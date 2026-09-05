Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindi

·29·O‘zbekiston
Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindi

O‘zbekistonda mehnat migratsiyasi sohasida muhim rahbarlik o‘zgarishi yuz berdi. Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev lavozimidan ozod etildi.

Tegishli tayinlov va lavozimdan ozod etish prezident qarorlari asosida amalga oshirildi.

Migratsiya agentligiga kim rahbar bo‘ldi?

Prezident qarorlariga muvofiq, Muxsinxo‘ja Tursunxo‘jayevich Abdurahmonov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi direktori etib tayinlandi.

Shu munosabat bilan Behzod Anvarovich Musayev agentlik direktori lavozimidan ozod etildi.

Rahbariyatdagi o‘zgarish nimani anglatadi?

Migratsiya agentligi O‘zbekiston fuqarolarining xorijda mehnat qilishi bilan bog‘liq masalalar, tashqi mehnat bozorlariga chiqish, mehnat migrantlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish kabi yo‘nalishlarda muhim vazifalarni bajaradi.

Shuning uchun agentlik rahbarining almashishi migratsiya sohasidagi davlat siyosati nuqtayi nazaridan ham e’tiborli o‘zgarish hisoblanadi.

Yangi direktorning oldida, xususan, mehnat migratsiyasi jarayonlarini samarali tashkil etish va xorijda ishlayotgan O‘zbekiston fuqarolari bilan bog‘liq masalalarni muvofiqlashtirish kabi muhim vazifalar turibdi.

O‘zgarishning asosiy jihatlari

Masala

Ma’lumot

Lavozim

Migratsiya agentligi direktori

Avvalgi rahbar

Behzod Anvarovich Musayev

Yangi direktor

Muxsinxo‘ja Tursunxo‘jayevich Abdurahmonov

Tayinlov asosi

Prezident qarorlari

Tashkilot

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi

Asosiy qaror

Shunday qilib, Migratsiya agentligi rahbariyatida rasmiy o‘zgarish amalga oshirildi. Behzod Musayev direktorlik lavozimidan ozod etildi, Muxsinxo‘ja Abdurahmonov esa agentlikning yangi direktori sifatida ish boshlaydi.

Yangi rahbar davrida agentlik faoliyatining qaysi yo‘nalishlariga ustuvor ahamiyat berilishi esa migratsiya sohasidagi keyingi qarorlar va amaliy choralarda namoyon bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiBugun, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiBugun, 11:41«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqdaKecha, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diKecha, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiKecha, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr03.09, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)