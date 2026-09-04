Lids hujum chizigʻi boʻyicha ogohlantirildi
Angliya Premyer-ligasi vakili Lids jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlari mutaxassislar diqqat markazida boʻlib turibdi. Klub sobiq futbolchisi Gordon Strachan GOAL nashriga bergan intervyusida jamoaning asosiy hujumchisi Dominik Kelver-Lyuynning ish hajmi va unga tushayotgan jismoniy bosimdan xavotir bildirdi. Yozgi transfer oynasi yopilganidan keyin tarkibni kuchaytirish boʻyicha qoʻshimcha qadamlar tashlanmagani muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Grosvenor Sport bilan hamkorlikda fikr bildirgan Lids afsonasi Dominik Kelver-Lyuynning jamoa uchun qanchalik muhimligini taʼkidlab oʻtdi. Evertonda oʻtkazilgan toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng erkin agent sifatida kelgan 29 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosi ilk mavsumiyoq oʻzini koʻrsatib, Premyer-ligada 14 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgandi. Soʻnggi bir yil davomida uning jarohatlar bilan bogʻliq muammolari sezilarli darajada kamaydi va u yangi mavsumni ham faol boshladi.
Hujumdagi muqobil variantlar va yuklama masalasiLidda Kelver-Lyuynning ortida Lukas Nmecha va Noa Okafor kabi futbolchilar bor, shuningdek, Mateo Xozef Real Malyorkadagi ijara muddatidan soʻng qaytdi. Biroq ularning hech birini barqaror va sermahsul hujumchi deb boʻlmaydi. 2026-yilgi mavsumda ham yirik mablagʻ evaziga yangi hujumchi sotib olish fikridan voz kechilib, bor eʼtibor Kelver-Lyuynning imkoniyatlariga qaratilmoqda.
Gordon Strachan yakshanba kuni oʻtkazilgan oʻyinni kuzatgani va Brentfud jamoasiga qarshi safarda qoʻlga kiritilgan durang muhim ochko ekanini eʼtirof etdi. Shu bilan birga, u Dominik Kelver-Lyuyn doimiy ravishda raqib himoyachilarining qattiq zarbalari va jismoniy bosimiga duch kelishini taʼkidladi.
Maydondagi yukni taqsimlash zaruratiixbt.com maʼlumotlariga yaqin manbalar va futbol mutaxassislarining tahlillariga koʻra, hujumchining jismoniy va ruhiy holatini asrash uchun unga yordam beruvchi sheriklar zarur. Strachanning fikricha, Kelver-Lyuynning yonida 10-raqam pozitsiyasida oʻynaydigan yoki unga yaqinlashib keladigan yarim himoyachi boʻlishi kerak. Bu orqali asosiy hujumchiga kelib uriladigan zarbalar va toʻqnashuvlarning yarmini kamaytirish imkoni tugʻiladi.
Hozirgi kunda Lids rahbariyati va murabbiylar shtabi oldida mavsum davomida asosiy toʻpurarning jismoniy holatini saqlab qolish va unga tushayotgan ogʻirlikni toʻgʻri taqsimlash vazifasi turibdi. Agar jamoa bu muammoni hal qila olmasa, Kelver-Lyuynning jarohat olish xavfi ortishi va bu umumiy natijalarga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…