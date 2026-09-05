Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdi
Ispaniya La Ligasida oʻtkazilgan bahsda sensatsion natija qayd etilib, Real Madrid oʻz tarixidagi ogʻir magʻlubiyatlardan birini qabul qilib oldi. Real Betis mehmoni boʻlgan qirollik klubi minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv taqdirini Kilian Mbappe amalga oshira olmagan penalti hal qildi, bu esa futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mazkur uchrashuvdagi hal qiluvchi vaziyatda Real Betis darvozaboni Alvaro Valles fransiyalik yulduzning penaltidan yoʻllagan zarbasini bartaraf etishga muvaffaq boʻldi. Biroq darvozabondan qaytgan toʻpga birinchi boʻlib yetib kelgan mezbonlar himoyachisi Mark Bartra xavfni bartaraf etdi. Ushbu vaziyatdan keyin maydondagi oʻyinchilarning jarima maydonchasiga erta kirib kelgani — encroachment qoidasi buzilgani haqida koʻplab bahslar keltirib chiqardi.
Oldindan rejalashtirilgan taktik yurishOʻyindan keyin Movistar+ nashriga bergan intervyusida tajribali markaziy himoyachi Mark Bartra bu vaziyat tasodifiy emasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur harakat mukammal darajada oldindan rejalashtirilgan boʻlib, qoida kitobidagi boʻshliqlardan foydalanishga qaratilgan edi. Himoyachi Valles toʻpni qaytarish ehtimolini hisobga olib, oʻz pozitsiyasini qoidalarga zid boʻlmagan holda juda puxta egallagan.
Bartra raqib zarba beradigan soniyani aniq hisoblashga harakat qilganini taʼkidladi. Agar u ozgina shoshganida yoki kechikkanida, jarima maydonchasi ichiga kirib ketib, qoidabuzarlik sodir etgan boʻlardi. Futbolchi oyoqlarini chiziqqa tegizmagan holda oxirigacha ushlab turishga muvaffaq boʻlganini va bu oʻz samarasini berganini bildirdi.
Hakamlar maslahati va Valensiya tajribasiMaʼlum boʻlishicha, Mark Bartraning bu hiylasi Valensiya himoyachisi Xose Gayaning shunga oʻxshash harakatidan ilhomlangan holda yuzaga kelgan. Betis yulduzi hamyurtining oʻyindagi harakatini kuzatib, buning qonuniyligi bilan qiziqqan va professional hakamlar bilan maslahatlashishga qaror qilgan.
Himoyachi oʻzining taʼkidlashicha, Segunda B darajasida hakamlik qilgan tanishiga murojaat qilib, qoidaning nozik jihatlarini aniqlashtirgan. Ushbu mutaxassis unga chiziqqa bosmagan holda, uning tashqarisida yoki chegarasida turish taqiqlanmaganini tushuntirgan. Olingan bu maʼlumot Real Betisga Real Madrid ustidan qozonilgan muhim gʻalabada qoʻl keldi.
…