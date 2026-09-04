7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 9,70 so‘mga arzonlab, 11 785,30 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 3,01 so‘mga arzonlab, 13 695,70 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,33 so‘mga qimmatlab, 136,13 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 31,70 so‘mga qimmatlab, 15 949,05 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,14 so‘mga arzonlab, 75,42 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 21 so‘mga arzonlab, 14 564,14 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,70 so‘mga qimmatlab, 1 756,14 so‘mni tashkil etdi.
…