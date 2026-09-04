Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladi
Tesla kompaniyasi oʻzining boʻlajak avtonom robotaksisi — Cybercab uchun yangi texnologik imkoniyatlarni taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu futuristik transport vositalari toʻgʻridan-toʻgʻri Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh aloqasi tizimi bilan jihozlanadi. Bu yangilik avtomobilning oʻzini boshqarish tizimi barqarorligini oshirish bilan birga, yoʻlovchilarga safar davomida yuqori sifatli koʻngilochar xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼtiborlisi, sunʼiy yoʻldosh aloqasining integratsiyasi anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari zaif yoki umuman ishlamaydigan hududlarda ham uzluksiz internetni taʼminlaydi. Kompaniya rahbari Ilon Maskning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya Cybercab yoʻlovchilariga toʻgʻridan-toʻgʻri harakat vaqtida 4K formatidagi videolarni hech qanday uzilishlarsiz tomosha qilish imkonini beradi. Bu esa avtomobil salonini harakatlanuvchi shaxsiy kinoteatrga aylantiradi.
Texnik yangilanishlar va ixchamlikLoyihaning asosiy qismi boʻlgan Starlink V5 tizimi oʻzining yuqori texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur sunʼiy yoʻldosh terminali 375 Mbit/soatdan ortiq maʼlumotlarni uzatish tezligini taʼminlay oladi. Shu bilan birga, uning energiya sarfi atigi 35–50 vattni tashkil etadi, bu esa avvalgi avlod — V4 qurilmalariga qaraganda qariyb 50 foizga kamroq quvvat sarflanishini anglatadi.
Muhandislar yangi avlod antennasining oʻlchamlarini ham sezilarli darajada kichraytirishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, terminal avvalgisiga nisbatan 35 foizga ixchamroq boʻlib, uning vazni naq 62 foizga kamaygan va hozirda atigi 1,1 kilogrammni tashkil qilmoqda. Bunday yengil va kichik oʻlchamli uskunalarni avtomobil korpusiga oʻrnatish texnik jihatdan ancha qulaydir.
Avtonom kelajak sari qadamStarlink tizimining joriy etilishi Cybercab konsepsiyasining ajralib turuvchi muhim qismiga aylanib bormoqda. Ushbu transport vositasi mutlaqo oʻzini oʻzi boshqarishga moʻljallangan boʻlib, uning konstruksiyasida anʼanaviy rul va pedallar umuman nazarda tutilmagan. Tesla allaqachon Ostin shahrida robotaksilarni sinovdan oʻtkazish jarayonlarini boshlab yuborgan boʻlib, keng jamoatchilik uchun moʻljallangan ilk ommaviy safarlar 4-sentabrga belgilangan.
Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalarning uygʻunlashuvi shaxsiy transport vositalaridan foydalanish madaniyatini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Safar davomida haydovchilik vazifasidan ozod boʻlgan yoʻlovchilar oʻz vaqtini toʻliq hordiq chiqarish yoki ishga bagʻishlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilayotgan boʻlib, Tesla yaqinda Cybercabʼning navbatdagi sinov jarayonlari tasvirlangan videolarni ham taqdim etgan edi.
…