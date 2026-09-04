Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladi

·22·Texno
Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladi

Tesla kompaniyasi oʻzining boʻlajak avtonom robotaksisi — Cybercab uchun yangi texnologik imkoniyatlarni taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu futuristik transport vositalari toʻgʻridan-toʻgʻri Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh aloqasi tizimi bilan jihozlanadi. Bu yangilik avtomobilning oʻzini boshqarish tizimi barqarorligini oshirish bilan birga, yoʻlovchilarga safar davomida yuqori sifatli koʻngilochar xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼtiborlisi, sunʼiy yoʻldosh aloqasining integratsiyasi anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari zaif yoki umuman ishlamaydigan hududlarda ham uzluksiz internetni taʼminlaydi. Kompaniya rahbari Ilon Maskning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya Cybercab yoʻlovchilariga toʻgʻridan-toʻgʻri harakat vaqtida 4K formatidagi videolarni hech qanday uzilishlarsiz tomosha qilish imkonini beradi. Bu esa avtomobil salonini harakatlanuvchi shaxsiy kinoteatrga aylantiradi.

Texnik yangilanishlar va ixchamlik

Loyihaning asosiy qismi boʻlgan Starlink V5 tizimi oʻzining yuqori texnik koʻrsatkichlari bilan ajralib turadi. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur sunʼiy yoʻldosh terminali 375 Mbit/soatdan ortiq maʼlumotlarni uzatish tezligini taʼminlay oladi. Shu bilan birga, uning energiya sarfi atigi 35–50 vattni tashkil etadi, bu esa avvalgi avlod — V4 qurilmalariga qaraganda qariyb 50 foizga kamroq quvvat sarflanishini anglatadi.

Muhandislar yangi avlod antennasining oʻlchamlarini ham sezilarli darajada kichraytirishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, terminal avvalgisiga nisbatan 35 foizga ixchamroq boʻlib, uning vazni naq 62 foizga kamaygan va hozirda atigi 1,1 kilogrammni tashkil qilmoqda. Bunday yengil va kichik oʻlchamli uskunalarni avtomobil korpusiga oʻrnatish texnik jihatdan ancha qulaydir.

Avtonom kelajak sari qadam

Starlink tizimining joriy etilishi Cybercab konsepsiyasining ajralib turuvchi muhim qismiga aylanib bormoqda. Ushbu transport vositasi mutlaqo oʻzini oʻzi boshqarishga moʻljallangan boʻlib, uning konstruksiyasida anʼanaviy rul va pedallar umuman nazarda tutilmagan. Tesla allaqachon Ostin shahrida robotaksilarni sinovdan oʻtkazish jarayonlarini boshlab yuborgan boʻlib, keng jamoatchilik uchun moʻljallangan ilk ommaviy safarlar 4-sentabrga belgilangan.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalarning uygʻunlashuvi shaxsiy transport vositalaridan foydalanish madaniyatini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Safar davomida haydovchilik vazifasidan ozod boʻlgan yoʻlovchilar oʻz vaqtini toʻliq hordiq chiqarish yoki ishga bagʻishlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilayotgan boʻlib, Tesla yaqinda Cybercabʼning navbatdagi sinov jarayonlari tasvirlangan videolarni ham taqdim etgan edi.

TeslaCybercabStarlinkRobotaksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiBugun, 17:53Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiBugun, 16:57Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiBugun, 16:29Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiHindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiBugun, 14:55Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi