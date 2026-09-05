Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdi

·31·Sport
Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdi

Ispaniya La Ligasida oʻtkazilgan bahsda sensatsion natija qayd etilib, Real Madrid oʻz tarixidagi ogʻir magʻlubiyatlardan birini qabul qilib oldi. Real Betis mehmoni boʻlgan qirollik klubi minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv taqdirini Kilian Mbappe amalga oshira olmagan penalti hal qildi, bu esa futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuvdagi hal qiluvchi vaziyatda Real Betis darvozaboni Alvaro Valles fransiyalik yulduzning penaltidan yoʻllagan zarbasini bartaraf etishga muvaffaq boʻldi. Biroq darvozabondan qaytgan toʻpga birinchi boʻlib yetib kelgan mezbonlar himoyachisi Mark Bartra xavfni bartaraf etdi. Ushbu vaziyatdan keyin maydondagi oʻyinchilarning jarima maydonchasiga erta kirib kelgani — encroachment qoidasi buzilgani haqida koʻplab bahslar keltirib chiqardi.

Oldindan rejalashtirilgan taktik yurish

Oʻyindan keyin Movistar+ nashriga bergan intervyusida tajribali markaziy himoyachi Mark Bartra bu vaziyat tasodifiy emasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur harakat mukammal darajada oldindan rejalashtirilgan boʻlib, qoida kitobidagi boʻshliqlardan foydalanishga qaratilgan edi. Himoyachi Valles toʻpni qaytarish ehtimolini hisobga olib, oʻz pozitsiyasini qoidalarga zid boʻlmagan holda juda puxta egallagan.

Bartra raqib zarba beradigan soniyani aniq hisoblashga harakat qilganini taʼkidladi. Agar u ozgina shoshganida yoki kechikkanida, jarima maydonchasi ichiga kirib ketib, qoidabuzarlik sodir etgan boʻlardi. Futbolchi oyoqlarini chiziqqa tegizmagan holda oxirigacha ushlab turishga muvaffaq boʻlganini va bu oʻz samarasini berganini bildirdi.

Hakamlar maslahati va Valensiya tajribasi

Maʼlum boʻlishicha, Mark Bartraning bu hiylasi Valensiya himoyachisi Xose Gayaning shunga oʻxshash harakatidan ilhomlangan holda yuzaga kelgan. Betis yulduzi hamyurtining oʻyindagi harakatini kuzatib, buning qonuniyligi bilan qiziqqan va professional hakamlar bilan maslahatlashishga qaror qilgan.

Himoyachi oʻzining taʼkidlashicha, Segunda B darajasida hakamlik qilgan tanishiga murojaat qilib, qoidaning nozik jihatlarini aniqlashtirgan. Ushbu mutaxassis unga chiziqqa bosmagan holda, uning tashqarisida yoki chegarasida turish taqiqlanmaganini tushuntirgan. Olingan bu maʼlumot Real Betisga Real Madrid ustidan qozonilgan muhim gʻalabada qoʻl keldi.

Real BetisReal MadridMark BartraKilian MbappeLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBarselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordiBugun, 14:50“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdiBugun, 14:19“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdiBugun, 13:49GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiBugun, 11:58Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)