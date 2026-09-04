«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida
Jahon futboli tarixida misli ko‘rilmagan rekord — faoliyati davomida rasmiy o‘yinlarda 1000 ta gol urish marrasiga tobora yaqinlashib kelayotgan Krishtianu Ronaldu haqida uning ko‘p yillik safdoshi, taniqli yarimhimoyachi Luka Modrich to‘lqinlanib fikr bildirdi. Ispaniyaning nufuzli AS nashriga maxsus intervyu bergan xorvatiyalik yulduz 41 yoshli portugaliyalik to‘purarning fenomenal salohiyati va buyuk rekordga atigi 22 ta to‘p qolgani haqida ochiq-oydin to‘xtalib o‘tdi.
«Fenomen va haqiqiy monstr»: 1000 talik marragacha 22 qadam
Modrich o‘z vaqtida «Real Madrid»da birga to‘p surgan do‘stining natijalari va hozirgi sport formasiga yuqori baho berdi:
Tarixga kirishga 22 ta gol qoldi: Krishtianu Ronaldu bugungi kunga kelib rasmiy uchrashuvlarda 978 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan. Futbol tarixida hech kimga nasib etmagan 1000 talik rekordni qayd etish uchun unga bor-yo‘g‘i 22 ta aniq zarba kifoya;
«Uning marraga yetishiga shubham yo‘q»: «Krishtianu — aqlbovar qilmas darajadagi futbolchi, fenomen, haqiqiy monstr. Uning bu natijaga erishishiga hech qanday shubham yo‘q. U erishgan barcha yutuqlar, hozir ham qilayotgan ishlari va har bir o‘yinda bor kuchini berib harakat qilayotgani cheksiz tahsinga loyiq», — deya ta’kidladi Modrich;
«Oldinda kamida yana bir yil bor»: Lukaning fikricha, «An Nasr» sardori mazkur natijani juda tez orada zabt etish uchun yetarli vaqt va yuqori sport formasiga ega.
«Hatto 50 yoshga kirsa ham»: Madriddagi xotiralar va Ronalduning temir irodasi
Xorvatiyalik futbolchi Krishtianuning chegara bilmas kuch-g‘ayrati va qat’iyati xususida gapirar ekan, undagi noodatiy ichki kuchni alohida e’tirof etdi:
«Real»dagi shonli davr qadri: ««Real»da birgalikda qilgan ishlarimiz va erishgan buyuk yutuqlarimiz uchun unga doimo alohida mehr bilan qarayman. Ushbu marraga imkon qadar tezroq erishishini tilab qolaman», — deydi yarimhimoyachi;
«50 yoshida ham to‘xtamaydi»: Modrich portugaliyalik yulduzning futbol umri uzoq ekanini ta’kidladi: «U yana qancha vaqt futbol o‘ynashni xohlashini bilmayman, ammo hatto 50 yoshigacha o‘ynashni istasa ham, gol urishda davom etaveradi»;
Xarakter va so‘nmas ishonch: Lukani hayratga soladigan asosiy jihat — Ronalduning gol sezish instinktidan tashqari, uning kuchli xarakteri, o‘ziga bo‘lgan cheksiz ishonchi va har qanday qiyinchilikni yengib o‘tishga bo‘lgan qat’iyatidir.
Futbol tarixining eng buyuk sahifalarini qayta yozayotgan 41 yoshli Ronalduning mazkur rekordi hozirdanoq butun dunyo futbol jamoatchiligi tomonidan katta intiqlik bilan kutilmoqda.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu 1000 talik afsonaviy marrani aynan qaysi oyda va qaysi turnirda zabt etadi? 41 yoshda ham bunday yuqori daraja va sermahsullikni saqlab qolishning bosh siri nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…