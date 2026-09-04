Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdi

·10·Dunyo
Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdi

«Manchester Yunayted» klubi va Portugaliya milliy jamoasining sobiq yulduzi, ayni paytda Qozog‘iston Premer-ligasida «Aktobe» jamoasi sharafini himoya qilayotgan 39 yoshli Luish Nani navbatdagi ezgu amali bilan jamoatchilik e’tiborini tortdi. Aktobe shahrida shu kungacha ijarada yashab kelgan, 6 nafar farzandni tarbiyalayotgan muhtoj oilaga yangi xonadon tuhfa qilindi. Jahon futboli yulduzining shaxsan o‘zi oila bilan uchrashib, uy kalitini topshirgani muxlislarda iliq taassurot qoldirdi.

Shaxsan topshirilgan kalit va «Hareket» jamg‘armasi loyihasi

2 sentyabr kuni Aktobe shahrida tashkil etilgan ushbu xayriya tadbiri quyidagi muhim tafsilotlar bilan yodda qoldi:

  • Ijaradan o‘z uyiga: Oila uzoq vaqt davomida 6 nafar farzand bilan ijara xonadonda kun kechirib kelayotgan edi. Ularga berilgan yangi boshpana barcha oila a’zolari uchun haqiqiy kutilmagan bayram bo‘ldi;

  • «Hareket» jamg‘armasi tashabbusi: Mazkur loyiha Qozog‘istondagi «Hareket» xayriya jamg‘armasining ijtimoiy dasturi doirasida hayotga tatbiq etildi. Uy bevosita futbolchining shaxsiy mablag‘i hisobidan olingani rasman tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, Nani loyihaning bosh ishtirokchisi va elchisi sifatida muhim o‘rin tutdi;

  • Kalit topshirish marosimi: Luish Nani yangi uyning kalitlarini oila bag‘rida shaxsan o‘z qo‘llari bilan topshirib, ularga eng samimiy tilaklarini bildirdi.

«Men ham qashshoq oilada o‘sganman»: Yulduzning samimiy e’tirofi va maydondagi natijalari

Kalitlarni topshirish chog‘ida Nani o‘zining og‘ir o‘tgan bolalik davrini xotirlab, oila holatini juda yaxshi his qilayotganini ta’kidladi:

  • «Quvonchingizni yaxshi tushunaman»: Futbolchi bolaligi qashshoqlikda, ko‘plab moddiy qiyinchiliklar ostida kechganini yashirmadi. Shu sababli o‘z boshpanasiga ega bo‘lish oila va ayniqsa bolalar uchun qanchalik ulkan baxt ekanini chin dildan his qilib turganini aytdi;

  • «Aktobe» safidagi ko‘rsatkichlari: 39 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachi Qozog‘iston chempionatida nafaqat maydon tashqarisida, balki o‘yinlarda ham faol. Joriy mavsumda u «Aktobe» tarkibida 17 ta uchrashuv o‘tkazib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 4 ta samarali to‘p oshirishni (assist) yozdirib qo‘ydi.

Ko‘plab sovrinlar sohibi bo‘lgan portugaliyalik afsonaning bu qadami uning nafaqat yuksak mahoratli sportchi, balki samimiy va ochiqko‘ngil inson ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, xorijlik yulduz futbolchilarning milliy ligalarga kelib, bunday xayriya va ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishi mahalliy sport madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bizning Superligamizdagi legionerlar ham bunday tashabbuslarni ko‘rsatishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiQozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiBugun, 16:29«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydiBugun, 14:30Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Bugun, 14:262,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiBugun, 13:49«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi