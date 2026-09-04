Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasiga tegishli boʻlgan Poco brendi Hindiston bozorida yangi Poco X8 Power smartfonini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma mobil bozorida oʻzining ulkan quvvati va texnik imkoniyatlari bilan chinakam inqilob yasashi kutilmoqda, chunki uning asosiy eʼtiborga molik jihati nafaqat ixcham qalinlikni saqlab qolgan, balki 10 000 mA·ch sigʻimga ega kremniy-uglerodli akkumulyator bilan jihozlanganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ulkan batareya quvvatiga qaramay, smartfon korpusining qalinligi atigi 8,65 millimetrni tashkil etadi. Biroq, kattalashtirilgan batareya qurilmaning ogʻirligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmagan — Poco X8 Power 229 gramm tosh bosadi. Taqqoslash uchun, avvalgi Poco X7 modeli 5500 mA·ch batareya bilan 190 gramm ogʻirlikka ega edi.
Displey va asosiy imkoniyatlarYangi gadjet 6,83 dyuymli tekis AMOLED ekran bilan taʼminlangan boʻlib, u 1,5K piksellar kengaytmasini va 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, displey HDR10+ hamda Dolby Vision texnologiyalari bilan uygʻunlashgan boʻlib, uning eng yuqori yorqinligi 3500 nitni tashkil etadi. Ekran xavfsizligi Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi orqali taʼminlangan boʻlib, u nam qoʻllar bilan boshqarishga imkon beruvchi Wet Touch 2.0 texnologiyasiga ega.
Qurilma shuningdek tashqi qurilmalarni 27 W quvvatgacha boʻlgan tezlikda kabellar orqali zaryadlash imkonini beruvchi tashqi akkumulyator (pauerbank) vazifasini ham bajarishi mumkin. Akkumulyatorning oʻzi esa 100 W quvvatga ega HyperCharge tezkor quvvatlash texnologiyasini toʻlaqonli qoʻllab-quvvatlaydi.
Unumdorlik va taqdimot tafsilotlariPoco X8 Power apparat platformasining asosi sifatida Snapdragon 6 Gen 5 protsessori tanlangan. Smartfon yuqori sifatli 32 megapikselli old kamera, stereo dinamiklar va ekran ostiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri bilan jihozlangan. Shuningdek, korpus IP69K standarti boʻyicha chang va namlikdan toʻliq himoyalangan boʻlib, asosiy kamera 50 va 8 megapikselli ikkita datchikni oʻz ichiga oladi.
Dasturiy taʼminot jihatidan yangi mahsulot Android 16 bazasidagi HyperOS 3 boshqaruvi ostida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga toʻrtta yirik Android yangilanishi va olti yil davomida xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni rasman kafolatlaydi.
Hindiston bozorida smartfonning asosiy narxi 36 ming rupiyni (taxminan 380 dollar) tashkil etadi, biroq ilk xaridorlar uchun maxsus chegirma qoʻllanilib, narx 33 ming rupiygacha (350 dollar) tushirilgan. Sotuvlar joriy yilning 11-sentabridan boshlab Flipkart savdo platformasi orqali yoʻlga qoʻyiladi.
…