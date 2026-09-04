Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdi
Buyuk Britaniyalik 35 yoshli ayol Uelsning eng baland tog‘idan tushayotgan vaqtda holsizlanib, hushsiz holatga kelganidan so‘ng vafot etdi.
Sofi Gudiyer-Byord Snoudon tog‘idan, uelscha nomi Yr Wyddfa bo‘lgan cho‘qqidan pastga qarab tushayotganida tobora charchay boshlagan. Sayohatining yakuniy qismiga yaqinlashganda esa u to‘satdan yiqilib, hushsiz holatga tushgan.
Shoshilinch xizmatlarga zudlik bilan xabar berilgan. Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borib, yurak-o‘pka reanimatsiyasini amalga oshirishga uringan. Biroq Sofini qutqarib qolishning iloji bo‘lmagan.
Sudda o‘limning dastlabki ehtimoliy sababi jismoniy zo‘riqish natijasida yuzaga kelgan issiqlik zarbasi bo‘lishi mumkinligi ma’lum qilindi.
Birmingemlik go‘zallik sohasi xodimi bo‘lgan Sofi 35 yoshga to‘lganidan bir necha kun o‘tib, Yr Wyddfa — Snoudon tog‘ini zabt etish uchun yo‘lga chiqqan edi.
Uning vafoti Kayernarfon koronerlar sudida o‘tkazilgan dastlabki inkvest jarayonida rasman qayd etildi. Koroner Keyt Robertson Sofi tog‘da hushsiz holatga kelganidan ko‘p o‘tmay vafot etganini eshitgan.
Hozircha inkvest jarayoni keyinroq davom ettirish uchun qoldirilgan. Ish bo‘yicha to‘liq sud muhokamasi keyingi sanada o‘tkaziladi.
12 yoshli o‘g‘li uchun xayriya aksiyasi boshlandi
Sofi vafotidan keyin uning 12 yoshli o‘g‘lini qo‘llab-quvvatlash maqsadida xayriya mablag‘lari yig‘ish aksiyasi yo‘lga qo‘yildi.
Fojiali hodisa 10 iyul kuni sodir bo‘lgan.
Yr Wyddfa tog‘ining balandligi 3 ming futdan ziyod bo‘lib, har yili unga 600 mingdan ortiq sayyoh ko‘tariladi.
Shu bilan birga, Eryri Milliy bog‘i ma’muriyati tog‘ga chiqishni yengil qabul qilmaslik haqida ogohlantiradi. Mutaxassislar tog‘da ob-havo sharoitlari juda tez o‘zgarib ketishi mumkinligini ta’kidlaydi.
Sayyohlarga, ayniqsa havo issiq bo‘lgan paytlarda, yetarli miqdorda oziq-ovqat va ichimlik olib yurish tavsiya etilgan.
…