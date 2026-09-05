GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildi

·52·Sport
GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildi

Jahon futboli afsonasi Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi 20 yillik yorqin faoliyati yakunlanishiga bag‘ishlangan shov-shuvli reklama roligini taqdim etdi. Videoning kutilmagan va nihoyatda provokatsion finali ijtimoiy tarmoqlarda bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar yig‘ib, futbol olamida yillar davomida tinmagan «tarixdagi eng buyuk o‘yinchi» (GOAT) borasidagi bahslarni yana avjiga chiqardi.

Uzun kassa cheki va 20 yillik tarix: Bardagi ramziy sahna

Rolikdagi asosiy syujet oddiy ko‘rinsa-da, juda teran metaforik ma’noga ega:

  • Barmen va hisob-kitob varaqasi: Kadrda barmen Lionel Messiga ichgan ichimliklari uchun hisobni to‘lashni taklif qiladi va kassa apparatidan chek chiqara boshlaydi;

  • Ichimliklar emas, tarixiy g‘alabalar: Kassadan to‘xtovsiz ravishda chiqayotgan ulkan chekda odatdagi narxlar o‘rniga Messining 20 yildan ziyod vaqt mobaynida Argentina termasi libosida qo‘lga kiritgan barcha muhim unvonlari, rekordlari va sovrinlari sanab o‘tiladi;

  • To‘liq to‘langan «qarz»: Ushbu uzun ro‘yxat Messining o‘z vatani va milliy jamoasi oldidagi barcha mas’uliyatni, uzoq kutilgan Jahon chempionligi va qit’a kuboklarini to‘liq «to‘lab» ulgurganini ramziy tarzda ifodalaydi.

«GOAT munozarasi: hal qilindi»: Videoning eng qaynoq nuqtasi

Tarmoq ahli va sport nashrlari orasida eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat qog‘ozning eng so‘nggi qatori bo‘ldi:

  • Bahsli yakuniy satr: Chekning oxirgi qismida ochiq va dadil tarzda: «GOAT munozarasi: hal qilindi» (GOAT debate: settled) degan yozuv namoyon bo‘ladi;

  • Muxlislar to‘qnashuvi: Mazkur jumla tarmoqda bahs-munozaralarni portlatdi — Messi muxlislari 2022 yilgi Qatar mundialidagi g‘alabadan so‘ng bu masala chindan ham hal bo‘lganini da’vo qilsa, Krishtianu Ronaldu ixlosmandlari bunday xulosa biryoqlama ekanini bildirishmoqda;

  • Reklamadan tashqariga chiqqan ma’no: Ekspertlar bu lavha shunchaki marketing ishi emas, balki Messi tomonidan futbol tarixidagi o‘z mutlaq o‘rnini rasman e’lon qilish sifatida qabul qilinayotganini ta’kidlamoqda.

Argentina libosidagi buyuk davr xotimasi

Uzoq yillar davomida terma jamoada omadsizliklarga uchrab, hatto vaqtincha ketgan paytlari bo‘lgan Messi o‘z safarini eng yuqori cho‘qqida nihoyalamoqda:

  • So‘nggi yillardagi triumf: Hujumchi Argentina bilan ketma-ket Amerika Kubogi, Finalissima va nihoyat Jahon kubogini boshi uzra ko‘tarib, mamlakat tarixidagi eng muvaffaqiyatli sardorga aylandi;

  • Yetib bo‘lmas marra: Messi milliy libos bilan xayrlashar ekan, kelajak avlod futbolchilari uchun takrorlash deyarli imkonsiz bo‘lgan ulkan meros qoldirmoqda.

Sizningcha, Lionel Messi videoda ta’kidlanganidek GOAT (barcha davrlarning eng kuchlisi) bahsiga haqiqatan ham butunlay nuqta qo‘ydimi yoki Krishtianu Ronaldu bilan raqobat futbol tarixida abadiy teng kuchli bo‘lib qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)