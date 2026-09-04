«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!
Italiyaning «Napoli» klubi yarimhimoyachisi va jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo‘lgan Skott Maktominay matbuot bilan suhbatda faoliyatini Ispaniyada davom ettirish ehtimoliga to‘xtalib, jahon futbolida katta rezonans uyg‘otgan bayonot berdi. Shotlandiyalik futbolchi yozda «Real Madrid» boshqaruviga qaytgan sobiq ustozi Joze Mourino tomonidan taklif tushsa, bu chaqiriqni katta qiziqish bilan qabul qilishini ochiq tan oldi.
«Bu variantni jiddiy ko‘rib chiqaman»: Sport.es nashriga shov-shuvli javob
Ispaniyaning nufuzli Sport.es nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, futbolchi va murabbiy o‘rtasidagi aloqalar hamon yuqori darajada saqlanib qolmoqda:
Ochiq e’tirof: Jurnalistlarning Joze Mourino boshqaruvidagi «Real»ga o‘tish imkoniyati haqidagi savoliga shotlandiyalik futbolchi ikkilanishsiz javob qaytardi: «Agar Mourino menga qo‘ng‘iroq qilib, “Real”ga taklif etsa, bu variantni juda jiddiy ko‘rib chiqaman»;
«Napoli»dagi yuqori mavqe: Neapolda qisqa vaqt ichida muxlislar mehrini qozongan va maydon markazining asosiy ustuniga aylangan yarimhimoyachining bunday bayonoti Italiyada ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Manchesterdagi debyut va ustoz-shogirdlik rishtasi
Maktominay va Mourino o‘rtasidagi mustahkam hurmat 2017 yilgi «Old Trafford» davriga borib taqaladi:
Ilk qadamni Joze qo‘ydirgan: Skott aynan 2017 yili, «Manchester Yunayted»ni Joze Mourino boshqargan kezda asosiy jamoada debyut qilgan;
«Sevimli jangchi» maqomi: Portugaliyalik mutaxassis shotlandiyalik futbolchining jismoniy qudrati, maydondagi intizomi va fidoyiligini hamisha yuqori baholab kelgan. Bugungi kunda ham ularning taktik qarashlari bir-biriga to‘liq mos keladi.
Mourinoning «Real»ga qaytishi: 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba
Joriy yozda Joze Mourinoning Madrid grandiga sensatsion tarzda qaytishi klub atrofidagi muhitni butkul yangiladi:
La Ligada mukammal start: «Qirollik klubi» portugaliyalik tajribali mutaxassis boshchiligida milliy chempionatning dastlabki uchta bahsida ham ishonchli g‘alabalarga erishib, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda;
Tarkibni mustahkamlash zarurati: Murosasiz o‘yin uslubini xush ko‘ruvchi Mourino yarimhimoya markaziga o‘z g‘oyalarini benuqson bajara oladigan jismonan kuchli va ishonchli tayanch yarimhimoyachisini izlayotgani hech kimga sir emas. Bu esa Maktominay transferini haqiqatga aylantirishi mumkin bo‘lgan muhim omildir.
Sizningcha, Skott Maktominay «Real Madrid»ning yulduzli yarimhimoyasi raqobatiga dosh berib, asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin ololadimi? Joze Mourino o‘z shogirdini Madridga chorlaydi, deb o‘ylaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…