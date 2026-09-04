«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!

·35·Sport
«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!

Italiyaning «Napoli» klubi yarimhimoyachisi va jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri bo‘lgan Skott Maktominay matbuot bilan suhbatda faoliyatini Ispaniyada davom ettirish ehtimoliga to‘xtalib, jahon futbolida katta rezonans uyg‘otgan bayonot berdi. Shotlandiyalik futbolchi yozda «Real Madrid» boshqaruviga qaytgan sobiq ustozi Joze Mourino tomonidan taklif tushsa, bu chaqiriqni katta qiziqish bilan qabul qilishini ochiq tan oldi.

«Bu variantni jiddiy ko‘rib chiqaman»: Sport.es nashriga shov-shuvli javob

Ispaniyaning nufuzli Sport.es nashri keltirgan ma’lumotlarga ko‘ra, futbolchi va murabbiy o‘rtasidagi aloqalar hamon yuqori darajada saqlanib qolmoqda:

  • Ochiq e’tirof: Jurnalistlarning Joze Mourino boshqaruvidagi «Real»ga o‘tish imkoniyati haqidagi savoliga shotlandiyalik futbolchi ikkilanishsiz javob qaytardi: «Agar Mourino menga qo‘ng‘iroq qilib, “Real”ga taklif etsa, bu variantni juda jiddiy ko‘rib chiqaman»;

  • «Napoli»dagi yuqori mavqe: Neapolda qisqa vaqt ichida muxlislar mehrini qozongan va maydon markazining asosiy ustuniga aylangan yarimhimoyachining bunday bayonoti Italiyada ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Manchesterdagi debyut va ustoz-shogirdlik rishtasi

Maktominay va Mourino o‘rtasidagi mustahkam hurmat 2017 yilgi «Old Trafford» davriga borib taqaladi:

  • Ilk qadamni Joze qo‘ydirgan: Skott aynan 2017 yili, «Manchester Yunayted»ni Joze Mourino boshqargan kezda asosiy jamoada debyut qilgan;

  • «Sevimli jangchi» maqomi: Portugaliyalik mutaxassis shotlandiyalik futbolchining jismoniy qudrati, maydondagi intizomi va fidoyiligini hamisha yuqori baholab kelgan. Bugungi kunda ham ularning taktik qarashlari bir-biriga to‘liq mos keladi.

Mourinoning «Real»ga qaytishi: 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba

Joriy yozda Joze Mourinoning Madrid grandiga sensatsion tarzda qaytishi klub atrofidagi muhitni butkul yangiladi:

  • La Ligada mukammal start: «Qirollik klubi» portugaliyalik tajribali mutaxassis boshchiligida milliy chempionatning dastlabki uchta bahsida ham ishonchli g‘alabalarga erishib, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda;

  • Tarkibni mustahkamlash zarurati: Murosasiz o‘yin uslubini xush ko‘ruvchi Mourino yarimhimoya markaziga o‘z g‘oyalarini benuqson bajara oladigan jismonan kuchli va ishonchli tayanch yarimhimoyachisini izlayotgani hech kimga sir emas. Bu esa Maktominay transferini haqiqatga aylantirishi mumkin bo‘lgan muhim omildir.

Sizningcha, Skott Maktominay «Real Madrid»ning yulduzli yarimhimoyasi raqobatiga dosh berib, asosiy tarkibdan mustahkam o‘rin ololadimi? Joze Mourino o‘z shogirdini Madridga chorlaydi, deb o‘ylaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 21:10Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiPeshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiBugun, 21:04«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?Bugun, 20:15Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiLionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiBugun, 18:58Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBeva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)