Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildi

·12·Sport
Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildi

Angliya Premyer-ligasi vakili Lids jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlari mutaxassislar diqqat markazida boʻlib turibdi. Klub sobiq futbolchisi Gordon Strachan GOAL nashriga bergan intervyusida jamoaning asosiy hujumchisi Dominik Kelver-Lyuynning ish hajmi va unga tushayotgan jismoniy bosimdan xavotir bildirdi. Yozgi transfer oynasi yopilganidan keyin tarkibni kuchaytirish boʻyicha qoʻshimcha qadamlar tashlanmagani muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Grosvenor Sport bilan hamkorlikda fikr bildirgan Lids afsonasi Dominik Kelver-Lyuynning jamoa uchun qanchalik muhimligini taʼkidlab oʻtdi. Evertonda oʻtkazilgan toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng erkin agent sifatida kelgan 29 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi ilk mavsumiyoq oʻzini koʻrsatib, Premyer-ligada 14 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgandi. Soʻnggi bir yil davomida uning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari sezilarli darajada kamaydi va u yangi mavsumni ham faol boshladi.

Hujumdagi muqobil variantlar va yuklama masalasi

Lidda Kelver-Lyuynning ortida Lukas Nmecha va Noa Okafor kabi futbolchilar bor, shuningdek, Mateo Xozef Real Malyorkadagi ijara muddatidan soʻng qaytdi. Biroq ularning hech birini barqaror va sermahsul hujumchi deb boʻlmaydi. 2026-yilgi mavsumda ham yirik mablagʻ evaziga yangi hujumchi sotib olish fikridan voz kechilib, bor eʼtibor Kelver-Lyuynning imkoniyatlariga qaratilmoqda.

Gordon Strachan yakshanba kuni oʻtkazilgan oʻyinni kuzatgani va Brentfud jamoasiga qarshi safarda qoʻlga kiritilgan durang muhim ochko ekanini eʼtirof etdi. Shu bilan birga, u Dominik Kelver-Lyuyn doimiy ravishda raqib himoyachilarining qattiq zarbalari va jismoniy bosimiga duch kelishini taʼkidladi.

Maydondagi yukni taqsimlash zarurati

ixbt.com maʼlumotlariga yaqin manbalar va futbol mutaxassislarining tahlillariga koʻra, hujumchining jismoniy va ruhiy holatini asrash uchun unga yordam beruvchi sheriklar zarur. Strachanning fikricha, Kelver-Lyuynning yonida 10-raqam pozitsiyasida oʻynaydigan yoki unga yaqinlashib keladigan yarim himoyachi boʻlishi kerak. Bu orqali asosiy hujumchiga kelib uriladigan zarbalar va toʻqnashuvlarning yarmini kamaytirish imkoni tugʻiladi.

Hozirgi kunda Lids rahbariyati va murabbiylar shtabi oldida mavsum davomida asosiy toʻpurarning jismoniy holatini saqlab qolish va unga tushayotgan ogʻirlikni toʻgʻri taqsimlash vazifasi turibdi. Agar jamoa bu muammoni hal qila olmasa, Kelver-Lyuynning jarohat olish xavfi ortishi va bu umumiy natijalarga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Dominik Kelver-LyuynLidsPremyer-ligaGordon StrachanFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqida«U 50 yoshigacha o‘ynasa ham, gol uraveradi»: Luka Modrich Krishtianu Ronaldu haqidaBugun, 17:04Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)