GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildi
Jahon futboli afsonasi Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi 20 yillik yorqin faoliyati yakunlanishiga bag‘ishlangan shov-shuvli reklama roligini taqdim etdi. Videoning kutilmagan va nihoyatda provokatsion finali ijtimoiy tarmoqlarda bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar yig‘ib, futbol olamida yillar davomida tinmagan «tarixdagi eng buyuk o‘yinchi» (GOAT) borasidagi bahslarni yana avjiga chiqardi.
Uzun kassa cheki va 20 yillik tarix: Bardagi ramziy sahna
Rolikdagi asosiy syujet oddiy ko‘rinsa-da, juda teran metaforik ma’noga ega:
Barmen va hisob-kitob varaqasi: Kadrda barmen Lionel Messiga ichgan ichimliklari uchun hisobni to‘lashni taklif qiladi va kassa apparatidan chek chiqara boshlaydi;
Ichimliklar emas, tarixiy g‘alabalar: Kassadan to‘xtovsiz ravishda chiqayotgan ulkan chekda odatdagi narxlar o‘rniga Messining 20 yildan ziyod vaqt mobaynida Argentina termasi libosida qo‘lga kiritgan barcha muhim unvonlari, rekordlari va sovrinlari sanab o‘tiladi;
To‘liq to‘langan «qarz»: Ushbu uzun ro‘yxat Messining o‘z vatani va milliy jamoasi oldidagi barcha mas’uliyatni, uzoq kutilgan Jahon chempionligi va qit’a kuboklarini to‘liq «to‘lab» ulgurganini ramziy tarzda ifodalaydi.
«GOAT munozarasi: hal qilindi»: Videoning eng qaynoq nuqtasi
Tarmoq ahli va sport nashrlari orasida eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat qog‘ozning eng so‘nggi qatori bo‘ldi:
Bahsli yakuniy satr: Chekning oxirgi qismida ochiq va dadil tarzda: «GOAT munozarasi: hal qilindi» (GOAT debate: settled) degan yozuv namoyon bo‘ladi;
Muxlislar to‘qnashuvi: Mazkur jumla tarmoqda bahs-munozaralarni portlatdi — Messi muxlislari 2022 yilgi Qatar mundialidagi g‘alabadan so‘ng bu masala chindan ham hal bo‘lganini da’vo qilsa, Krishtianu Ronaldu ixlosmandlari bunday xulosa biryoqlama ekanini bildirishmoqda;
Reklamadan tashqariga chiqqan ma’no: Ekspertlar bu lavha shunchaki marketing ishi emas, balki Messi tomonidan futbol tarixidagi o‘z mutlaq o‘rnini rasman e’lon qilish sifatida qabul qilinayotganini ta’kidlamoqda.
Argentina libosidagi buyuk davr xotimasi
Uzoq yillar davomida terma jamoada omadsizliklarga uchrab, hatto vaqtincha ketgan paytlari bo‘lgan Messi o‘z safarini eng yuqori cho‘qqida nihoyalamoqda:
So‘nggi yillardagi triumf: Hujumchi Argentina bilan ketma-ket Amerika Kubogi, Finalissima va nihoyat Jahon kubogini boshi uzra ko‘tarib, mamlakat tarixidagi eng muvaffaqiyatli sardorga aylandi;
Yetib bo‘lmas marra: Messi milliy libos bilan xayrlashar ekan, kelajak avlod futbolchilari uchun takrorlash deyarli imkonsiz bo‘lgan ulkan meros qoldirmoqda.
Sizningcha, Lionel Messi videoda ta’kidlanganidek GOAT (barcha davrlarning eng kuchlisi) bahsiga haqiqatan ham butunlay nuqta qo‘ydimi yoki Krishtianu Ronaldu bilan raqobat futbol tarixida abadiy teng kuchli bo‘lib qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…