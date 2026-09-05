Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindi
O‘zbekistonda mehnat migratsiyasi sohasida muhim rahbarlik o‘zgarishi yuz berdi. Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev lavozimidan ozod etildi.
Tegishli tayinlov va lavozimdan ozod etish prezident qarorlari asosida amalga oshirildi.
Migratsiya agentligiga kim rahbar bo‘ldi?
Prezident qarorlariga muvofiq, Muxsinxo‘ja Tursunxo‘jayevich Abdurahmonov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi direktori etib tayinlandi.
Shu munosabat bilan Behzod Anvarovich Musayev agentlik direktori lavozimidan ozod etildi.
Rahbariyatdagi o‘zgarish nimani anglatadi?
Migratsiya agentligi O‘zbekiston fuqarolarining xorijda mehnat qilishi bilan bog‘liq masalalar, tashqi mehnat bozorlariga chiqish, mehnat migrantlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish kabi yo‘nalishlarda muhim vazifalarni bajaradi.
Shuning uchun agentlik rahbarining almashishi migratsiya sohasidagi davlat siyosati nuqtayi nazaridan ham e’tiborli o‘zgarish hisoblanadi.
Yangi direktorning oldida, xususan, mehnat migratsiyasi jarayonlarini samarali tashkil etish va xorijda ishlayotgan O‘zbekiston fuqarolari bilan bog‘liq masalalarni muvofiqlashtirish kabi muhim vazifalar turibdi.
O‘zgarishning asosiy jihatlari
Masala
Ma’lumot
Lavozim
Migratsiya agentligi direktori
Avvalgi rahbar
Behzod Anvarovich Musayev
Yangi direktor
Muxsinxo‘ja Tursunxo‘jayevich Abdurahmonov
Tayinlov asosi
Prezident qarorlari
Tashkilot
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi
Asosiy qaror
Shunday qilib, Migratsiya agentligi rahbariyatida rasmiy o‘zgarish amalga oshirildi. Behzod Musayev direktorlik lavozimidan ozod etildi, Muxsinxo‘ja Abdurahmonov esa agentlikning yangi direktori sifatida ish boshlaydi.
Yangi rahbar davrida agentlik faoliyatining qaysi yo‘nalishlariga ustuvor ahamiyat berilishi esa migratsiya sohasidagi keyingi qarorlar va amaliy choralarda namoyon bo‘ladi.
…