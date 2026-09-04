Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdi

·18·Texno
Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasiga tegishli boʻlgan Poco brendi Hindiston bozorida yangi Poco X8 Power smartfonini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma mobil bozorida oʻzining ulkan quvvati va texnik imkoniyatlari bilan chinakam inqilob yasashi kutilmoqda, chunki uning asosiy eʼtiborga molik jihati nafaqat ixcham qalinlikni saqlab qolgan, balki 10 000 mA·ch sigʻimga ega kremniy-uglerodli akkumulyator bilan jihozlanganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ulkan batareya quvvatiga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 8,65 millimetrni tashkil etadi. Biroq, kattalashtirilgan batareya qurilmaning ogʻirligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan — Poco X8 Power 229 gramm tosh bosadi. Taqqoslash uchun, avvalgi Poco X7 modeli 5500 mA·ch batareya bilan 190 gramm ogʻirlikka ega edi.

Displey va asosiy imkoniyatlar

Yangi gadjet 6,83 dyuymli tekis AMOLED ekran bilan taʼminlangan boʻlib, u 1,5K piksellar kengaytmasini va 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, displey HDR10+ hamda Dolby Vision texnologiyalari bilan uygʻunlashgan boʻlib, uning eng yuqori yorqinligi 3500 nitni tashkil etadi. Ekran xavfsizligi Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi orqali taʼminlangan boʻlib, u nam qoʻllar bilan boshqarishga imkon beruvchi Wet Touch 2.0 texnologiyasiga ega.

Qurilma shuningdek tashqi qurilmalarni 27 W quvvatgacha boʻlgan tezlikda kabellar orqali zaryadlash imkonini beruvchi tashqi akkumulyator (pauerbank) vazifasini ham bajarishi mumkin. Akkumulyatorning oʻzi esa 100 W quvvatga ega HyperCharge tezkor quvvatlash texnologiyasini toʻlaqonli qoʻllab-quvvatlaydi.

Unumdorlik va taqdimot tafsilotlari

Poco X8 Power apparat platformasining asosi sifatida Snapdragon 6 Gen 5 protsessori tanlangan. Smartfon yuqori sifatli 32 megapikselli old kamera, stereo dinamiklar va ekran ostiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri bilan jihozlangan. Shuningdek, korpus IP69K standarti boʻyicha chang va namlikdan toʻliq himoyalangan boʻlib, asosiy kamera 50 va 8 megapikselli ikkita datchikni oʻz ichiga oladi.

Dasturiy taʼminot jihatidan yangi mahsulot Android 16 bazasidagi HyperOS 3 boshqaruvi ostida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga toʻrtta yirik Android yangilanishi va olti yil davomida xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni rasman kafolatlaydi.

Hindiston bozorida smartfonning asosiy narxi 36 ming rupiyni (taxminan 380 dollar) tashkil etadi, biroq ilk xaridorlar uchun maxsus chegirma qoʻllanilib, narx 33 ming rupiygacha (350 dollar) tushirilgan. Sotuvlar joriy yilning 11-sentabridan boshlab Flipkart savdo platformasi orqali yoʻlga qoʻyiladi.

PocoXiaomiSmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiTesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiBugun, 17:26Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiBugun, 16:29Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiHindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiBugun, 14:55Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi