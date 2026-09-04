«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida

·2·Sport
«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida

Jahon futboli tarixida misli ko‘rilmagan rekord — faoliyati davomida rasmiy o‘yinlarda 1000 ta gol urish marrasiga tobora yaqinlashib kelayotgan Krishtianu Ronaldu haqida uning ko‘p yillik safdoshi, taniqli yarimhimoyachi Luka Modrich to‘lqinlanib fikr bildirdi. Ispaniyaning nufuzli AS nashriga maxsus intervyu bergan xorvatiyalik yulduz 41 yoshli portugaliyalik to‘purarning fenomenal salohiyati va buyuk rekordga atigi 22 ta to‘p qolgani haqida ochiq-oydin to‘xtalib o‘tdi.

«Fenomen va haqiqiy monstr»: 1000 talik marragacha 22 qadam

Modrich o‘z vaqtida «Real Madrid»da birga to‘p surgan do‘stining natijalari va hozirgi sport formasiga yuqori baho berdi:

  • Tarixga kirishga 22 ta gol qoldi: Krishtianu Ronaldu bugungi kunga kelib rasmiy uchrashuvlarda 978 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan. Futbol tarixida hech kimga nasib etmagan 1000 talik rekordni qayd etish uchun unga bor-yo‘g‘i 22 ta aniq zarba kifoya;

  • «Uning marraga yetishiga shubham yo‘q»: «Krishtianu — aqlbovar qilmas darajadagi futbolchi, fenomen, haqiqiy monstr. Uning bu natijaga erishishiga hech qanday shubham yo‘q. U erishgan barcha yutuqlar, hozir ham qilayotgan ishlari va har bir o‘yinda bor kuchini berib harakat qilayotgani cheksiz tahsinga loyiq», — deya ta’kidladi Modrich;

  • «Oldinda kamida yana bir yil bor»: Lukaning fikricha, «An Nasr» sardori mazkur natijani juda tez orada zabt etish uchun yetarli vaqt va yuqori sport formasiga ega.

«Hatto 50 yoshga kirsa ham»: Madriddagi xotiralar va Ronalduning temir irodasi

Xorvatiyalik futbolchi Krishtianuning chegara bilmas kuch-g‘ayrati va qat’iyati xususida gapirar ekan, undagi noodatiy ichki kuchni alohida e’tirof etdi:

  • «Real»dagi shonli davr qadri: ««Real»da birgalikda qilgan ishlarimiz va erishgan buyuk yutuqlarimiz uchun unga doimo alohida mehr bilan qarayman. Ushbu marraga imkon qadar tezroq erishishini tilab qolaman», — deydi yarimhimoyachi;

  • «50 yoshida ham to‘xtamaydi»: Modrich portugaliyalik yulduzning futbol umri uzoq ekanini ta’kidladi: «U yana qancha vaqt futbol o‘ynashni xohlashini bilmayman, ammo hatto 50 yoshigacha o‘ynashni istasa ham, gol urishda davom etaveradi»;

  • Xarakter va so‘nmas ishonch: Lukani hayratga soladigan asosiy jihat — Ronalduning gol sezish instinktidan tashqari, uning kuchli xarakteri, o‘ziga bo‘lgan cheksiz ishonchi va har qanday qiyinchilikni yengib o‘tishga bo‘lgan qat’iyatidir.

Futbol tarixining eng buyuk sahifalarini qayta yozayotgan 41 yoshli Ronalduning mazkur rekordi hozirdanoq butun dunyo futbol jamoatchiligi tomonidan katta intiqlik bilan kutilmoqda.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu 1000 talik afsonaviy marrani aynan qaysi oyda va qaysi turnirda zabt etadi? 41 yoshda ham bunday yuqori daraja va sermahsullikni saqlab qolishning bosh siri nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiLids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildiBugun, 16:51Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)