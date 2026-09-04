SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildi

·13·Texno
SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildi

SpaceXAI kompaniyasi AQShning ayrim hududlarida uy interneti uchun moʻljallangan Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqasi tariflariga 50 foizlik chegirma taqdim eta boshladi. Ushbu tashabbus xaridorlarga yuqori tezlikdagi ulanishni ancha arzon narxlarda olish imkonini bersa-da, mahalliy aholi va ekologlar oʻrtasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, chegirmalar Tennessi shtatining Memfis shahri hamda unga qoʻshni boʻlgan Missisipi shtatidagi Sautxeyven shahri aholisi uchun amaliyotga joriy etildi. Maxsus aksiya Starlink tarmogʻining barcha uchta asosiy uy-joy tarifi rejalarini qamrab oladi va mijozlarga sezilarli moliyaviy yengillik yaratadi.

Tariflar va yangi jihozlar

Aksiya doirasida narxlar quyidagicha oʻzgardi:

  • 100 Mbit/s gacha boʻlgan boshlangʻich tezlikdagi reja oyiga 55 dollardan 27,50 dollargacha arzonlashdi.
  • 200 Mbit/s tezlikdagi oʻrta tarif narxi 85 dollardan 42,50 dollargacha tushirildi.
  • Maksimal tezlikni taqdim etuvchi Max tarifi esa 130 dollar oʻrniga 65 dollardan taklif qilinmoqda.
Shuningdek, yangi mijozlar yaqinda taqdim etilgan Starlink V5 jihozlar toʻplamini ijaraga olganda qurilma uchun alohida haq toʻlamaydi. Bu boshlangʻich xarajatlarni 349 dollargacha tejash imkonini beradi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur taklifdan allaqachon 2000 ga yaqin fuqaro foydalanishga ulgurgan.

Hududiy oʻziga xosliklar va raqobat

Memfis shahri uchun 2000 ta ulanish unchalik katta koʻrsatkich emas, chunki shaharning aholisi 600 ming kishidan oshadi, xonadonlar soni esa 250 mingtadan koʻp. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu taklif optik tolali tarmoqlar mavjud boʻlmagan olis tumanlar uchun qoʻl keladi. Biroq tezkor simli internet bor joylarda mahalliy operatorlar 300 Mbit/s dan yuqori tezlikdagi optik internetni taklif qilgani bois, Starlink hamisha ham ustunlikka ega emas. Shunga qaramay, sunʼiy yoʻldosh aloqasi koʻpchilik uchun ishonchli zaxira kanal vazifasini bajarishi mumkin.

Ekologik noroziliklar va kelgusi rejalar

Ushbu aksiya xAI kompaniyasining Memfisdagi maʼlumotlar markazlari atrofidagi ziddiyatlar fonida eʼlon qilindi. Ekologik tashkilotlar obyektlarni elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun gaz turbinalaridan foydalanilayotganini qattiq tanqid qilmoqda. Ularning daʼvosiga koʻra, ayrim generatorlar tegishli ruxsatnomalarsiz ishlab, havo ifloslanishini oshirgan. SELC ekologik tashkiloti vakillari hudud aholisi internet narxi arzonlashishini emas, balki energetika infratuzilmasi muammolari hal etilishini kutayotganini taʼkidladi.

Maʼlum qilinishicha, SpaceXAI bir yil ichida quvvati 1,2 GW boʻlgan stasionar elektr stansiyasi ishga tushishi bilan 69 ta gaz generatorini bosqichma-bosqich yopishni vaʼda qilgan. Shuningdek, kompaniya xuddi shunday 50 foizlik chegirani oʻzining yangi kosmodromi qurilishi rejalashtirilgan Luiziana shtatidagi Vermillion okrugi aholisiga ham taklif etmoqda.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyaAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiTesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiBugun, 17:26Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiBugun, 16:57Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiBugun, 16:29Hindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiHindistonning Mivi brendi oʻzining ilk 5G smartfonini taqdim etadiBugun, 14:55Cuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiCuktech 360 W quvvatli universal noutbuk adapterini taqdim etdiBugun, 13:28Philips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaPhilips S7221 5G taqdim etildi: 120 Hz ekran va 5700 mA·soat batareyaBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi