Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdi
«Manchester Yunayted» klubi va Portugaliya milliy jamoasining sobiq yulduzi, ayni paytda Qozog‘iston Premer-ligasida «Aktobe» jamoasi sharafini himoya qilayotgan 39 yoshli Luish Nani navbatdagi ezgu amali bilan jamoatchilik e’tiborini tortdi. Aktobe shahrida shu kungacha ijarada yashab kelgan, 6 nafar farzandni tarbiyalayotgan muhtoj oilaga yangi xonadon tuhfa qilindi. Jahon futboli yulduzining shaxsan o‘zi oila bilan uchrashib, uy kalitini topshirgani muxlislarda iliq taassurot qoldirdi.
Shaxsan topshirilgan kalit va «Hareket» jamg‘armasi loyihasi
2 sentyabr kuni Aktobe shahrida tashkil etilgan ushbu xayriya tadbiri quyidagi muhim tafsilotlar bilan yodda qoldi:
Ijaradan o‘z uyiga: Oila uzoq vaqt davomida 6 nafar farzand bilan ijara xonadonda kun kechirib kelayotgan edi. Ularga berilgan yangi boshpana barcha oila a’zolari uchun haqiqiy kutilmagan bayram bo‘ldi;
«Hareket» jamg‘armasi tashabbusi: Mazkur loyiha Qozog‘istondagi «Hareket» xayriya jamg‘armasining ijtimoiy dasturi doirasida hayotga tatbiq etildi. Uy bevosita futbolchining shaxsiy mablag‘i hisobidan olingani rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, Nani loyihaning bosh ishtirokchisi va elchisi sifatida muhim o‘rin tutdi;
Kalit topshirish marosimi: Luish Nani yangi uyning kalitlarini oila bag‘rida shaxsan o‘z qo‘llari bilan topshirib, ularga eng samimiy tilaklarini bildirdi.
«Men ham qashshoq oilada o‘sganman»: Yulduzning samimiy e’tirofi va maydondagi natijalari
Kalitlarni topshirish chog‘ida Nani o‘zining og‘ir o‘tgan bolalik davrini xotirlab, oila holatini juda yaxshi his qilayotganini ta’kidladi:
«Quvonchingizni yaxshi tushunaman»: Futbolchi bolaligi qashshoqlikda, ko‘plab moddiy qiyinchiliklar ostida kechganini yashirmadi. Shu sababli o‘z boshpanasiga ega bo‘lish oila va ayniqsa bolalar uchun qanchalik ulkan baxt ekanini chin dildan his qilib turganini aytdi;
«Aktobe» safidagi ko‘rsatkichlari: 39 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachi Qozog‘iston chempionatida nafaqat maydon tashqarisida, balki o‘yinlarda ham faol. Joriy mavsumda u «Aktobe» tarkibida 17 ta uchrashuv o‘tkazib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 4 ta samarali to‘p oshirishni (assist) yozdirib qo‘ydi.
Ko‘plab sovrinlar sohibi bo‘lgan portugaliyalik afsonaning bu qadami uning nafaqat yuksak mahoratli sportchi, balki samimiy va ochiqko‘ngil inson ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, xorijlik yulduz futbolchilarning milliy ligalarga kelib, bunday xayriya va ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishi mahalliy sport madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bizning Superligamizdagi legionerlar ham bunday tashabbuslarni ko‘rsatishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…