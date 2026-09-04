«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

·56·Sport
«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

«Nasaf» Superliganing 20-turida «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi. Qarshidagi «Markaziy» stadionda o‘tgan uchrashuvda mezbonlar 6 ta gol urgan bo‘lsa, mehmonlar 2 marta javob qaytardi.

Uchrashuvda hisob 6-daqiqada ochildi. Umar Eshmurodov «Nasaf»ni oldinga olib chiqdi. Oradan ikki daqiqa o‘tib, Bobir Abdixoliqov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Unga Sharof Muhitdinov assistentlik qildi.

22-daqiqada Sharof Muhitdinovning o‘zi gol urib, farqni uchtaga yetkazdi. Bu safar unga Adenis Shala golli uzatma berdi.

«Nasaf» birinchi bo‘lim oxirigacha yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. 40-daqiqada Adenis Shala Oybek Rustamovning uzatmasidan keyin gol urdi.

Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay, Bobir Abdixoliqov o‘zining uchrashuvdagi ikkinchi golini kiritdi. Sharof Muhitdinov bu golda ham assistent bo‘ldi.

«Neftchi» 58-daqiqada hisobni qisqartirdi. Alisher Odilov jamoasining birinchi goliga mualliflik qildi.

«Nasaf» 80-daqiqada yana bir gol urdi. Alibek Davronov Sharof Muhitdinovning uzatmasidan unumli foydalandi.

Uchrashuvdagi so‘nggi gol 89-daqiqada kiritildi. Stipe Peritsa «Neftchi»ning ikkinchi golini urdi. Unga Alisher Odilov golli pas berdi.

Shu tariqa Qarshidagi bahs «Nasaf»ning 6:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuv bosh hakami Ilgiz Tantashev bo‘ldi. Unga Andrey Sapenko va Timur Gaynullin yordamchilik qildi. VAR hakami Asker Najafaliyev, AVAR hakami esa Baxtiyorxo‘ja Shavkatov bo‘ldi.

O‘yinda «Neftchi» futbolchisi Ikromjon Aliboyev 5-daqiqada, «Nasaf»dan Alibek Davronov 56-daqiqada, «Neftchi» vakili Anvarjon G‘ofurov 72-daqiqada ogohlantirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!Bugun, 21:09Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiPeshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiBugun, 21:04«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?Bugun, 20:15Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiLionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiBugun, 18:58Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBeva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)