, 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi